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Новини Коронавірус і карантин
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Pfizer розпочала нову фазу випробувань таблеток для профілактики COVID-19

Pfizer розпочала нову фазу випробувань таблеток для профілактики COVID-19

Компанія Pfizer оголосила про початок наступної фази випробувань перорального противірусного препарату PF-07321332 для профілактики коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У разі успіху ми вважаємо, що ця терапія може допомогти зупинити вірус на ранній стадії - ще до того, як у нього з’явиться можливість широко розповсюдитися, потенційно запобігаючи симптоматичному захворюванню тих, хто піддався його впливу та пригнічуючи початок інфекції у інших", - сказав президент науково-дослідних та медичних досліджень компанії Pfizer доктор Мікаель Дольстен.

Як зазначається в пресрелізі компанії, випробування фази 2/3 є частиною глобальної програми клінічних досліджень і охоплює до 2660 осіб, яким виповнилося 18 років і які живуть в одному місці з особою із підтвердженою симптоматичною інфекцією SARS-CoV-2.

Також читайте: Вакцина Pfizer викликає "стійкий" імунітет у дітей 5-11 років, - BioNTech

Учасників розділять на дві групи – одним будуть давати препарат PF-07321332, іншим плацебо двічі на день протягом 5 чи 10 днів.

Основною метою є оцінити безпеку та ефективність для запобігання підтвердженої інфекції SARS-CoV-2 та її симптомів до 14 дня.

За даними компанії, результати клінічного випробування першої фази показали, що PF-07321332 безпечний і добре переноситься.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+6
Потом ещё свечи-ANTICOVID выпустят.
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27.09.2021 17:34
+3
А какая разніца???!!!
))
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27.09.2021 17:42
+3
Є...Нах і першу і другу пігулки!!
😁
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27.09.2021 17:57
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Достаточно одной таблэтки! (С)😀
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27.09.2021 17:25 Відповісти
Правильно. Таблетки, мази, антивирусные презервативы... Есть куда развиваться.
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27.09.2021 17:28 Відповісти
Синя чи Червона пігулка??
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27.09.2021 17:31 Відповісти
На фото начеб-то жовті.
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27.09.2021 17:39 Відповісти
А какая разніца???!!!
))
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27.09.2021 17:42 Відповісти
Так вибору ж немає.
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27.09.2021 17:47 Відповісти
Є...Нах і першу і другу пігулки!!
😁
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27.09.2021 17:57 Відповісти
Так вона ж там одного кольору. І чомусь жовтого. Мабуть щось таки символізує.
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27.09.2021 18:31 Відповісти
Потом ещё свечи-ANTICOVID выпустят.
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27.09.2021 17:34 Відповісти
Прррєдставіл, кака под камєру будут власть поімєющія будут "вакцініроватца"...
😁
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27.09.2021 17:46 Відповісти
Только про вазелин -ANTICOVID не подсказывай.
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27.09.2021 19:48 Відповісти
Вот две пилюли - одна безвредная, другая с ядом, выбирай любую (с)
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27.09.2021 17:43 Відповісти
Если это таблетки только для того, чтобы лечить больного (а не поить ими здорового) - то это очень хорошая новость.
И главное - чтобы в группе плацебо было действительно плацебо а не какие-нить другие таблетки, как это любят делать производители вакцин.

Если все так - то это, повторюсь, новость хорошая.
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27.09.2021 17:52 Відповісти
Ну, когда будут испытывать новую антирабическую вакцину, то потроситесь в контрольную группу с условием получать только плацебо. Обычно в исследованиях вакцин против опасным болезней так не делают, а определяют эффективность новой вакцины относительно существующей. Я тебе это объяснял, но ты отказываешься понять эту простую истину.
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27.09.2021 18:03 Відповісти
А я тебе уже не раз пояснял, что условно: сравнивать воздействие двух сортов гуано и при этом говорить что сравнение идет гуано с мёдом - это называется "врать".
Антип, мы вправду это проходили. Я даже больше скажу. Отсутствие разницы в побочных эффектах между дозой в 50гр. двух сортов водки - по теории тех кого ты защищаешь - позволяет сделать вывод о безвредности водки априори (именно так подается инфа о вакцинах).

