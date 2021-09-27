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Командир роти спецпризначення ГРУ РФ Панов ґвалтував солдатів і прибивав їм член до дерева степлером. ДОКУМЕНТ

У Хабаровському краї Російської Федерації завели кримінальну справу на начальників з військової частини спецпризначення. Майора, командира 78 окремої роти спеціального призначення Олега Панова і його заступника, капітана Олександра Єрушевича, звинуватили в сексуальному насильстві.

Про це повідомив у Telegram засновник правозахисного проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкин, передає Цензор.НЕТ.

Він опублікував цитату з документа, згідно з яким командир 78 окремої роти спеціального призначення та його заступник вимагали гроші у рядових і ґвалтували їх в разі відмови. На обох завели кримінальні справи за статтею про перевищення посадових повноважень (ст.286 ч.3 п. "А" УК РФ) і про насильницькі дії сексуального характеру групою осіб за попередньою змовою (ст.132 ч.2 п. "А" УК РФ).

За даними внутрішнього документа, 8-16 листопада 2020 року на території Пушкінського полігону в Уссурійську майор вимагав гроші від рядового "на потреби роти". Після відмови командир роти наказав йому роздягнутися догола, рядового побили, зв'язали йому руки мотузкою і прив'язали до дерева. "Після цього майор завдав рядовому щонайменше 10 ударів гілкою дерева в область спини, сідниць і ніг останнього. Ці дії супроводжував образами на адресу рядового, а також погрозою застосування до нього фізичного насильства у вигляді прикріплення його статевого члена до стовбура дерева з використанням будівельного степлера, який знаходився в руках майора", - написано в оперативному повідомленні.

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Другий епізод стався в серпні 2020 року, коли єфрейтора і рядового доставили до майора на "виховну бесіду". "Він взяв дерев'яну швабру, надів на її держак медичну рукавичку, і почав водити нею в області сідниць і промежини єфрейтора, погрожуючи зґвалтувати його нею", - повідомляється у внутрішньому документі Міноборони.

Останній випадок, імовірно, стався в січні 2021 року на території 78 окремої роти спецпризначення. Майор разом зі своїм заступником наказав фельдшеру поставити військовослужбовцю клізму з водою. "Потім майор Панов змусив рядового лягти на стіл животом, залишивши ноги на підлозі, після чого, під погрозою насильства, ввів в анальної отвір рядового держак від швабри з надітим на нього презервативом. Капітан знімав це на камеру свого мобільного телефону", - повідомляється в документі.

Командир роти спецпризначення ГРУ РФ Панов ґвалтував солдатів і прибивав їм член до дерева степлером 01

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За даними Тайга.Инфо, Олег Панов - уродженець Москви. Його заступник Олександр Єрушевич народився в Омську і закінчив Новосибірське вище військове командне училище.

У пресслужбі головного військового слідчого управління Слідчого комітету редакції відмовилися прокоментувати Сибирь.Реалии повідомлення правозахисників і внутрішній документ міністерства. На письмовий запит відповіді також не одержано.

Видання зазначає, що у військових частинах на Далекому Сході і в Сибіру зафіксовано десятки випадків загибелі солдатів. Як правило, Міноборони як офіційну причину смерті озвучує версію нещасного випадку. Рідні загиблого і його товариші по службі повідомляють про перевищення повноважень і насильство з боку інших військових.

У серпні на вимогу військової прокуратури суд на Камчатці заблокував кілька Ютьюб-роликів зі знущаннями із солдатів.

На цей момент майор і капітан затримані, їм інкримінують статті 286 ("Перевищення посадових повноважень") і 132 ("Насильницькі дії сексуального характеру групою осіб за попередньою змовою") КК РФ. За другою статтею КК РФ покарання - аж до 10 років позбавлення волі, повідомляє Лента.ру. Справи порушено 21 вересня 2021 року.

Відомо, що обидва військовослужбовці одружені, у майора троє дітей, у капітана - одна дитина.

