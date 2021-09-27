Командир роти спецпризначення ГРУ РФ Панов ґвалтував солдатів і прибивав їм член до дерева степлером. ДОКУМЕНТ

У Хабаровському краї Російської Федерації завели кримінальну справу на начальників з військової частини спецпризначення. Майора, командира 78 окремої роти спеціального призначення Олега Панова і його заступника, капітана Олександра Єрушевича, звинуватили в сексуальному насильстві.

Про це повідомив у Telegram засновник правозахисного проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкин, передає Цензор.НЕТ.

Він опублікував цитату з документа, згідно з яким командир 78 окремої роти спеціального призначення та його заступник вимагали гроші у рядових і ґвалтували їх в разі відмови. На обох завели кримінальні справи за статтею про перевищення посадових повноважень (ст.286 ч.3 п. "А" УК РФ) і про насильницькі дії сексуального характеру групою осіб за попередньою змовою (ст.132 ч.2 п. "А" УК РФ).

За даними внутрішнього документа, 8-16 листопада 2020 року на території Пушкінського полігону в Уссурійську майор вимагав гроші від рядового "на потреби роти". Після відмови командир роти наказав йому роздягнутися догола, рядового побили, зв'язали йому руки мотузкою і прив'язали до дерева. "Після цього майор завдав рядовому щонайменше 10 ударів гілкою дерева в область спини, сідниць і ніг останнього. Ці дії супроводжував образами на адресу рядового, а також погрозою застосування до нього фізичного насильства у вигляді прикріплення його статевого члена до стовбура дерева з використанням будівельного степлера, який знаходився в руках майора", - написано в оперативному повідомленні.

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Другий епізод стався в серпні 2020 року, коли єфрейтора і рядового доставили до майора на "виховну бесіду". "Він взяв дерев'яну швабру, надів на її держак медичну рукавичку, і почав водити нею в області сідниць і промежини єфрейтора, погрожуючи зґвалтувати його нею", - повідомляється у внутрішньому документі Міноборони.

Останній випадок, імовірно, стався в січні 2021 року на території 78 окремої роти спецпризначення. Майор разом зі своїм заступником наказав фельдшеру поставити військовослужбовцю клізму з водою. "Потім майор Панов змусив рядового лягти на стіл животом, залишивши ноги на підлозі, після чого, під погрозою насильства, ввів в анальної отвір рядового держак від швабри з надітим на нього презервативом. Капітан знімав це на камеру свого мобільного телефону", - повідомляється в документі.

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За даними Тайга.Инфо, Олег Панов - уродженець Москви. Його заступник Олександр Єрушевич народився в Омську і закінчив Новосибірське вище військове командне училище.

У пресслужбі головного військового слідчого управління Слідчого комітету редакції відмовилися прокоментувати Сибирь.Реалии повідомлення правозахисників і внутрішній документ міністерства. На письмовий запит відповіді також не одержано.

Видання зазначає, що у військових частинах на Далекому Сході і в Сибіру зафіксовано десятки випадків загибелі солдатів. Як правило, Міноборони як офіційну причину смерті озвучує версію нещасного випадку. Рідні загиблого і його товариші по службі повідомляють про перевищення повноважень і насильство з боку інших військових.

У серпні на вимогу військової прокуратури суд на Камчатці заблокував кілька Ютьюб-роликів зі знущаннями із солдатів.

На цей момент майор і капітан затримані, їм інкримінують статті 286 ("Перевищення посадових повноважень") і 132 ("Насильницькі дії сексуального характеру групою осіб за попередньою змовою") КК РФ. За другою статтею КК РФ покарання - аж до 10 років позбавлення волі, повідомляє Лента.ру. Справи порушено 21 вересня 2021 року.

Відомо, що обидва військовослужбовці одружені, у майора троє дітей, у капітана - одна дитина.