Pfizer начала новую фазу испытаний таблеток для профилактики COVID-19
Компания Pfizer объявила о начале следующей фазы испытаний перорального противовирусного препарата PF-07321332 для профилактики коронавирусной болезни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В случае успеха мы считаем, что эта терапия может помочь остановить вирус на ранней стадии - еще до того, как у него появится возможность широко распространиться, потенциально предотвращая симптоматическую заболеваемость тех, кто подвергся его влиянию, и подавляя появление инфекции у других", - сказал президент научно-исследовательских и медицинских исследований компании Pfizer доктор Микаэль Дольстен.
Как отмечается в пресс-релизе компании, испытания фазы 2/3 являются частью глобальной программы клинических исследований и охватывает до 2660 человек, которым исполнилось 18 лет и которые живут в одном месте с лицом с подтвержденной симптоматической инфекцией SARS-CoV-2.
Участников разделят на две группы - одним будут давать препарат PF-07321332, другим плацебо дважды в день в течение 5 или 10 дней.
Основная цель - оценить безопасность и эффективность для предотвращения подтвержденной инфекции SARS-CoV-2 и ее симптомов до 14 дня.
По данным компании, результаты клинического испытания первой фазы показали, что PF-07321332 безопасный и хорошо переносится.
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И главное - чтобы в группе плацебо было действительно плацебо а не какие-нить другие таблетки, как это любят делать производители вакцин.
Если все так - то это, повторюсь, новость хорошая.
Антип, мы вправду это проходили. Я даже больше скажу. Отсутствие разницы в побочных эффектах между дозой в 50гр. двух сортов водки - по теории тех кого ты защищаешь - позволяет сделать вывод о безвредности водки априори (именно так подается инфа о вакцинах).
З.Ы.: Если бы я верил, что мне точно - абсолютно точно введут именно плацебо (согласен даже на аскорбинку) - то возможно я бы поучаствовал. Но видишь ли... ты точно уверен, что тем ребяткам что испытывали аналогичный пример с вакцинами - им говорили, что там другая вакцина? Или может, что более вероятно - им говорили "не переживайте, у вас было плацебо"...
Пример. Если первая делает ... ну чисто для примера... бесплодным в 50% случаев, а вторая лишь в 40% (на 20% меньше, то есть) - то её признают безопасной по твоей логике и логике тех ребят.
Нюанс. 40 - это больше чем 0.
ПС можешь привести пример вакцины, приводящей к бесплодию в 40% случаев?
Хм. Вот смотри. Мне ни разу в жизни не кололи антирабическую вакцину. Я имею ввиду для профилактики, то есть просто так (да и для лечения тоже не кололи).
Я жив.
Твоя теория пока не верна, ибо летальность, соответственно 0% - если говорить именно о вакцинации (как превентивной мере), а не о лечении в случае заболевания (против которого я ничего не имею и всегда утверждал это).
П.С.: Та кто ж тебе такое подтвердит-то? Вон, есть прецеденты случаев, когда суды признавали курение чуть ли не полезным, а ты тут про такие вещи...
"Летальность (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. letalis «смертельный», син. смертельность) - показатель медицинской статистики, равный отношению числа умерших от определённого заболевания или иного нарушения здоровья за определённый период времени к общему числу людей, имевших тот же диагноз в рамках того же периода времени. Обычно выражается в процентах"
Антип, ты же понимаешь, что летальность в обсуждаемом примере - это в случаях, когда ЕСТЬ заболеваемость? То есть мы обсуждали - не вакцинацию в классическом понимании (то есть когда вакцина вводится здоровому человеку), а - всего лишь лечение.
Ты в чем меня пытаешься убедить - что лечить надо? Так я это всегда говорил. Повторю: если человек болен - лечить надо. Но тока если болен. А до того - не стоит лезть в то, что прекрасно работает без постороннего вмешательства.
И, кстати... не 100%. Оказывается, есть т.н. "Милуокский протокол". С 2004 есть. То есть лечение путем введения в медикаментозную кому. Шансы, правда 20-25% как декларируют... Но, как видишь - не 100%.
Хм. Как минимум однажды удалось вылечить вообще симптоматично, если верить открытым источникам, в 1970...
В общем не 100%, просто уточнение.
В общем - уже умеют лечить и без антирабической вакцины. Да, пока не очень хорошо. Скорее даже плохо. Но уже умеют.
Ресифи не помогут. И там весьма малая выживаемость, спецы жалуются, что неудачные попытки лечения по Милуоки как правило не публикуют.
Ну, можешь считать, что летальность от бешенства 99,9%. Полегчало?
Полегчало)).
Это пока - не помогут.... уверен до Милуокского протокола такое говорили о бешенстве в принципе.
Кстати, даже намного позднее открытия Милуокского протокола -
Rabies causes about 56,000 deaths worldwide per year,https://en.wikipedia.org/wiki/Rabies#cite_note-CDC01-4 [4] about 40% of which are in children under the age of 15.https://en.wikipedia.org/wiki/Rabies#cite_note-14 [14]
И ладно бы с известными какими, которые десятилетиями тестировались... так с ковидной, которую за годик забабахали - и сразу 100% попадание. Пардон. То есть от 95% до 98%, вроде столько же... страховки от тяжелой формы, да? Чудо, не иначе.