З.Ы.: Если бы я верил, что мне точно - абсолютно точно введут именно плацебо (согласен даже на аскорбинку) - то возможно я бы поучаствовал. Но видишь ли... ты точно уверен, что тем ребяткам что испытывали аналогичный пример с вакцинами - им говорили, что там другая вакцина? Или может, что более вероятно - им говорили "не переживайте, у вас было плацебо"...
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27.09.2021 18:13 Відповісти
та ты бы поучаствовал даже просто так, если бы тебе сказали ректально или перорально, ты бы выбрал первое
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27.09.2021 18:32 Відповісти
Люблю людей, экстраполирующих свои тайные желания на других. Они - забавные.
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28.09.2021 08:48 Відповісти
Ты спецом под дурня косишь? Если новая вакцина покажет на 20-20% меньше побочек, чем та что есть (в группе контроля), то стаую заменят на новую, а если на 20-30% больше, то менять не будут.
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27.09.2021 18:41 Відповісти
Ага. Только вот это не значит, что первая - безопасна.
Пример. Если первая делает ... ну чисто для примера... бесплодным в 50% случаев, а вторая лишь в 40% (на 20% меньше, то есть) - то её признают безопасной по твоей логике и логике тех ребят.
Нюанс. 40 - это больше чем 0.
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28.09.2021 08:50 Відповісти
Хочу напомнить, что мы тут обсуждали антирабическую вакцину. Без нее летальность 100% (и бесплодие впридачу).
ПС можешь привести пример вакцины, приводящей к бесплодию в 40% случаев?
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28.09.2021 10:31 Відповісти
Я тебе просто пример привел. Ошибочной методики сравнения.
Хм. Вот смотри. Мне ни разу в жизни не кололи антирабическую вакцину. Я имею ввиду для профилактики, то есть просто так (да и для лечения тоже не кололи).
Я жив.
Твоя теория пока не верна, ибо летальность, соответственно 0% - если говорить именно о вакцинации (как превентивной мере), а не о лечении в случае заболевания (против которого я ничего не имею и всегда утверждал это).
П.С.: Та кто ж тебе такое подтвердит-то? Вон, есть прецеденты случаев, когда суды признавали курение чуть ли не полезным, а ты тут про такие вещи...
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28.09.2021 10:48 Відповісти
Ты сам пример ошибочного применения и методик и терминологии.
"Летальность (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. letalis «смертельный», син. смертельность) - показатель медицинской статистики, равный отношению числа умерших от определённого заболевания или иного нарушения здоровья за определённый период времени к общему числу людей, имевших тот же диагноз в рамках того же периода времени. Обычно выражается в процентах"
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28.09.2021 11:01 Відповісти
Молодец, возьми с полочки пирожок. Их там два. Только крайний не бери - он мой)).
Антип, ты же понимаешь, что летальность в обсуждаемом примере - это в случаях, когда ЕСТЬ заболеваемость? То есть мы обсуждали - не вакцинацию в классическом понимании (то есть когда вакцина вводится здоровому человеку), а - всего лишь лечение.
Ты в чем меня пытаешься убедить - что лечить надо? Так я это всегда говорил. Повторю: если человек болен - лечить надо. Но тока если болен. А до того - не стоит лезть в то, что прекрасно работает без постороннего вмешательства.
И, кстати... не 100%. Оказывается, есть т.н. "Милуокский протокол". С 2004 есть. То есть лечение путем введения в медикаментозную кому. Шансы, правда 20-25% как декларируют... Но, как видишь - не 100%.
Хм. Как минимум однажды удалось вылечить вообще симптоматично, если верить открытым источникам, в 1970...
В общем не 100%, просто уточнение.
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28.09.2021 11:10 Відповісти
Милуокский протокол действует очень плохо, там далеко не 25% выживаемость и он подействовал только в случаях, когда источником была летучая мышь. Там несколько другой вирус. Например, Авсатралию считают свободной от бешенства, но летающие лисицы разносят похожий вирус, который большинство спецов не классифицирует, как вирус бешенства.
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28.09.2021 11:47 Відповісти
Я не говорю что он чудодейственен, данные взял из первого попавшегося источника. Но сам факт. Не 100%, я лишь уточнил. Уже - не 100... плюс учитывай тот случай с 1970, который был первым, но судя по всему не последним...
В общем - уже умеют лечить и без антирабической вакцины. Да, пока не очень хорошо. Скорее даже плохо. Но уже умеют.
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28.09.2021 11:51 Відповісти
Если укусит бешеная собака - то ни Милуокский протокол, ни протокол
Ресифи не помогут. И там весьма малая выживаемость, спецы жалуются, что неудачные попытки лечения по Милуоки как правило не публикуют.
Ну, можешь считать, что летальность от бешенства 99,9%. Полегчало?
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28.09.2021 11:55 Відповісти
Как же так... некие неудачные вещи, связанные с медициной - смеют не публиковать?))) Удивительно, не находишь? Странно, что ты допускаешь (веришь мнению других людей) то, что некая информация медицинского характера - в случае с этими протоколами - утаивается... а вот в то, что ровно такая же фигня может происходить и с вакцинами - уже нет.

