Зеленський затвердив національну "систему стійкості"

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про запровадження національної системи стійкості".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави, указ президента №479/2021 передбачає затвердження Концепції забезпечення національної системи стійкості. Її мають реалізувати до 2025 року.

Зазначається, що концепція забезпечення національної системи стійкості визначає цілі, основні принципи, напрямки, механізми і терміни впровадження і функціонування національної системи стійкості, спрямованої на забезпечення здатності держави і суспільства своєчасно ідентифікувати загрози, виявляти вразливості й оцінювати ризики національної безпеки, запобігати або мінімізувати їхні негативні впливи, ефективно реагувати і швидко й повномасштабно відновлюватися після виникнення загроз або настання надзвичайних і кризових ситуацій усіх видів, включно із загрозами гібридного типу, але не обмежуючись ними.

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Система стійкості має передбачати забезпечення функціонування таких елементів:

- повноцінне функціонування системи державних органів, їхня інституційна стійкість;

- безпека і захищеність об'єктів критичної інфраструктури;

- здатність єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

- здатність ефективно реагувати на неконтрольоване масове переміщення людей;

- громадська стійкість, зокрема, від інформаційних впливів;

- фінансово-економічна стійкість, зокрема, безперервність основних бізнес-процесів.