РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5712 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 837 49

Pfizer начала новую фазу испытаний таблеток для профилактики COVID-19

Pfizer начала новую фазу испытаний таблеток для профилактики COVID-19

Компания Pfizer объявила о начале следующей фазы испытаний перорального противовирусного препарата PF-07321332 для профилактики коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В случае успеха мы считаем, что эта терапия может помочь остановить вирус на ранней стадии - еще до того, как у него появится возможность широко распространиться, потенциально предотвращая симптоматическую заболеваемость тех, кто подвергся его влиянию, и подавляя появление инфекции у других", - сказал президент научно-исследовательских и медицинских исследований компании Pfizer доктор Микаэль Дольстен.

Как отмечается в пресс-релизе компании, испытания фазы 2/3 являются частью глобальной программы клинических исследований и охватывает до 2660 человек, которым исполнилось 18 лет и которые живут в одном месте с лицом с подтвержденной симптоматической инфекцией SARS-CoV-2.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Pfizer начала испытания таблеток от COVID-19 на людях

Участников разделят на две группы - одним будут давать препарат PF-07321332, другим плацебо дважды в день в течение 5 или 10 дней.

Основная цель - оценить безопасность и эффективность для предотвращения подтвержденной инфекции SARS-CoV-2 и ее симптомов до 14 дня.

По данным компании, результаты клинического испытания первой фазы показали, что PF-07321332 безопасный и хорошо переносится.

Также читайте: Вакцина Pfizer вызывает "стойкий" иммунитет у детей 5-11 лет, - BioNTech

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Потом ещё свечи-ANTICOVID выпустят.
показать весь комментарий
27.09.2021 17:34
+3
А какая разніца???!!!
))
показать весь комментарий
27.09.2021 17:42
+3
Є...Нах і першу і другу пігулки!!
😁
показать весь комментарий
27.09.2021 17:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Достаточно одной таблэтки! (С)😀
показать весь комментарий
27.09.2021 17:25 Ответить
Правильно. Таблетки, мази, антивирусные презервативы... Есть куда развиваться.
показать весь комментарий
27.09.2021 17:28 Ответить
Синя чи Червона пігулка??
показать весь комментарий
27.09.2021 17:31 Ответить
На фото начеб-то жовті.
показать весь комментарий
27.09.2021 17:39 Ответить
А какая разніца???!!!
))
показать весь комментарий
27.09.2021 17:42 Ответить
Так вибору ж немає.
показать весь комментарий
27.09.2021 17:47 Ответить
Є...Нах і першу і другу пігулки!!
😁
показать весь комментарий
27.09.2021 17:57 Ответить
Так вона ж там одного кольору. І чомусь жовтого. Мабуть щось таки символізує.
показать весь комментарий
27.09.2021 18:31 Ответить
Потом ещё свечи-ANTICOVID выпустят.
показать весь комментарий
27.09.2021 17:34 Ответить
Прррєдставіл, кака под камєру будут власть поімєющія будут "вакцініроватца"...
😁
показать весь комментарий
27.09.2021 17:46 Ответить
Только про вазелин -ANTICOVID не подсказывай.
показать весь комментарий
27.09.2021 19:48 Ответить
Вот две пилюли - одна безвредная, другая с ядом, выбирай любую (с)
показать весь комментарий
27.09.2021 17:43 Ответить
Если это таблетки только для того, чтобы лечить больного (а не поить ими здорового) - то это очень хорошая новость.
И главное - чтобы в группе плацебо было действительно плацебо а не какие-нить другие таблетки, как это любят делать производители вакцин.

