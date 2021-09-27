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Зеленский утвердил национальную "систему устойчивости"

Зеленский утвердил национальную

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О введении национальной системы устойчивости".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства, указ президента №479/2021 предусматривает утверждение Концепции обеспечения национальной системы устойчивости. Ее должны реализовать до 2025 года.

Указывается, что концепция обеспечения национальной системы устойчивости определяет цели, основные принципы, направления, механизмы и сроки внедрения и функционирования национальной системы устойчивости, направленной на обеспечение способности государства и общества своевременно идентифицировать угрозы, выявлять уязвимости и оценивать риски национальной безопасности, предотвращать или минимизировать их негативные воздействия, эффективно реагировать и быстро и полномасштабно восстанавливаться после возникновения угроз или наступления чрезвычайных и кризисных ситуаций всех видов, включая угрозы гибридного типа, но не ограничиваясь ими.

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Система устойчивости должна предусматривать обеспечение функционирования следующих элементов:

- полноценное функционирование системы государственных органов, их институциональная устойчивость;

- безопасность и защищенность объектов критической инфраструктуры;

- способность единой государственной системы гражданской защиты к действиям в условиях угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций;

- способность эффективно реагировать на неконтролируемое массовое перемещение людей;

- общественная устойчивость, в частности, от информационных воздействий;

- финансово-экономическая устойчивость, в частности, непрерывность основных бизнес-процессов.

Также читайте: Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении финансирования сектора безопасности и обороны до 5,95% ВВП

Автор: 

безопасность (1103) Зеленский Владимир (20290) СНБО (4431) указ (528)


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Топ комментарии
+22
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27.09.2021 18:59
+21
Шо Шо
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27.09.2021 18:50
+16
73 % хоть и малочисленное быдло,зато к с компом...
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27.09.2021 18:54
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Вся херня затеяна для того, чтобы спрятать вот это "- способность эффективно реагировать на неконтролируемое массовое перемещение людей" ... страх перед реализацией народом прямого правления страной согласно Конституции
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28.09.2021 00:12 Ответить
маловато... маловато утвердил... надо было бы утвердить систему поддержки системы поддержки по системе поддержки для системы поддержки... это было бы по нашему, по ашкеназежски....
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28.09.2021 05:17 Ответить
...терзают смутные сомнения, что товарищ Данилов "прибъет" ресурс "Цензор.нет", как раскачивающий фактор - свинью тошнит...
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28.09.2021 05:28 Ответить
пришлось 4 раза перечитать это "определение"))))
я не нарколог, но пора начинать дэтоксикацию
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28.09.2021 15:53 Ответить
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