Командир роти спецпризначення ГРУ РФ Панов ґвалтував солдатів і прибивав їм член до дерева степлером 02

Автор: 

армія рф (17291) росія (65035) Хабаровськ (15)


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Топ коментарі
+88
Всі кацапи *********...
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27.09.2021 20:44
+55
Та кто бы сомневался у кацапов ********** в генах заложена.
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27.09.2021 20:47
+49
Ватники поголовно все заднеприводные!
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27.09.2021 20:44
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Они на бутылке любят сидеть, а не на черенках
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28.09.2021 00:59 Відповісти
Когда видно только лычки на воротнике, они точно как гитлеровцы.
Совпадение ?
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28.09.2021 01:02 Відповісти
Уважаемые!! А Вы заметили..что военная форма в смердячей всё ближе приближается к СС-совской немецкой! Тот же воротник.стоечка..Те же символы на воротнике... Осталось курицу вместо немецкого орла и также на рукав..Да и повязку аквафреш..и Хайль *****..вскинув руку..можно орать!! роССия...что сказать!!!
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28.09.2021 01:14 Відповісти
"Зняв з язика"! Я ще вчора на це звернув увагу але писать полінувався А форма не тільки СС-совську нагадує але й післявоєнну сталінську - подивися Парад Перемоги на Красній площі!
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28.09.2021 05:15 Відповісти
..ну то по кремлю москальському почесна варта вже у одностроях часів 1812 року шляється... Може дочекаємось..коли смердяча буде використовувати ..як вони кажуть..**зипуны да лапти с квасом та репой!!**.. а почесна варта буде з сокирами та вилами...)))
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28.09.2021 13:15 Відповісти
НЕ знаю чи будуть "ринди" в Кремлі стоять з "бердишами" , а от те, що вони вже "зашиваються" з висотехнологічними видами техніки - видно прекрасно ...Суджу по авіації - або "помилка пілота" (а це хрєнова підготовка льотного складу і керівництва польотами) або "відмова техніки" (а це або "хреново" зроблений агрегат , або технік "косорукий", або льотчик недовчений) ...
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28.09.2021 13:32 Відповісти
Что это за спецназовец, который позволяет с собой такое делать . . .
Возьми да и завали ублюдка, а когда приедет собственная безопасность и следователи, договориться, чтобы сказали, что самострел. Тем более, что в данном случае насильников двое. Это ещё легче - валить обоих и сказать, что по пьяни друг друга грохнули. С подготовкой нынешних следователей, чёрта с два докажут обратное. А параллельно про насилие над солдатами рассказать. Военная служба правопорядка и военная прокуратура сами не захотят разглашения деталей, чтобы не порочить . . .
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28.09.2021 01:14 Відповісти
Это кацапы…
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28.09.2021 07:41 Відповісти
Это путлеровская россия- одно большое гестапо и тюрьма строгого режима. В полиции людей пытают, насилуют, убивают, то же самое происходит в армии и даже в РПЦ. Их всех нужно изолировать от всего мира колючей проволокой...
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28.09.2021 01:16 Відповісти
Спасибо тебе, Господи, что мы уже 30 лет с этими зверями не в одной стране...
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28.09.2021 02:06 Відповісти
"Чудо в пір"ї"! Твоєму "верещанню патетичному" вже ніхто не вірить! Адже ти тут робиш усе щоб ці "звірі" до нас прийшли
