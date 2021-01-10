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Образливий для Путіна напис 12 годин висів на сайті уряду Хабаровського краю, - ЗМІ. ФОТО

На зображенні з відеокамер в Хабаровському краї, яке в онлайн-режимі транслювалося на сайті місцевого уряду, як мінімум 12 годин був образливий напис на адресу президента РФ Володимира Путіна.

Про це 9 січня повідомили "Сибирь.Реалии", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГОРДОН.

Журналісти проєкту зазначають, що трансляцію вели з будівельного майданчика Центру розвитку спорту в Комсомольську-на-Амурі. Напис з образою був у правому нижньому куті: "#Putin –". Яке саме слово використовували автори напису, проєкт не вказав.

За даними "Сибирь.Реалий", пошуки невідомих, які залишили образу на зображенні з камер, ведуть із залученням ФСБ.

Образливий для Путіна напис 12 годин висів на сайті уряду Хабаровського краю, - ЗМІ 01

Один із IT-фахівців розповів на умовах анонімності, що фахівці, з якими уклали договір на монтаж камер, їх обслуговування та трансляцію в інтернет, "мали сховати камери від усіх в інтернеті, але не зробили цього і, схоже, банально навіть пароль не поставили на камеру, і тому зайти міг кожен просунутий користувач".

"Думаю, якщо ця людина сліди після себе не затерла, то ймовірність знайти її досить велика. Там просто в камері в логах може бути записано, хто, коли і з якої IP-адреси заходив на неї", – пояснив співрозмовник "Сибирь.Реалий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про Путіна: "Нас загнали вже намертво в одну команду"



путін володимир (24127) хакер (1361) Хабаровськ (15)


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Топ коментарі
+56
одно емкое слово прилипло до злобного карлика навсегда. начинается на ху..
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10.01.2021 01:00 Відповісти
+51
Оскорбительная для Путина надпись 12 часов висела на сайте правительства Хабаровского края, – СМИ - Цензор.НЕТ 4399
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10.01.2021 01:18 Відповісти
+46
Оскорбительная для Путина надпись 12 часов висела на сайте правительства Хабаровского края, – СМИ - Цензор.НЕТ 5349
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10.01.2021 01:01 Відповісти
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Предлагаю в комментариях отгадывать, какими же нехорошими словами могли обозвать сею известную персону.
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10.01.2021 00:49 Відповісти
одно емкое слово прилипло до злобного карлика навсегда. начинается на ху..
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10.01.2021 01:00 Відповісти
на ло
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10.01.2021 01:04 Відповісти
На ху начинается на йло кончается...
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10.01.2021 01:04 Відповісти
Там на екрані затерто не менше 7 літер, так що "*****" занадто коротке. )))
Моя версія слова, - *******.
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10.01.2021 01:07 Відповісти
Педофил подходит тоже.
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10.01.2021 01:34 Відповісти
передастМУЙЛУША
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10.01.2021 08:10 Відповісти
Для симметрии в строке "-*****#"
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10.01.2021 08:50 Відповісти
х¥Йло? 🤣🤣
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10.01.2021 01:45 Відповісти
Панове что вы стесняетесь называть Пунина ******? После известных событий слово ***** по отношению к Путину не является ни матерным ни безкультурным!
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10.01.2021 09:16 Відповісти
Таки да , это не ругательство, а имя собственное.
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10.01.2021 17:46 Відповісти
И это слово *****!!! *****!!! *****!!!
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10.01.2021 09:54 Відповісти
Не треба нічого вгадувати. Путін - це вже образливе слово.
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10.01.2021 09:38 Відповісти
"нульйло" скорее всего )) ну не могли же написать "афропарашник", не толлерантно это ))
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10.01.2021 00:57 Відповісти
Путлер вор и убийца,так об этом знает весь Мир.... Хабаровчане не первые и даже не десятые...
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10.01.2021 00:59 Відповісти
и что там оскорбительного ? или как у Задорнова неприлично о власли не выражаться - а что путен это матерное слово ?
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10.01.2021 01:00 Відповісти
Бубочка пока съехал с горки в Буковеля услышал, 42 идиоматических названия, 167 пожеланий в смерти, и 1(одно) восклицание "Вернись!.. Бубимый!.. Я все прощу!", от Богдана Андрея..
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10.01.2021 01:00 Відповісти
А вот интересно , слова " Путин - оно и есть . " Будет считаться оскорблением ?
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10.01.2021 01:01 Відповісти
Оскорбительная для Путина надпись 12 часов висела на сайте правительства Хабаровского края, – СМИ - Цензор.НЕТ 5349
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10.01.2021 01:01 Відповісти
А там на всю ХабарУ один огромный украинский след. Весь Дальний Восток заселен украинцами, ссыльными "кулаками" и "середняками", которых сталинский режим уничтожал как класс. Выжила треть из переселенных, но и этого хватило, чтобы Дальний Восток вполне сносно говорил сегодня на украинском. Так что ищите украинский след, ищите. Там, где есть хоть один украинец, путин всегда будет и х...йло, и пи...арас.
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10.01.2021 07:55 Відповісти
Вони там, ще з часів столипіньської реформи!
Зелений Клин однако
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10.01.2021 13:19 Відповісти
які всесильні українці!!! читаєш і сили набираєш ))))
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10.01.2021 12:28 Відповісти
Мистер президент,что с лодкой?
она утонула... улыбочку фюрера Кремля видел весь Мир...
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10.01.2021 01:03 Відповісти
У нас в Украине все заборы исписаны " ПТНХ".
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10.01.2021 01:03 Відповісти
И ничего, никто не парится!
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10.01.2021 07:56 Відповісти
Даже IP адрес увидят, надо же.
Киевский или Львовский.
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10.01.2021 01:06 Відповісти
Главную фразу Путлер сказал позднее....назвав жен подводников проститутками...,это по мужски....
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10.01.2021 01:06 Відповісти
В Японии поют - путин *****:

