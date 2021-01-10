Образливий для Путіна напис 12 годин висів на сайті уряду Хабаровського краю, - ЗМІ. ФОТО

На зображенні з відеокамер в Хабаровському краї, яке в онлайн-режимі транслювалося на сайті місцевого уряду, як мінімум 12 годин був образливий напис на адресу президента РФ Володимира Путіна.

Про це 9 січня повідомили "Сибирь.Реалии", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГОРДОН.

Журналісти проєкту зазначають, що трансляцію вели з будівельного майданчика Центру розвитку спорту в Комсомольську-на-Амурі. Напис з образою був у правому нижньому куті: "#Putin –". Яке саме слово використовували автори напису, проєкт не вказав.



За даними "Сибирь.Реалий", пошуки невідомих, які залишили образу на зображенні з камер, ведуть із залученням ФСБ.





Один із IT-фахівців розповів на умовах анонімності, що фахівці, з якими уклали договір на монтаж камер, їх обслуговування та трансляцію в інтернет, "мали сховати камери від усіх в інтернеті, але не зробили цього і, схоже, банально навіть пароль не поставили на камеру, і тому зайти міг кожен просунутий користувач".



"Думаю, якщо ця людина сліди після себе не затерла, то ймовірність знайти її досить велика. Там просто в камері в логах може бути записано, хто, коли і з якої IP-адреси заходив на неї", – пояснив співрозмовник "Сибирь.Реалий".

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