Полегчало)).

Это пока - не помогут.... уверен до Милуокского протокола такое говорили о бешенстве в принципе.
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28.09.2021 11:59 Відповісти
Да, не публиукют. Часто родня, что отказалась от вакцинации резко против таких публикаций, даже с изхмененными фамилиями. Никто не хочет славы идиотов-убийц. Ну, можешь ты поискать и опубликовать.
Кстати, даже намного позднее открытия Милуокского протокола -
Rabies causes about 56,000 deaths worldwide per year,https://en.wikipedia.org/wiki/Rabies#cite_note-CDC01-4 [4] about 40% of which are in children under the age of 15.https://en.wikipedia.org/wiki/Rabies#cite_note-14 [14]
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28.09.2021 12:04 Відповісти
То есть слава убийц-вакцинаторов более привлекательна и потому с вакцинами точно все честно? Просто ... все всегда идеально ... прям случайным блин образом, чудо - не иначе.
И ладно бы с известными какими, которые десятилетиями тестировались... так с ковидной, которую за годик забабахали - и сразу 100% попадание. Пардон. То есть от 95% до 98%, вроде столько же... страховки от тяжелой формы, да? Чудо, не иначе.
Ребяткам бы так вакцину от СПИДа найти (чаю, большинство пользователей уже и забыли о нем...) но тока отчего-то который год/десятилетие не выходит.
А тут... рраз - и готово. И прям даже беременным можно...
В общем: Странно, повторюсь, что ты одновременно признаешь (и сам приводишь примеры более того), что в медицине нелицеприятные факты в принципе можно скрыть и - то, что с одним из направлений этой самой медицины такого в принципе произойти не может "просто потому что" (с).