Если все так - то это, повторюсь, новость хорошая.
показать весь комментарий
27.09.2021 17:52 Ответить
Ну, когда будут испытывать новую антирабическую вакцину, то потроситесь в контрольную группу с условием получать только плацебо. Обычно в исследованиях вакцин против опасным болезней так не делают, а определяют эффективность новой вакцины относительно существующей. Я тебе это объяснял, но ты отказываешься понять эту простую истину.
показать весь комментарий
27.09.2021 18:03 Ответить
А я тебе уже не раз пояснял, что условно: сравнивать воздействие двух сортов гуано и при этом говорить что сравнение идет гуано с мёдом - это называется "врать".
Антип, мы вправду это проходили. Я даже больше скажу. Отсутствие разницы в побочных эффектах между дозой в 50гр. двух сортов водки - по теории тех кого ты защищаешь - позволяет сделать вывод о безвредности водки априори (именно так подается инфа о вакцинах).

З.Ы.: Если бы я верил, что мне точно - абсолютно точно введут именно плацебо (согласен даже на аскорбинку) - то возможно я бы поучаствовал. Но видишь ли... ты точно уверен, что тем ребяткам что испытывали аналогичный пример с вакцинами - им говорили, что там другая вакцина? Или может, что более вероятно - им говорили "не переживайте, у вас было плацебо"...
показать весь комментарий
27.09.2021 18:13 Ответить
та ты бы поучаствовал даже просто так, если бы тебе сказали ректально или перорально, ты бы выбрал первое
показать весь комментарий
27.09.2021 18:32 Ответить
Люблю людей, экстраполирующих свои тайные желания на других. Они - забавные.
показать весь комментарий
28.09.2021 08:48 Ответить
Ты спецом под дурня косишь? Если новая вакцина покажет на 20-20% меньше побочек, чем та что есть (в группе контроля), то стаую заменят на новую, а если на 20-30% больше, то менять не будут.
показать весь комментарий
27.09.2021 18:41 Ответить
Ага. Только вот это не значит, что первая - безопасна.
Пример. Если первая делает ... ну чисто для примера... бесплодным в 50% случаев, а вторая лишь в 40% (на 20% меньше, то есть) - то её признают безопасной по твоей логике и логике тех ребят.
Нюанс. 40 - это больше чем 0.
показать весь комментарий
28.09.2021 08:50 Ответить
Хочу напомнить, что мы тут обсуждали антирабическую вакцину. Без нее летальность 100% (и бесплодие впридачу).
ПС можешь привести пример вакцины, приводящей к бесплодию в 40% случаев?
показать весь комментарий
28.09.2021 10:31 Ответить
Я тебе просто пример привел. Ошибочной методики сравнения.
Хм. Вот смотри. Мне ни разу в жизни не кололи антирабическую вакцину. Я имею ввиду для профилактики, то есть просто так (да и для лечения тоже не кололи).
Я жив.
Твоя теория пока не верна, ибо летальность, соответственно 0% - если говорить именно о вакцинации (как превентивной мере), а не о лечении в случае заболевания (против которого я ничего не имею и всегда утверждал это).
П.С.: Та кто ж тебе такое подтвердит-то? Вон, есть прецеденты случаев, когда суды признавали курение чуть ли не полезным, а ты тут про такие вещи...
показать весь комментарий
28.09.2021 10:48 Ответить
Ты сам пример ошибочного применения и методик и терминологии.
"Летальность (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. letalis «смертельный», син. смертельность) - показатель медицинской статистики, равный отношению числа умерших от определённого заболевания или иного нарушения здоровья за определённый период времени к общему числу людей, имевших тот же диагноз в рамках того же периода времени. Обычно выражается в процентах"
показать весь комментарий
28.09.2021 11:01 Ответить
Молодец, возьми с полочки пирожок. Их там два. Только крайний не бери - он мой)).
Антип, ты же понимаешь, что летальность в обсуждаемом примере - это в случаях, когда ЕСТЬ заболеваемость? То есть мы обсуждали - не вакцинацию в классическом понимании (то есть когда вакцина вводится здоровому человеку), а - всего лишь лечение.
Ты в чем меня пытаешься убедить - что лечить надо? Так я это всегда говорил. Повторю: если человек болен - лечить надо. Но тока если болен. А до того - не стоит лезть в то, что прекрасно работает без постороннего вмешательства.
И, кстати... не 100%. Оказывается, есть т.н. "Милуокский протокол". С 2004 есть. То есть лечение путем введения в медикаментозную кому. Шансы, правда 20-25% как декларируют... Но, как видишь - не 100%.
Хм. Как минимум однажды удалось вылечить вообще симптоматично, если верить открытым источникам, в 1970...
В общем не 100%, просто уточнение.
показать весь комментарий
28.09.2021 11:10 Ответить
Милуокский протокол действует очень плохо, там далеко не 25% выживаемость и он подействовал только в случаях, когда источником была летучая мышь. Там несколько другой вирус. Например, Авсатралию считают свободной от бешенства, но летающие лисицы разносят похожий вирус, который большинство спецов не классифицирует, как вирус бешенства.
показать весь комментарий
28.09.2021 11:47 Ответить
Я не говорю что он чудодейственен, данные взял из первого попавшегося источника. Но сам факт. Не 100%, я лишь уточнил. Уже - не 100... плюс учитывай тот случай с 1970, который был первым, но судя по всему не последним...
В общем - уже умеют лечить и без антирабической вакцины. Да, пока не очень хорошо. Скорее даже плохо. Но уже умеют.
показать весь комментарий
28.09.2021 11:51 Ответить
Если укусит бешеная собака - то ни Милуокский протокол, ни протокол
Ресифи не помогут. И там весьма малая выживаемость, спецы жалуются, что неудачные попытки лечения по Милуоки как правило не публикуют.
Ну, можешь считать, что летальность от бешенства 99,9%. Полегчало?
показать весь комментарий
28.09.2021 11:55 Ответить
Как же так... некие неудачные вещи, связанные с медициной - смеют не публиковать?))) Удивительно, не находишь? Странно, что ты допускаешь (веришь мнению других людей) то, что некая информация медицинского характера - в случае с этими протоколами - утаивается... а вот в то, что ровно такая же фигня может происходить и с вакцинами - уже нет.