https://www.youtube.com/watch?v=2SRzqzEnzMA&pbjreload=101



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10.01.2021 01:08 Відповісти
...а на испанский манер?
https://www.youtube.com/watch?v=qJW-64ZV5_Q Путин-*****. Мексика
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10.01.2021 02:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oNRs56jLLkQ&ab_channel=MikhailMitkov-Baklanovsky Oregona!!!
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10.01.2021 05:50 Відповісти
Оскорбительная для Путина надпись 12 часов висела на сайте правительства Хабаровского края, – СМИ - Цензор.НЕТ 4399
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10.01.2021 01:18 Відповісти
нет такого смайлика чтобы выразить истерический смех от этих придурков.
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10.01.2021 21:30 Відповісти
А нехилый такой дворец спорта строят в Комсомольске-на-Амуре. Городок-то не крупный.
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10.01.2021 01:18 Відповісти
Строят Дворец спорта, а сдадут казарму.
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10.01.2021 01:29 Відповісти
"Турма" будет.
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10.01.2021 07:16 Відповісти
259 тис. населення
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10.01.2021 02:20 Відповісти
Стільки населення як у Рівному наприклад.
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10.01.2021 02:26 Відповісти
При таких запасах полезных ископаемых и бабла за них это собачья будка, а не дворец спорта.
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10.01.2021 02:52 Відповісти
Как обычно будет,на свинособак или крыша упадет или сгорят,из за проводки ,вместе со своими выродками)главное ,чтоб побольше их туда набилось...
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10.01.2021 05:06 Відповісти
Так не знаєш що робити?
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10.01.2021 08:24 Відповісти
Плешивый должен гордиться кликухой. За абы какие,,подвиги,,так не награждают
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10.01.2021 01:35 Відповісти
Но по количеству кликух наш "найвэлычнишый" его резко обошел ещё со старта.
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10.01.2021 04:53 Відповісти
Ваш, мордва,вне конкуренции
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10.01.2021 07:27 Відповісти
По своим ,,талантам ,,он более многосторонний
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10.01.2021 08:28 Відповісти
Пля буду знаю що там написано !-))
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10.01.2021 01:47 Відповісти
Там написано пыня питорас
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10.01.2021 02:04 Відповісти
Но без уточнения, пассивный или активный, впрочем, какая разница.
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10.01.2021 04:50 Відповісти
Видать наши постарались. Слопатоедные на такое не способны...
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10.01.2021 04:11 Відповісти
Даже если бы было просто написано одно слово "*****", то не было бы никаких разночтений, о ком это.
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10.01.2021 07:02 Відповісти
Что для народа истина,-то для пукина смерть!
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10.01.2021 07:14 Відповісти
ТАК А КОГДА ПУТИНА ПОВЕСЯТ !?)
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10.01.2021 07:25 Відповісти
Дык оно и так по бункеру мечется, от страха в штаны наложив
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10.01.2021 07:29 Відповісти
Тю, какой по счету, бо под номером 1 в марте будет 4 года, как его нет... Роискомитет-200 рулит
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10.01.2021 08:20 Відповісти
Из песни слов не выкинешь , могли бы и процитировать, что там было, а так думай теперь , теряйся в догадках между пи и ху.
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10.01.2021 07:31 Відповісти
Татьяна Лайф, знали б Вы, как я Вам сочувствую.
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10.01.2021 08:07 Відповісти
Я тоже сочувствую, бо какие там теряйся в догадках... - АДЗИПАРКОМ , однозначно... (видели последнее муйлушино обращение к ааленям, еле языком ворочал, как он еще ласты переставлял))))))))
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10.01.2021 08:15 Відповісти
Образливий для Путіна напис 12 годин висів на сайті уряду Хабаровського краю, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2278
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10.01.2021 09:27 Відповісти
шедеврально!
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10.01.2021 12:40 Відповісти
ДЕЛО В ТОМ ЧТО ДЕЛО ФУРГАЛ ЭТО НЕ НАЧАЛО ПРОБЛЕМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ !!! ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ПОШЛИ ПРИ ПЕРВОМ ПРЕЗИДЕНСТВЕ ПУТИНА !!!
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10.01.2021 08:10 Відповісти
Там прямо в камере в логах может писаться кто, когда и с какого IP-адреса заходил на нее", Источник: https://censor.net/ru/p3240866

