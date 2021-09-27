Україна проти замороженого конфлікту на Донбасі, - Єрмак

Україна виступає проти замороженого конфлікту на Донбасі, тому питання миротворців в ООН українською делегацією не порушувалося.

Про це в ефірі телеканалу "ICTV" заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська сторона категорично виступає проти замороженого конфлікту на Донбасі", - заявив Єрмак.

Глава ОП зазначив, що під час візиту до Нью-Йорка для участі в сесії Генеральної асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський не обговорював можливості залучення миротворчих сил.

"І поки, я гадаю, ми не на тій стадії, щоб обговорювати це питання", - пояснив він. Єрмак зазначив, що існують сили з підтримки миру під егідою ООН. Але щоб підтримувати мир, його потрібно спочатку досягти.

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За словами глави ОП, "для того, щоб досягти миру, треба сісти за стіл переговорів безпосередньо зі стороною конфлікту, яка не визнає себе стороною конфлікту, і домовитися про початок припинення війни і про початок повернення Україні окупованих територій".