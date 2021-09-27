Pfizer начала новую фазу испытаний таблеток для профилактики COVID-19

Компания Pfizer объявила о начале следующей фазы испытаний перорального противовирусного препарата PF-07321332 для профилактики коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В случае успеха мы считаем, что эта терапия может помочь остановить вирус на ранней стадии - еще до того, как у него появится возможность широко распространиться, потенциально предотвращая симптоматическую заболеваемость тех, кто подвергся его влиянию, и подавляя появление инфекции у других", - сказал президент научно-исследовательских и медицинских исследований компании Pfizer доктор Микаэль Дольстен.

Как отмечается в пресс-релизе компании, испытания фазы 2/3 являются частью глобальной программы клинических исследований и охватывает до 2660 человек, которым исполнилось 18 лет и которые живут в одном месте с лицом с подтвержденной симптоматической инфекцией SARS-CoV-2.

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Участников разделят на две группы - одним будут давать препарат PF-07321332, другим плацебо дважды в день в течение 5 или 10 дней.

Основная цель - оценить безопасность и эффективность для предотвращения подтвержденной инфекции SARS-CoV-2 и ее симптомов до 14 дня.

По данным компании, результаты клинического испытания первой фазы показали, что PF-07321332 безопасный и хорошо переносится.

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