Ну, я полез в твой источник, то бишь отчет CDC. Цифра пугающа - если не углубляться, и не думать, что это - даже не в США а во всем мире. То есть на все 8 с гаком лярдов. Ничтожный процент.
Это если - не углубляться в источник и не читать о том, что в основном смерти приходятся на ... скажем так, страны, в которых об этом протоколе вряд ли слышали... а применить его - не имеют ни квалификации, ни материально-технического обеспечения.
Там прямо написано, мол в основном эти случаи в странах, которые мягко говоря не сильно развиты.
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28.09.2021 12:19 Відповісти
1. Да, с вакцинами все достаточно честно.
2. Не чай, вакцина от ВИЧ, созданная по РНК технологии уже проходит испытания.
3. Только что ты с пеной у рта доказывал, что спасенные по Милуоки (там в США 5 из 36 попыток), а во всем мире - с 2004 три десятка не наберется (большинство как раз из стран которые мягко говоря не сильно развиты) - это ого-го. Теперь ты утверждаешь, что 56 тыс смертей в год - фигня. Как флюгер.
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28.09.2021 12:49 Відповісти
1. Ну разумеется. "Просто потому что".
2. Период от обнаружения заболевания до массового применения (не испытаний) - одинаковый? Или может несколькими десятками лет отличается? Отличается. А значит - "чай")
3. Тут ты сильно преувеличиваешь. Я тебе не говорил мол ого-го. Я уточнил твою цифру и привел данные из открытых источников. Да, в рамках 8 миллиардов с гаком 56 тысяч - число ничтожно малое. Фигня, если угодно. Если убиться в математику - то доля от удачных случаев применения протокола Милуоки - многократно выше доли смертей от бешенства в общем кол-ве населения планеты Земля.
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28.09.2021 13:54 Відповісти
1. Просто потому что проводятся испытания и есть систесма сбора сведений о побочках.
2. РНК-технологии для вакцин стали возможными для практики недавно (3-4 года назад). Так что не чай. И испытания проводят уже на людях.
3. Давай проверим твое утверждение "доля от удачных случаев применения протокола Милуоки - многократно выше доли смертей от бешенства в общем кол-ве населения планеты Земля"
Вот статья 2020 года https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7670764/

11 выживших из 39 попыток. Впервые протокол применили в 2003 году. Итого за 17 лет умерло от бешенства 56000*17=952000, 11/952000=0.00001155, пускай даже 30/952000=0.00003151
Население Земли в 2020 составляло 7,85млрд
а 952000/7850000000=0.000121

