Образливий для Путіна напис 12 годин висів на сайті уряду Хабаровського краю, - ЗМІ. ФОТО
На зображенні з відеокамер в Хабаровському краї, яке в онлайн-режимі транслювалося на сайті місцевого уряду, як мінімум 12 годин був образливий напис на адресу президента РФ Володимира Путіна.
Про це 9 січня повідомили "Сибирь.Реалии", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГОРДОН.
Журналісти проєкту зазначають, що трансляцію вели з будівельного майданчика Центру розвитку спорту в Комсомольську-на-Амурі. Напис з образою був у правому нижньому куті: "#Putin –". Яке саме слово використовували автори напису, проєкт не вказав.
За даними "Сибирь.Реалий", пошуки невідомих, які залишили образу на зображенні з камер, ведуть із залученням ФСБ.
Один із IT-фахівців розповів на умовах анонімності, що фахівці, з якими уклали договір на монтаж камер, їх обслуговування та трансляцію в інтернет, "мали сховати камери від усіх в інтернеті, але не зробили цього і, схоже, банально навіть пароль не поставили на камеру, і тому зайти міг кожен просунутий користувач".
"Думаю, якщо ця людина сліди після себе не затерла, то ймовірність знайти її досить велика. Там просто в камері в логах може бути записано, хто, коли і з якої IP-адреси заходив на неї", – пояснив співрозмовник "Сибирь.Реалий".
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Зелений Клин однако
она утонула... улыбочку фюрера Кремля видел весь Мир...
Киевский или Львовский.
https://www.youtube.com/watch?v=2SRzqzEnzMA&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=qJW-64ZV5_Q Путин-*****. Мексика
А якщо хакер не зовсім дебіл і через ТОР бодай заходив?
Петя говорил шо по мосту окупантам ещё убегать придётся, а иксперды утверждали шо мост рухнет через год после постройки.
Так вот мост открыли в мае 2018. Самое позднее В апреле 2019 оккупанты должны были убежать, а в мае 2019 мост должен был рухнуть.
А от кацапури, які його вибрали після 2014 року і обнулили в 2020 і *****вці, і підери, і терпили, і взагалі раби і смерди!!!!
Ітому вони достойні життя в паРаші і це при тому, що Росія на третьому місці в світі по видобутку нафти, а живуть як суки бездомні!!!
шо п-------л, що п-----с
шо п-------л, що п-----с
вот уж Сцарек у холопов-*********, обхохочешься и обрыгаешься.))