Полегчало)).

Это пока - не помогут.... уверен до Милуокского протокола такое говорили о бешенстве в принципе.
показать весь комментарий
28.09.2021 11:59 Ответить
Да, не публиукют. Часто родня, что отказалась от вакцинации резко против таких публикаций, даже с изхмененными фамилиями. Никто не хочет славы идиотов-убийц. Ну, можешь ты поискать и опубликовать.
Кстати, даже намного позднее открытия Милуокского протокола -
Rabies causes about 56,000 deaths worldwide per year,https://en.wikipedia.org/wiki/Rabies#cite_note-CDC01-4 [4] about 40% of which are in children under the age of 15.https://en.wikipedia.org/wiki/Rabies#cite_note-14 [14]
показать весь комментарий
28.09.2021 12:04 Ответить
То есть слава убийц-вакцинаторов более привлекательна и потому с вакцинами точно все честно? Просто ... все всегда идеально ... прям случайным блин образом, чудо - не иначе.
И ладно бы с известными какими, которые десятилетиями тестировались... так с ковидной, которую за годик забабахали - и сразу 100% попадание. Пардон. То есть от 95% до 98%, вроде столько же... страховки от тяжелой формы, да? Чудо, не иначе.
Ребяткам бы так вакцину от СПИДа найти (чаю, большинство пользователей уже и забыли о нем...) но тока отчего-то который год/десятилетие не выходит.
А тут... рраз - и готово. И прям даже беременным можно...
В общем: Странно, повторюсь, что ты одновременно признаешь (и сам приводишь примеры более того), что в медицине нелицеприятные факты в принципе можно скрыть и - то, что с одним из направлений этой самой медицины такого в принципе произойти не может "просто потому что" (с).