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28.09.2021 05:18 Відповісти
Твоя думка дуже важлива. А чому тобі хоч на секунду не приходила в голову думка, що все для цього робиш ти та інші пєтікі, сіючи розбрат між українцями? Хто тут постійно в коментах сіє зневіру у власних силах? Хто намагається поділити українців на "правильних" і "неправильних"? Можливо це ти та твої співсектанти?
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28.09.2021 17:58 Відповісти
"Лукаш"! Якщо людина гуляючи по лісі чує запах лайна то вона розуміє що десь поблизу хтось під кущем наклав купу і старається в нього не вступить І попереджує оточуючих щоб були обережніші Ти тут "кладеш купи зеленого лайна" а мене звинувачуєш у "сіянні розбрату" Ти тут з"явився з приходом "ЗЕ-кодла" і обсирав справжніх патріотів та славословив "Блазню" А тепер пробуєш "примазаться до них (коли всі вже побачили що твоє "божество" "усралося по вуха") Не корч з себе "суперпатріота" - від тебе лайном зеленим все одно смердітиме!
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28.09.2021 18:16 Відповісти
Ну що ж, Яре, давай по порядку. Перше, я не розумію навіщо ти береш моє прізвище в лапки. Мій дід Лукаш, родом із села Ленінське, Кролевецького району, Сумської області. Зараз, мабуть, це село вже переіменували, але менше з тим. Я пишаюся своїм корінням і мені нема чого встидатися. Далі. У вас, пєтіків, якийсь хворобливий потяг до лайна. Виникає враження, що 24 години на добу ваші думки чомусь крутяться навколо цієї субстанції. В кожному другому дописі ви з натхненням і радістю згадуєте про лайно та його похідні. Чому так? Для мене це дійсно загадка. Можливо би допоміг дідусь Фройд... Ну і по суті тепер. Те що ти в темі про кацапських збоченців нападаєш на українця із своїми хворобливими фантазіями "напєрєвєс" лише зайвий раз доводить правоту моїх слів про те, хто тут сіє розбрат. Більше того, щось мені підказує, що ти знаєш що я правий. Але твоя тупа гординя не дає тобі це визнати. Ось так.
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28.09.2021 19:19 Відповісти
Мій "старий", при житі, таким "супервумнікам", як ти , казав у подібних випадках: "Те що ти тільки жуєш , я вже давно переварив і в кущах залишив. . ."
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28.09.2021 19:50 Відповісти
Маю визнати, що твій старий таки був молодець. Він хоч лишив те в кущах... А от його син бігає і розмазує цю субстанцію по всьому Цензорі, тішачись, що він суперпатріот... Яре, ти далеко не дурний. Але особисто моя думка, що тебе губить твоя пиха і гординя.
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28.09.2021 22:17 Відповісти
Не знаю - "наскільки" і "що" я "розмазую" - людям видніше... Але вони також бачать, як ти бігаєш по форуму і "розкладаєш купи" тієї самої "субстанції" От я і показую людям ті твої "купи", щоб вони , часом, у них не вступили! І я не "суперпатріот" Я звичайна тверезо мисляча людина Мені не треба "пристосовуваться" до "кон"юктури", як тобі - тому мене читає тут багато людей уже восьмий рік А ти (коли тобі перестануть платить) - тихо "зіллєшся" і щезнеш (як щезло багато таких самих до тебе)
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29.09.2021 05:03 Відповісти
Человек, публикующийся под фейковым ником по определению подлый трус. А если оно еще и приправляет свои высеры оскорблениями в сторону реальных людей, так к тому-же и мерзавец. Таким образом все твои аргументы ничтожны, а взгляды порочны. Точка.
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02.10.2021 07:12 Відповісти
Так вот какая ты , русская духовная скрепа!
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28.09.2021 02:17 Відповісти
Давай за них давай за нас

