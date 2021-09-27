COVAX может изменить правила распределения вакцин против коронавируса в мире

Глобальная инициатива COVAX, обеспечивающая справедливый глобальный доступ к вакцинам против коронавируса в мире, рассматривает возможность изменения правил распределения препаратов после того, как Великобритания получила больше доз, чем Ботсвана (Южная Африка), несмотря на лучший охват вакцинами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Отмечено, что в марте Великобритания стала лидером в мире по показателям COVID-вакцинации.

Тогда COVAX выделил стране более полумиллиона доз из своих запасов, а Ботсване, которая еще не начала иммунизацию, было выделено всего 20 тысяч доз с той же миллионной партии мРНК-вакцин Pfizer.

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Поэтому COVAX планирует пересмотреть методологию распределения вакцин на основе уже иммунизированного населения, в том числе препаратами, приобретенными непосредственно у производителей лекарств, в соответствии с внутренним документом Gavi (Глобального альянса по вакцинам и иммунизации).

Указано, что данное предложение будет обсуждаться на заседании правления Gavi во вторник, 28 сентября и изменение уже может быть принято в четвертом квартале этого года.

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