УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11023 відвідувача онлайн
Новини
5 020 104

Зеленський затвердив національну "систему стійкості"

Зеленський затвердив національну

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про запровадження національної системи стійкості".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави, указ президента №479/2021 передбачає затвердження Концепції забезпечення національної системи стійкості. Її мають реалізувати до 2025 року.

Зазначається, що концепція забезпечення національної системи стійкості визначає цілі, основні принципи, напрямки, механізми і терміни впровадження і функціонування національної системи стійкості, спрямованої на забезпечення здатності держави і суспільства своєчасно ідентифікувати загрози, виявляти вразливості й оцінювати ризики національної безпеки, запобігати або мінімізувати їхні негативні впливи, ефективно реагувати і швидко й повномасштабно відновлюватися після виникнення загроз або настання надзвичайних і кризових ситуацій усіх видів, включно із загрозами гібридного типу, але не обмежуючись ними.

Також читайте: Зеленський створив робочу групу з мінімізації загроз від будівництва газопроводів в обхід України

Система стійкості має передбачати забезпечення функціонування таких елементів:

- повноцінне функціонування системи державних органів, їхня інституційна стійкість;

- безпека і захищеність об'єктів критичної інфраструктури;

- здатність єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

- здатність ефективно реагувати на неконтрольоване масове переміщення людей;

- громадська стійкість, зокрема, від інформаційних впливів;

- фінансово-економічна стійкість, зокрема, безперервність основних бізнес-процесів.

Автор: 

безпека (931) Зеленський Володимир (23754) РНБО (2279) наказ (445)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+22
показати весь коментар
27.09.2021 18:59
+21
Шо Шо
показати весь коментар
27.09.2021 18:50
+16
73 % хоть и малочисленное быдло,зато к с компом...
показати весь коментар
27.09.2021 18:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Вся херня затеяна для того, чтобы спрятать вот это "- способность эффективно реагировать на неконтролируемое массовое перемещение людей" ... страх перед реализацией народом прямого правления страной согласно Конституции
показати весь коментар
28.09.2021 00:12 Відповісти
маловато... маловато утвердил... надо было бы утвердить систему поддержки системы поддержки по системе поддержки для системы поддержки... это было бы по нашему, по ашкеназежски....
показати весь коментар
28.09.2021 05:17 Відповісти
...терзают смутные сомнения, что товарищ Данилов "прибъет" ресурс "Цензор.нет", как раскачивающий фактор - свинью тошнит...
показати весь коментар
28.09.2021 05:28 Відповісти
пришлось 4 раза перечитать это "определение"))))
я не нарколог, но пора начинать дэтоксикацию
показати весь коментар
28.09.2021 15:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 