А якщо хакер не зовсім дебіл і через ТОР бодай заходив?
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10.01.2021 08:23 Відповісти
Откройте букву "х" пожалуйста, я думаю такая буква есть в этом слове.
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10.01.2021 09:05 Відповісти
А как это пережил Путин? Мо Крым вернул добровольно?
Петя говорил шо по мосту окупантам ещё убегать придётся, а иксперды утверждали шо мост рухнет через год после постройки.
Так вот мост открыли в мае 2018. Самое позднее В апреле 2019 оккупанты должны были убежать, а в мае 2019 мост должен был рухнуть.
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10.01.2021 09:19 Відповісти
***** переживає. І не відомо чи переживе онкологію, але слабкість і деменція вже помітні візуально. Карма.
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10.01.2021 09:43 Відповісти
Я так розумію той напис означає тюрма Путіну. Чому образливий, там просто констатція факту.
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10.01.2021 09:21 Відповісти
российский оппозиционер Алексей Навальный назвал блокировку аккаунта Дональда Трампа в Твиттере "неприемлемым актом цензуры"
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10.01.2021 09:26 Відповісти
Это от новичка у него кукуха съехала.
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10.01.2021 09:37 Відповісти
Тю! Чого там ФСБ переполошилось? Всім відомо що "*****" це титул правителя *****стану вже 7 років. Пора б вже звикнути. Буде *****-2, 3, 4... і так до розвалу того балагану який вони називають "федерація".
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10.01.2021 09:40 Відповісти
Путин - п*дорас, в*флист, п*здализ, х*есос, з*лупа конская, х*й моржовый, сосалка..
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10.01.2021 10:03 Відповісти
это не оскорбление, а констатация факта- путин *****.
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10.01.2021 10:24 Відповісти
Путін не *****, Путін умничка!!!
А от кацапури, які його вибрали після 2014 року і обнулили в 2020 і *****вці, і підери, і терпили, і взагалі раби і смерди!!!!
Ітому вони достойні життя в паРаші і це при тому, що Росія на третьому місці в світі по видобутку нафти, а живуть як суки бездомні!!!
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10.01.2021 11:38 Відповісти
як говорить спадкоємець слави Юрія Нікуліна та Студента -Кулінара - А КАКАЯ РАЗНИЦА
шо п-------л, що п-----с
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10.01.2021 14:49 Відповісти
як говорить спадкоємець слави Юрія Нікуліна та Студента -Кулінара - А КАКАЯ РАЗНИЦА
шо п-------л, що п-----с
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10.01.2021 14:51 Відповісти
А ви запитайте про те,яке там слово написано, у харківських футбольних фанатів,вони вам розкажуть...
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10.01.2021 15:27 Відповісти
ботоксная бабка пуйло- гнойный, страшный педофил... да ещё и карла злобная и закомплексованная...)

вот уж Сцарек у холопов-*********, обхохочешься и обрыгаешься.))
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10.01.2021 17:01 Відповісти
Дивно, чому ви, колеги, не пригадали коментар грузинського журналіста стосовно ***** - "3,14зда моржова", а також ще кілька його не менш влучних епітетів .
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10.01.2021 18:17 Відповісти
Це ж треба, прізвище пастуха москалів вже є образливим. Навіть х#ло не треба добавляти.
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10.01.2021 21:44 Відповісти
Образливий для Путіна напис 12 годин висів на сайті уряду Хабаровського краю, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5109
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10.01.2021 22:44 Відповісти
 
 