COVAX може змінити правила розподілу вакцин проти коронавірусу у світі

Глобальна ініціатива COVAX, що забезпечує справедливий глобальний доступ до вакцин проти коронавірусу у світі, розглядає можливість зміни правил розподілу препаратів після того, як Велика Британія отримала більше доз, ніж Ботсвана (Південна Африка), попри краще охоплення вакцинами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Зазначено, що в березні Велика Британія стала лідером у світі за показниками COVID-вакцинації.

Тоді COVAX виділив країні понад півмільйона доз зі своїх запасів, а Ботсвані, яка ще не почала імунізацію, було виділено всього 20 тисяч доз з тієї ж мільйонної партії мРНК-вакцин Pfizer.

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Тому COVAX планує переглянути методологію розподілу вакцин на основі вже імунізованого населення, зокрема препаратами, придбаними безпосередньо у виробників ліків, відповідно до внутрішнього документу Gavi (Глобального альянсу з вакцин та імунізації).

Зазначено, що ця пропозиція обговорюватиметься на засіданні правління Gavi у вівторок, 28 вересня і зміну вже можливо ухвалять у четвертому кварталі цього року.