Ну, я полез в твой источник, то бишь отчет CDC. Цифра пугающа - если не углубляться, и не думать, что это - даже не в США а во всем мире. То есть на все 8 с гаком лярдов. Ничтожный процент.
Это если - не углубляться в источник и не читать о том, что в основном смерти приходятся на ... скажем так, страны, в которых об этом протоколе вряд ли слышали... а применить его - не имеют ни квалификации, ни материально-технического обеспечения.
Там прямо написано, мол в основном эти случаи в странах, которые мягко говоря не сильно развиты.
показать весь комментарий
28.09.2021 12:19 Ответить
1. Да, с вакцинами все достаточно честно.
2. Не чай, вакцина от ВИЧ, созданная по РНК технологии уже проходит испытания.
3. Только что ты с пеной у рта доказывал, что спасенные по Милуоки (там в США 5 из 36 попыток), а во всем мире - с 2004 три десятка не наберется (большинство как раз из стран которые мягко говоря не сильно развиты) - это ого-го. Теперь ты утверждаешь, что 56 тыс смертей в год - фигня. Как флюгер.
показать весь комментарий
28.09.2021 12:49 Ответить
1. Ну разумеется. "Просто потому что".
2. Период от обнаружения заболевания до массового применения (не испытаний) - одинаковый? Или может несколькими десятками лет отличается? Отличается. А значит - "чай")
3. Тут ты сильно преувеличиваешь. Я тебе не говорил мол ого-го. Я уточнил твою цифру и привел данные из открытых источников. Да, в рамках 8 миллиардов с гаком 56 тысяч - число ничтожно малое. Фигня, если угодно. Если убиться в математику - то доля от удачных случаев применения протокола Милуоки - многократно выше доли смертей от бешенства в общем кол-ве населения планеты Земля.
показать весь комментарий
28.09.2021 13:54 Ответить
1. Просто потому что проводятся испытания и есть систесма сбора сведений о побочках.
2. РНК-технологии для вакцин стали возможными для практики недавно (3-4 года назад). Так что не чай. И испытания проводят уже на людях.
3. Давай проверим твое утверждение "доля от удачных случаев применения протокола Милуоки - многократно выше доли смертей от бешенства в общем кол-ве населения планеты Земля"
Вот статья 2020 года https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7670764/

11 выживших из 39 попыток. Впервые протокол применили в 2003 году. Итого за 17 лет умерло от бешенства 56000*17=952000, 11/952000=0.00001155, пускай даже 30/952000=0.00003151
Население Земли в 2020 составляло 7,85млрд
а 952000/7850000000=0.000121