Вывод: Ты снова неправ.
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28.09.2021 14:26 Відповісти
1. Учитывая приведенные тобой же доводы в отношении сокрытия неблагоприятных сведений - по какой объективной (изначальную святость сотрудников - не предлагать ) ты исключаешь данный фактор в процессе проведения этих самых исследований? При том, что на кону куда как бОльшее финансирование, чем при исследовании протокола Милуоки.
2. То есть механизм скрупулезной выработки вакцин - пущен под откос. Новейшая технология, не прошедшая обкатки, грубо говоря - сразу в бой. В экспериментальное (они до сих пор такими значатся) применение. Вакцин, содержащих ГМО вирусы (мы с тобой уже выяснили, что это - точная формулировка соотв. реестра). Так что чай-чай.
Это "чай", кстати становится еще более интересным, если учесть, что людей, отказывающихся принять участие в эксперименте - урезают в правах.
3. Я тебе писал, что если убиться в математику, можно сравнить долю удачных случаев применения протокола Милуоки с долей погибших от бешенства.
11 от 39 - это 28,21%. Доля удачных случаев применения протокола. Это в несколько ... больше чем доля погибших от бешенства, которую ты сам и высчитал: 0.000121.
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28.09.2021 14:48 Відповісти
1. Тот пример, что я привел - не утаивание, а нежелание врачей писать публикации о неудачных случаях лечения. Если есть закон обязывающий их это делать - давай ссылку. А сведения о побочке вакцин собирает система VAERS и собирает от вакцинированных, а не от врачей, хотя при желании и они могут сообщать.
2. Под откос ничего не пущено - короновак к твоим услугам. Просто у многих обычных вакцин несколько лет морочатся выведением с аттенуированного штамма. Для РНК вакцин это не нужно. Ну и РНК вакцины не содержат мусора - внутренних элементов вируса, которые тоже вызывают имунные реакции, но для борьбы с вирусом бесполезны. А вакцины значатся не экспериментальными, а для экстренного применения. И уже в нескольких странах Пфайзер одобрен по обычной процедуре.
3. Ну, если ты считаешь, что злые врачи скрывают отличный метод лечения бешенства - можешь популяризировать его среди антиваксеров. Сам не задавал себе вопрос почему за 17 лет всего 39 попыток было описано?
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28.09.2021 15:26 Відповісти
В чем смысл сравнения "11 от 39 - это 28,21%. Доля удачных случаев применения протокола. Это в несколько ... больше чем доля погибших от бешенства, которую ты сам и высчитал: 0.000121."? Сравнивать надо проценты выживших при Милуокском протоколе и при введении антирабической вакцины.
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28.09.2021 15:33 Відповісти
Давай сразу условимся: я нигде не говорил, что протокол Милуоки - манна небесная. Я прямо говорил, что лечить пока умеют плохо, смотри выше комментарии.
Я всего лишь отмечал, что ты несколько неточен в утверждении что лечат 100% вакциной и успешно.
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28.09.2021 17:07 Відповісти
Так я ж давно согласился считать не 100, а 99,9%, хотя там в реале еще больше будет. А ведь мог бы валять дурака, как тут некоторые с регистром и дать эту ссылку на сайт ВОЗ
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/rabies Бешенство - вакциноконтролируемое зоонозное вирусное заболевание. На этапе появления клинических симптомов его летальность составляет 100%. Передача вируса бешенства людям почти в 99% случаев происходит от домашних собак. При этом бешенством могут болеть не только домашние, но и дикие животные. Инфекция передается людям и животным через укусы или царапины, обычно посредством слюны.
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28.09.2021 17:21 Відповісти
О, крутой релиз новой формы чипа
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27.09.2021 18:02 Відповісти
Очищающие клизмы с мухоморами могут помочь человечеству!!!!
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27.09.2021 18:15 Відповісти
Несомненно. Только не всему человечеству, а половине. Тем , которые таблетки и вакцины не признают. Им больше по душе свечи в задний проход, клизьмы с мухоморами, или лечебные прокладки с мазью от бабки-целительнице.
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27.09.2021 18:51 Відповісти
Після їхніх вакцин з крокодилами всередині віри їм нема.
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27.09.2021 20:35 Відповісти
Транснациональные фармацевтические корпорации уверенно идут к своей цели. Пациентов быть не должно! Только Клиенты! Наркодилеры уже дико завидуют сверхприбыли корпораций,которые им и не снились! Досадно то,что жадные к деньгам политики и главы государств готовы за проценты от корпораций травить свои народы непонятно чем, проводить эксперименты... Добровольцам испытаний нужно платить, гораздо проще заставить силой ,и получать свои тридцать серебрянников. На рынке все больше и больше всевозможных препаратов, но здоровее люди не становятся. Прийдешь к врачу, тебе скажет. Слабый иммунитет,пропейе и проколитесь этим и этим. Пока будешь принимать таблетки и колоться,чувствуешь себя лучше, как закончишь курс "лечения".будет ещё хуже, а ты будешь чесать репу, и думать почему лыжи не едут по асфальту. Путь один,снова к семейному доктору, и опять.. У вас то то и то то, попробуйте вот этот препарат.. В природе все взаимосвязано.Боремся с микробами, их место занимают грибки.Сколько женщин тратят уйму денег,годами лечась от молочницы,и ни один врач не скажет, что вы антибактериальными предметами личной гигиены уничтожили всю микрофлору. Будем бороться с вирусами, будет что то другое,либо вирусы привыкнут и нужны будут все большие дозы,либо появиться новая мутация.
Действия корпораций можно сравнить с пожарным,сперва поджегшим дом, и стоящем за углом с брансбойтом, тут же предлагающем за деньги свой услуги.
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28.09.2021 05:55 Відповісти
 
 