Давай подрочим на спецназ

На боевые ордена

Давай подрочим старина

(С) Любе
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28.09.2021 02:32 Відповісти
Санкт-Петербург. Женское подразделение Гитлерюгенд. Фашизм не пройдет...
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28.09.2021 02:56 Відповісти
МЫ ИДЕМ ШИРОКИМИ ПОЛЯМИ!
Марш РОА

Музыка М. Давыдова
Слова А. Флорова

Мы идем широкими полями
На восходе утренних лучей.
Мы идем на бой с большевиками
За свободу Родины своей.

Припев:

Марш вперед, железными рядами
В бой за Родину, за наш народ!
Только вера двигает горами,
Только смелость города берет!
Только вера двигает горами,
Только смелость города берет!

Мы идем вдоль тлеющих пожарищ
По развалинам родной страны,
Приходи и ты к нам в полк, товарищ,
Если любишь Родину, как мы.

Мы идем, нам дальний путь не страшен,
Не страшна суровая война.
Твердо верим мы в победу нашу
И твою, любимая страна.
(Стихи Анатолия Флауме ("Флоров" - псевдоним) музыка... Исаака Дунаевского (мелодия песни "Широка страна моя родная")
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28.09.2021 06:20 Відповісти
Истинные скрепоносные сколеновставальщики они такие.
Пару лет назад писали как в тех же краях офицеры и сержанты насиловали новобранцев, а когда дошла очередь до татарина он из автомата положил с десяток "отцов командиров и старших товарищей", теперь пацаки дали ему лет 25 тюрьмы.
Мне такие финалы больше нравятся, взаимная аннигиляция и у Орды уменьшается количество пушечного мяса (поскольку татарин в плане скрепоносности был не лучше тех кого он грохнул, если верить заявлениям его отца, он мечтал верно служить в армии Путлеру).
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28.09.2021 04:01 Відповісти
Рузке миръ, куле.
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28.09.2021 04:18 Відповісти
командармы молодцы... пусть такое будет на всей расии...
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28.09.2021 05:15 Відповісти
Я от подумав, може той камандір український диверсант? В нього в хаті обшук не проводили? Може там портрет Бандери висить? І візитівки Яроша? (навіяло сусідньою темою про уфімських бандерівців))
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28.09.2021 05:33 Відповісти
Опять ты тут трешься, хитрожопый рашистский паренек...
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28.09.2021 10:23 Відповісти
ДОЙЧЕ ЗОЛЬДАТЕН --- ЛИБЕ ОФИЦИРЕН
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28.09.2021 06:20 Відповісти
Они в кителях Вермахта, или там уже такую форму делают?)
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28.09.2021 09:26 Відповісти
тоже такая же ассоциация с немцами второй мировой
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28.09.2021 09:51 Відповісти
Какие славные боевые традиции...
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28.09.2021 07:09 Відповісти
То вони історичною реконструкцією займалися. Атака зі шкіряними багнетами з тилу на попозицію перцгерцога Пердінанда... )))0))0)))
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28.09.2021 13:49 Відповісти
рашшинс ***********!
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28.09.2021 07:40 Відповісти
Кацапські будні
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28.09.2021 08:06 Відповісти
а я считаю-по больше бы таких майоров в парашкинской армии...они тогда будут не способны воевать - с таким то моральным духом)). Пусть хоть целыми ротами члены к деревьям прибивают))
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28.09.2021 08:08 Відповісти
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28.09.2021 08:27 Відповісти
******** Гундосый
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28.09.2021 10:24 Відповісти
Такие теперь на эрефии герои, моральные ублюдки, иначе не назвать.
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28.09.2021 08:37 Відповісти
Ничего удивительного. "Скрепы" дают о себе знать. Сказываются гены татаро-монгольской орды, разросшиеся метастазами по всему гнилому организму северных "братьев". Да по сравнению с тем, чем любил развлекаться Ваня Грозный, черенок от лопаты и степлер выглядят для рядового терпилы как поощрение .
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28.09.2021 08:57 Відповісти
Майору бути генералом!
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28.09.2021 09:12 Відповісти
Чогось форма ціх російських офіцерів дивно нагадує форму офіцерів германського вермахту. Скрєпи?
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28.09.2021 09:19 Відповісти
Тут ніхто не подумав, що як що майор та капітан, то вони вже були в Україні, і яке в них було ставлення до українців, якщо вони до своїх так ставилися!!!
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28.09.2021 09:39 Відповісти
А мне нравится такое укрепление нападенияспособности рашистской армии ублюдков, помнится недавно один несогласный солдатик-татарин положил в оружейке 7х ...
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28.09.2021 10:05 Відповісти
у татарина был анал-табу)) пришлось положить с калаша весь гей кружок.
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28.09.2021 10:10 Відповісти
Элита, спецназ ГРУ, страшно даже предположить что-ж там в стройбате тогда, зато теперь приблизительно понятно откуда у мишкиных и чепиг такая суровая тяга к шпили-вили. Впитывают так сказать с молоком матери хреном командира.....
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28.09.2021 10:34 Відповісти
Рожи ************* у ахвицеров! Да еще подчеркнутые высокими стоячими воротничками, как у немецких военных времен второй мировой! Отцы- командиры одним словом, ***!
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28.09.2021 10:44 Відповісти
ужасная новость. Русские силовые структуры сами закапывают Россию в яму. Только на основании того что подсудимые зпнимались такими извращениями Россия в будущем может принять законодательно то от чего так бежит ЛГБТ. Я бы написал что дети этих извращенцев будут отвечать по делам родителей , но это больше подходит для цивильных дел, а тут военные. Поэтому это один из гвозде в гроб современной РФ.
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28.09.2021 10:47 Відповісти
ужасная новость. Русские силовые структуры сами закапывают Россию в яму