Вывод: Ты снова неправ.
показать весь комментарий
28.09.2021 14:26 Ответить
1. Учитывая приведенные тобой же доводы в отношении сокрытия неблагоприятных сведений - по какой объективной (изначальную святость сотрудников - не предлагать ) ты исключаешь данный фактор в процессе проведения этих самых исследований? При том, что на кону куда как бОльшее финансирование, чем при исследовании протокола Милуоки.
2. То есть механизм скрупулезной выработки вакцин - пущен под откос. Новейшая технология, не прошедшая обкатки, грубо говоря - сразу в бой. В экспериментальное (они до сих пор такими значатся) применение. Вакцин, содержащих ГМО вирусы (мы с тобой уже выяснили, что это - точная формулировка соотв. реестра). Так что чай-чай.
Это "чай", кстати становится еще более интересным, если учесть, что людей, отказывающихся принять участие в эксперименте - урезают в правах.
3. Я тебе писал, что если убиться в математику, можно сравнить долю удачных случаев применения протокола Милуоки с долей погибших от бешенства.
11 от 39 - это 28,21%. Доля удачных случаев применения протокола. Это в несколько ... больше чем доля погибших от бешенства, которую ты сам и высчитал: 0.000121.
показать весь комментарий
28.09.2021 14:48 Ответить
1. Тот пример, что я привел - не утаивание, а нежелание врачей писать публикации о неудачных случаях лечения. Если есть закон обязывающий их это делать - давай ссылку. А сведения о побочке вакцин собирает система VAERS и собирает от вакцинированных, а не от врачей, хотя при желании и они могут сообщать.
2. Под откос ничего не пущено - короновак к твоим услугам. Просто у многих обычных вакцин несколько лет морочатся выведением с аттенуированного штамма. Для РНК вакцин это не нужно. Ну и РНК вакцины не содержат мусора - внутренних элементов вируса, которые тоже вызывают имунные реакции, но для борьбы с вирусом бесполезны. А вакцины значатся не экспериментальными, а для экстренного применения. И уже в нескольких странах Пфайзер одобрен по обычной процедуре.
3. Ну, если ты считаешь, что злые врачи скрывают отличный метод лечения бешенства - можешь популяризировать его среди антиваксеров. Сам не задавал себе вопрос почему за 17 лет всего 39 попыток было описано?
показать весь комментарий
28.09.2021 15:26 Ответить
В чем смысл сравнения "11 от 39 - это 28,21%. Доля удачных случаев применения протокола. Это в несколько ... больше чем доля погибших от бешенства, которую ты сам и высчитал: 0.000121."? Сравнивать надо проценты выживших при Милуокском протоколе и при введении антирабической вакцины.
показать весь комментарий
28.09.2021 15:33 Ответить
Давай сразу условимся: я нигде не говорил, что протокол Милуоки - манна небесная. Я прямо говорил, что лечить пока умеют плохо, смотри выше комментарии.
Я всего лишь отмечал, что ты несколько неточен в утверждении что лечат 100% вакциной и успешно.
показать весь комментарий
28.09.2021 17:07 Ответить
Так я ж давно согласился считать не 100, а 99,9%, хотя там в реале еще больше будет. А ведь мог бы валять дурака, как тут некоторые с регистром и дать эту ссылку на сайт ВОЗ
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/rabies Бешенство - вакциноконтролируемое зоонозное вирусное заболевание. На этапе появления клинических симптомов его летальность составляет 100%. Передача вируса бешенства людям почти в 99% случаев происходит от домашних собак. При этом бешенством могут болеть не только домашние, но и дикие животные. Инфекция передается людям и животным через укусы или царапины, обычно посредством слюны.
показать весь комментарий
28.09.2021 17:21 Ответить
О, крутой релиз новой формы чипа
показать весь комментарий
27.09.2021 18:02 Ответить
Очищающие клизмы с мухоморами могут помочь человечеству!!!!
показать весь комментарий
27.09.2021 18:15 Ответить
Несомненно. Только не всему человечеству, а половине. Тем , которые таблетки и вакцины не признают. Им больше по душе свечи в задний проход, клизьмы с мухоморами, или лечебные прокладки с мазью от бабки-целительнице.
показать весь комментарий
27.09.2021 18:51 Ответить
Після їхніх вакцин з крокодилами всередині віри їм нема.
показать весь комментарий
27.09.2021 20:35 Ответить
Транснациональные фармацевтические корпорации уверенно идут к своей цели. Пациентов быть не должно! Только Клиенты! Наркодилеры уже дико завидуют сверхприбыли корпораций,которые им и не снились! Досадно то,что жадные к деньгам политики и главы государств готовы за проценты от корпораций травить свои народы непонятно чем, проводить эксперименты... Добровольцам испытаний нужно платить, гораздо проще заставить силой ,и получать свои тридцать серебрянников. На рынке все больше и больше всевозможных препаратов, но здоровее люди не становятся. Прийдешь к врачу, тебе скажет. Слабый иммунитет,пропейе и проколитесь этим и этим. Пока будешь принимать таблетки и колоться,чувствуешь себя лучше, как закончишь курс "лечения".будет ещё хуже, а ты будешь чесать репу, и думать почему лыжи не едут по асфальту. Путь один,снова к семейному доктору, и опять.. У вас то то и то то, попробуйте вот этот препарат.. В природе все взаимосвязано.Боремся с микробами, их место занимают грибки.Сколько женщин тратят уйму денег,годами лечась от молочницы,и ни один врач не скажет, что вы антибактериальными предметами личной гигиены уничтожили всю микрофлору. Будем бороться с вирусами, будет что то другое,либо вирусы привыкнут и нужны будут все большие дозы,либо появиться новая мутация.
Действия корпораций можно сравнить с пожарным,сперва поджегшим дом, и стоящем за углом с брансбойтом, тут же предлагающем за деньги свой услуги.
показать весь комментарий
28.09.2021 05:55 Ответить
 
 