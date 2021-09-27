Зеленский утвердил национальную "систему устойчивости"
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О введении национальной системы устойчивости".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства, указ президента №479/2021 предусматривает утверждение Концепции обеспечения национальной системы устойчивости. Ее должны реализовать до 2025 года.
Указывается, что концепция обеспечения национальной системы устойчивости определяет цели, основные принципы, направления, механизмы и сроки внедрения и функционирования национальной системы устойчивости, направленной на обеспечение способности государства и общества своевременно идентифицировать угрозы, выявлять уязвимости и оценивать риски национальной безопасности, предотвращать или минимизировать их негативные воздействия, эффективно реагировать и быстро и полномасштабно восстанавливаться после возникновения угроз или наступления чрезвычайных и кризисных ситуаций всех видов, включая угрозы гибридного типа, но не ограничиваясь ими.
Система устойчивости должна предусматривать обеспечение функционирования следующих элементов:
- полноценное функционирование системы государственных органов, их институциональная устойчивость;
- безопасность и защищенность объектов критической инфраструктуры;
- способность единой государственной системы гражданской защиты к действиям в условиях угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций;
- способность эффективно реагировать на неконтролируемое массовое перемещение людей;
- общественная устойчивость, в частности, от информационных воздействий;
- финансово-экономическая устойчивость, в частности, непрерывность основных бизнес-процессов.
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я не нарколог, но пора начинать дэтоксикацию