Ребяткам бы так вакцину от СПИДа найти (чаю, большинство пользователей уже и забыли о нем...) но тока отчего-то который год/десятилетие не выходит.
А тут... рраз - и готово. И прям даже беременным можно...
В общем: Странно, повторюсь, что ты одновременно признаешь (и сам приводишь примеры более того), что в медицине нелицеприятные факты в принципе можно скрыть и - то, что с одним из направлений этой самой медицины такого в принципе произойти не может "просто потому что" (с).
Ну, я полез в твой источник, то бишь отчет CDC. Цифра пугающа - если не углубляться, и не думать, что это - даже не в США а во всем мире. То есть на все 8 с гаком лярдов. Ничтожный процент.
Это если - не углубляться в источник и не читать о том, что в основном смерти приходятся на ... скажем так, страны, в которых об этом протоколе вряд ли слышали... а применить его - не имеют ни квалификации, ни материально-технического обеспечения.
Там прямо написано, мол в основном эти случаи в странах, которые мягко говоря не сильно развиты.
2. Не чай, вакцина от ВИЧ, созданная по РНК технологии уже проходит испытания.
3. Только что ты с пеной у рта доказывал, что спасенные по Милуоки (там в США 5 из 36 попыток), а во всем мире - с 2004 три десятка не наберется (большинство как раз из стран которые мягко говоря не сильно развиты) - это ого-го. Теперь ты утверждаешь, что 56 тыс смертей в год - фигня. Как флюгер.
2. Период от обнаружения заболевания до массового применения (не испытаний) - одинаковый? Или может несколькими десятками лет отличается? Отличается. А значит - "чай")
3. Тут ты сильно преувеличиваешь. Я тебе не говорил мол ого-го. Я уточнил твою цифру и привел данные из открытых источников. Да, в рамках 8 миллиардов с гаком 56 тысяч - число ничтожно малое. Фигня, если угодно. Если убиться в математику - то доля от удачных случаев применения протокола Милуоки - многократно выше доли смертей от бешенства в общем кол-ве населения планеты Земля.
2. РНК-технологии для вакцин стали возможными для практики недавно (3-4 года назад). Так что не чай. И испытания проводят уже на людях.
3. Давай проверим твое утверждение "доля от удачных случаев применения протокола Милуоки - многократно выше доли смертей от бешенства в общем кол-ве населения планеты Земля"
Вот статья 2020 года https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7670764/
11 выживших из 39 попыток. Впервые протокол применили в 2003 году. Итого за 17 лет умерло от бешенства 56000*17=952000, 11/952000=0.00001155, пускай даже 30/952000=0.00003151
Население Земли в 2020 составляло 7,85млрд
а 952000/7850000000=0.000121
Вывод: Ты снова неправ.
2. То есть механизм скрупулезной выработки вакцин - пущен под откос. Новейшая технология, не прошедшая обкатки, грубо говоря - сразу в бой. В экспериментальное (они до сих пор такими значатся) применение. Вакцин, содержащих ГМО вирусы (мы с тобой уже выяснили, что это - точная формулировка соотв. реестра). Так что чай-чай.
Это "чай", кстати становится еще более интересным, если учесть, что людей, отказывающихся принять участие в эксперименте - урезают в правах.
3. Я тебе писал, что если убиться в математику, можно сравнить долю удачных случаев применения протокола Милуоки с долей погибших от бешенства.
11 от 39 - это 28,21%. Доля удачных случаев применения протокола. Это в несколько ... больше чем доля погибших от бешенства, которую ты сам и высчитал: 0.000121.
2. Под откос ничего не пущено - короновак к твоим услугам. Просто у многих обычных вакцин несколько лет морочатся выведением с аттенуированного штамма. Для РНК вакцин это не нужно. Ну и РНК вакцины не содержат мусора - внутренних элементов вируса, которые тоже вызывают имунные реакции, но для борьбы с вирусом бесполезны. А вакцины значатся не экспериментальными, а для экстренного применения. И уже в нескольких странах Пфайзер одобрен по обычной процедуре.
3. Ну, если ты считаешь, что злые врачи скрывают отличный метод лечения бешенства - можешь популяризировать его среди антиваксеров. Сам не задавал себе вопрос почему за 17 лет всего 39 попыток было описано?
Я всего лишь отмечал, что ты несколько неточен в утверждении что лечат 100% вакциной и успешно.
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/rabies Бешенство - вакциноконтролируемое зоонозное вирусное заболевание. На этапе появления клинических симптомов его летальность составляет 100%. Передача вируса бешенства людям почти в 99% случаев происходит от домашних собак. При этом бешенством могут болеть не только домашние, но и дикие животные. Инфекция передается людям и животным через укусы или царапины, обычно посредством слюны.
Действия корпораций можно сравнить с пожарным,сперва поджегшим дом, и стоящем за углом с брансбойтом, тут же предлагающем за деньги свой услуги.