Я здичавіло вибачаюся, а чому це раптом жахлива новина? Як на мене, процес самознищення розсосисії (та ще й шляхом "суїциду зі шкіряного стовбура не з того боку") - це чудова, святкова, надихаюча новина для нас та усього цивілізованого світу!..
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28.09.2021 12:04 Відповісти
В кацапской армии надо ввести поголовную кастрацию.
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28.09.2021 12:42 Відповісти
Чудова новина! Москалі винайшли архізкріпний спосіб для самознищення.
Вкотре наголошую: в жодному разі їм не можна заважати в цьому благородному пориві!
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28.09.2021 12:49 Відповісти
- У меня в роте было 100 бойцов...
- Мля... Какое "в роте", деревня?! Надо говорить - "во рту!"
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28.09.2021 13:21 Відповісти
Офицер с помощью степлера таким образом повышал уровень скрепности в в войсках эрефии, заодно это и профилактика фимоза у личного состава))
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28.09.2021 12:58 Відповісти
Я думала это фото офицеров "СС"....
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28.09.2021 14:48 Відповісти
а если бы это сделал солдат НАТО !
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28.09.2021 16:11 Відповісти
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28.09.2021 17:17 Відповісти
Ну "зелёный слоник" никто на ровном месте не придумывал
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28.09.2021 19:15 Відповісти
Погано , що затримали . Капітан з майором ще багато російських фашистів могли б спаскудити і покалічити .
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28.09.2021 20:48 Відповісти
Бу-га-га-га... В нарабсейском спецназе дидываивальные традиции... ХЕХ... ЗЫ... про триколорныя знамя полковое: вьется , вьется в р.... (нецензурнаяурная рифма про нарабсейский рот и половое сношение)... каамандиры вперде путь.
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28.09.2021 21:14 Відповісти
Так вот оказывается чему учат курсантов (будущих офицеров) в Новосибирском высшем военном командном училище: справно обращаться с черенком от швабры с надетым на него презиком !!! На то он и спецназ !!!
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29.09.2021 00:31 Відповісти
Вообще наша разведка должна всячески поощрять половое насилие в Орде, а тем более членовредительство. Эта сладкая парочка нанесла морального урона противнику больше, чем многие наши бойцы действующих ВСУ. Истинные патриоты Украины вполне могут сбросится им на адвокатов, организовать грев на хату, и уж во-всяком случае вполне по-силам всячески унижать жертв охальников в соцсетях, тем самым провоцируя других жертв на вооруженное сопротивление.
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02.10.2021 07:32 Відповісти
Так что "СВОБОДУ ГЕРОЯМ СПЕЦНАЗА!!", не щадившим ни себя ни подчиненных на нелегкой стезе воспитания рузьке зольдатен! А массаж простаты подчиненному был исполнен с соблюдением всех санитарных норм (презерватив) и исключительно в медицинских целях. В советских больницах за нарушение режима кололи очень болезненный Б12, ставили клизмы с касторкой и ничего - никого не сажали. И нужно доказывать, что никакого вымагательства денег небыло, а требовал командир законного возмещения материального ущерба нанесенного по халатности. После привычки ватников хавать бредятину Соловьева и пр. и не такое зайдет. А всяких маменьких сынков, чмошников и разгильдяев, затесавшихся в ряды доблестной росспецуры, можно и нужно воспитывать пристрастно, готовить к любым истязаниям, лишениям и негативу цивильного населения. Но, разумеется, если терпила считает, что был отпялен не по-феншую, то Родина на стрельбах доверяет ему для использования боевое оружие, с помощью которого он вполне может защитить свою честь и достоинство, и прекратить насилие над собой.
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02.10.2021 11:30 Відповісти
Що ще очікувати від громадян непорозуміння що зветься підарасія.
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02.10.2021 17:09 Відповісти
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