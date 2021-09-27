Україна проти замороженого конфлікту на Донбасі, - Єрмак
Україна виступає проти замороженого конфлікту на Донбасі, тому питання миротворців в ООН українською делегацією не порушувалося.
Про це в ефірі телеканалу "ICTV" заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Українська сторона категорично виступає проти замороженого конфлікту на Донбасі", - заявив Єрмак.
Глава ОП зазначив, що під час візиту до Нью-Йорка для участі в сесії Генеральної асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський не обговорював можливості залучення миротворчих сил.
"І поки, я гадаю, ми не на тій стадії, щоб обговорювати це питання", - пояснив він. Єрмак зазначив, що існують сили з підтримки миру під егідою ООН. Але щоб підтримувати мир, його потрібно спочатку досягти.
За словами глави ОП, "для того, щоб досягти миру, треба сісти за стіл переговорів безпосередньо зі стороною конфлікту, яка не визнає себе стороною конфлікту, і домовитися про початок припинення війни і про початок повернення Україні окупованих територій".
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А чем этому усаживанию за стол могли бы помешать миротворцы ООН?
Я знаю коррупция есть
Пока такие люди у Зе
Президента есть!!!
у Украины есть!!
со времени создания ООН она принимала различные формы миссий для прекращения войн и конфликтов ...
но так, чтобы восемь лет шла война в Европе и ничего не делать , кроме выражения озабоченности - это впервые !
Так ***** не против, он давно говорит забирайте Бомбасс и Луганду но только на моих условиях. А Украине оно надо? По моему замороженный конфликт это единственный выход из ситуации. Надо заниматься своей страной и делать ее привлекательной для жизни
А этот зря не скажет. Его брата Порошенко лично на фронте убил. Даже фотка есть.
Короче: цей сайт - чужа власність. Чужа хата, а ми тут - в гостях; і свої порядки запровадити апріорі не можемо. Ну, можемо впливати своєю позицією... і навіть деколи виходить. Наприклад, форум за два роки змінився: якщо ще в 2019-му він був абсолютно зедебільним; але нині ми вже на рівних правах і (головне!) можливостями тут з уродами... Якщо чесно: то тут модери частіше банять та деактивують брехливих зебілів, ніж нас...