Командир роти спецпризначення ГРУ РФ Панов ґвалтував солдатів і прибивав їм член до дерева степлером. ДОКУМЕНТ
У Хабаровському краї Російської Федерації завели кримінальну справу на начальників з військової частини спецпризначення. Майора, командира 78 окремої роти спеціального призначення Олега Панова і його заступника, капітана Олександра Єрушевича, звинуватили в сексуальному насильстві.
Про це повідомив у Telegram засновник правозахисного проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкин, передає Цензор.НЕТ.
Він опублікував цитату з документа, згідно з яким командир 78 окремої роти спеціального призначення та його заступник вимагали гроші у рядових і ґвалтували їх в разі відмови. На обох завели кримінальні справи за статтею про перевищення посадових повноважень (ст.286 ч.3 п. "А" УК РФ) і про насильницькі дії сексуального характеру групою осіб за попередньою змовою (ст.132 ч.2 п. "А" УК РФ).
За даними внутрішнього документа, 8-16 листопада 2020 року на території Пушкінського полігону в Уссурійську майор вимагав гроші від рядового "на потреби роти". Після відмови командир роти наказав йому роздягнутися догола, рядового побили, зв'язали йому руки мотузкою і прив'язали до дерева. "Після цього майор завдав рядовому щонайменше 10 ударів гілкою дерева в область спини, сідниць і ніг останнього. Ці дії супроводжував образами на адресу рядового, а також погрозою застосування до нього фізичного насильства у вигляді прикріплення його статевого члена до стовбура дерева з використанням будівельного степлера, який знаходився в руках майора", - написано в оперативному повідомленні.
Другий епізод стався в серпні 2020 року, коли єфрейтора і рядового доставили до майора на "виховну бесіду". "Він взяв дерев'яну швабру, надів на її держак медичну рукавичку, і почав водити нею в області сідниць і промежини єфрейтора, погрожуючи зґвалтувати його нею", - повідомляється у внутрішньому документі Міноборони.
Останній випадок, імовірно, стався в січні 2021 року на території 78 окремої роти спецпризначення. Майор разом зі своїм заступником наказав фельдшеру поставити військовослужбовцю клізму з водою. "Потім майор Панов змусив рядового лягти на стіл животом, залишивши ноги на підлозі, після чого, під погрозою насильства, ввів в анальної отвір рядового держак від швабри з надітим на нього презервативом. Капітан знімав це на камеру свого мобільного телефону", - повідомляється в документі.
За даними Тайга.Инфо, Олег Панов - уродженець Москви. Його заступник Олександр Єрушевич народився в Омську і закінчив Новосибірське вище військове командне училище.
У пресслужбі головного військового слідчого управління Слідчого комітету редакції відмовилися прокоментувати Сибирь.Реалии повідомлення правозахисників і внутрішній документ міністерства. На письмовий запит відповіді також не одержано.
Видання зазначає, що у військових частинах на Далекому Сході і в Сибіру зафіксовано десятки випадків загибелі солдатів. Як правило, Міноборони як офіційну причину смерті озвучує версію нещасного випадку. Рідні загиблого і його товариші по службі повідомляють про перевищення повноважень і насильство з боку інших військових.
У серпні на вимогу військової прокуратури суд на Камчатці заблокував кілька Ютьюб-роликів зі знущаннями із солдатів.
На цей момент майор і капітан затримані, їм інкримінують статті 286 ("Перевищення посадових повноважень") і 132 ("Насильницькі дії сексуального характеру групою осіб за попередньою змовою") КК РФ. За другою статтею КК РФ покарання - аж до 10 років позбавлення волі, повідомляє Лента.ру. Справи порушено 21 вересня 2021 року.
Відомо, що обидва військовослужбовці одружені, у майора троє дітей, у капітана - одна дитина.
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Возьми да и завали ублюдка, а когда приедет собственная безопасность и следователи, договориться, чтобы сказали, что самострел. Тем более, что в данном случае насильников двое. Это ещё легче - валить обоих и сказать, что по пьяни друг друга грохнули. С подготовкой нынешних следователей, чёрта с два докажут обратное. А параллельно про насилие над солдатами рассказать. Военная служба правопорядка и военная прокуратура сами не захотят разглашения деталей, чтобы не порочить . . .
Давай подрочим на спецназ
На боевые ордена
Давай подрочим старина
(С) Любе
Марш РОА
Музыка М. Давыдова
Слова А. Флорова
Мы идем широкими полями
На восходе утренних лучей.
Мы идем на бой с большевиками
За свободу Родины своей.
Припев:
Марш вперед, железными рядами
В бой за Родину, за наш народ!
Только вера двигает горами,
Только смелость города берет!
Только вера двигает горами,
Только смелость города берет!
Мы идем вдоль тлеющих пожарищ
По развалинам родной страны,
Приходи и ты к нам в полк, товарищ,
Если любишь Родину, как мы.
Мы идем, нам дальний путь не страшен,
Не страшна суровая война.
Твердо верим мы в победу нашу
И твою, любимая страна.
(Стихи Анатолия Флауме ("Флоров" - псевдоним) музыка... Исаака Дунаевского (мелодия песни "Широка страна моя родная")
Пару лет назад писали как в тех же краях офицеры и сержанты насиловали новобранцев, а когда дошла очередь до татарина он из автомата положил с десяток "отцов командиров и старших товарищей", теперь пацаки дали ему лет 25 тюрьмы.
Мне такие финалы больше нравятся, взаимная аннигиляция и у Орды уменьшается количество пушечного мяса (поскольку татарин в плане скрепоносности был не лучше тех кого он грохнул, если верить заявлениям его отца, он мечтал верно служить в армии Путлеру).
молоком материхреном командира.....
Я здичавіло вибачаюся, а чому це раптом жахлива новина? Як на мене, процес самознищення розсосисії (та ще й шляхом "суїциду зі шкіряного стовбура не з того боку") - це чудова, святкова, надихаюча новина для нас та усього цивілізованого світу!..
Вкотре наголошую: в жодному разі їм не можна заважати в цьому благородному пориві!
- Мля... Какое "в роте", деревня?! Надо говорить - "во рту!"