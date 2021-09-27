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Новини Агресія Росії проти України
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Україна проти замороженого конфлікту на Донбасі, - Єрмак

Україна проти замороженого конфлікту на Донбасі, - Єрмак

Україна виступає проти замороженого конфлікту на Донбасі, тому питання миротворців в ООН українською делегацією не порушувалося.

Про це в ефірі телеканалу "ICTV" заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська сторона категорично виступає проти замороженого конфлікту на Донбасі", - заявив Єрмак.

Глава ОП зазначив, що під час візиту до Нью-Йорка для участі в сесії Генеральної асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський не обговорював можливості залучення миротворчих сил.

"І поки, я гадаю, ми не на тій стадії, щоб обговорювати це питання", - пояснив він. Єрмак зазначив, що існують сили з підтримки миру під егідою ООН. Але щоб підтримувати мир, його потрібно спочатку досягти.

Також читайте: Конкретні прізвища не лунали, - Єрмак про боротьбу з українськими олігархами на зустрічі Байдена і Зеленського

За словами глави ОП, "для того, щоб досягти миру, треба сісти за стіл переговорів безпосередньо зі стороною конфлікту, яка не визнає себе стороною конфлікту, і домовитися про початок припинення війни і про початок повернення Україні окупованих територій".

Автор: 

миротворці (832) Донбас (22354) Єрмак Андрій (1371)


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Топ коментарі
+15
как такое г-но, зрадник работающий на парашку может быть открыто а оп? сюр...
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27.09.2021 23:18
+13
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27.09.2021 23:21
+12
а устойчивое "перемирие" с обстрелами, это что?
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27.09.2021 23:17
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а устойчивое "перемирие" с обстрелами, это что?
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27.09.2021 23:17 Відповісти
Це пліснява політика. Говорити одне, робити інше. Маніпулятори.
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27.09.2021 23:27 Відповісти
это "теплый" конфликт
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27.09.2021 23:27 Відповісти
Лерос учора на 5-ому у програмі Є СЕНС розповів , як ОЦЕ давало інтервью трьом західним виданням , й як себе величало головним Козирем в Україні ...
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27.09.2021 23:18 Відповісти
как такое г-но, зрадник работающий на парашку может быть открыто а оп? сюр...
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27.09.2021 23:18 Відповісти
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27.09.2021 23:21 Відповісти
Партію СН треба перейменувати- в СЛУГА ДВУХ ГОСПОД
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27.09.2021 23:24 Відповісти
СДП (слуга двох панів) - навіть на абривіатуру німецьких партій змахуватиме...
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27.09.2021 23:25 Відповісти
Треба нагадать "д"Єрмаку" чим закінчилось правління "врєменщиків" Диспенсерів при королі Едуарді ІІ Вони теж королем "вертіли як хотіли" (До того ж молодший Диспенсер ще й "Едуарду-Будівнику" "місив глинку") Тому під час страти йому і "хазяйство" відрізали!
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28.09.2021 04:47 Відповісти
По словам главы ОП, "для того, чтобы достичь мира, нужно сесть за стол переговоров, непосредственно, со стороной конфликта, которая не признает себя стороной конфликта, и договориться о начале прекращения войны и о начале возвращения Украине оккупированных территорий".

А чем этому усаживанию за стол могли бы помешать миротворцы ООН?
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27.09.2021 23:22 Відповісти
Солдаты других стран должны освобождать ваши территории?
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28.09.2021 00:02 Відповісти
А где ты увидел про освобождать?
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28.09.2021 00:05 Відповісти
Хорошо, тогда они встанут на линии разграничения.
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28.09.2021 00:08 Відповісти
Что значит хорошо? Вроде это одно и то же.
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28.09.2021 00:10 Відповісти
Зачем затевать разговоры про миротворцев, если стороны не согласны где они должны стоять.
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28.09.2021 00:17 Відповісти
Наверное, для того, чтобы согласовать.
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28.09.2021 00:34 Відповісти
О ! Виповзло косороте! Чи нє хазяїн вави-наркота?!
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27.09.2021 23:25 Відповісти
Я знаю мира не будет

Я знаю коррупция есть

Пока такие люди у Зе

Президента есть!!!

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27.09.2021 23:38 Відповісти
Пока такие Зе

у Украины есть!!
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27.09.2021 23:42 Відповісти
Да вы хоть что то делайте суки! Воевать вы боитесь, заморозки вы не желаете, стену строить не хотите, переговоры ни с кем не ведёте и шо это работа??? Конечно, это ведь не ваши дети братья и отцы гибнут и становятся калекам на фронте!!! Мля зла не хватает…
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27.09.2021 23:43 Відповісти
пусть зермак сказки пиплу не рассказывает, а шёлкнет мышкой в вики и посмотрит список миротворческих миссий и операций ООН с 1945 года ...
со времени создания ООН она принимала различные формы миссий для прекращения войн и конфликтов ...
но так, чтобы восемь лет шла война в Европе и ничего не делать , кроме выражения озабоченности - это впервые !
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27.09.2021 23:44 Відповісти
"для того, чтобы достичь мира, нужно сесть за стол переговоров, непосредственно, со стороной конфликта, которая не признает себя стороной конфликта, и договориться о начале прекращения войны и о начале возвращения Украине оккупированных территорий".
Так ***** не против, он давно говорит забирайте Бомбасс и Луганду но только на моих условиях. А Украине оно надо? По моему замороженный конфликт это единственный выход из ситуации. Надо заниматься своей страной и делать ее привлекательной для жизни
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28.09.2021 00:00 Відповісти
уже восемь лет делают, а привлекательность какая-то не та, хотя разговоров об этом ....
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28.09.2021 00:21 Відповісти
Ну тогда эта война будет длится еще лет 10, пока ботоксный педофил не подохнет. Так может лучше ввести миротворческую миссию ООН и не ждать еще 10 лет?
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28.09.2021 00:03 Відповісти
мордорский фюрер в ООН имеет свой вес, так что вряд ли их миссия куда-то зайдет, а когда он подохнет, то на его место залезет очередной имперец, только активное сопротивление агресии с удорожанием их потерь может изменить ситуацию
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28.09.2021 00:27 Відповісти
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28.09.2021 00:23 Відповісти
Пока вы будете херней страдать и не предпринимать никаких мер для завершения войны, пуйло предпримет новую попытку захватить весь Донбасс. С 30 сентября он не будет продлевать миссию ОБСЕ, как вы думаете, почему?? Он собирается массово поставлять оружие на Донбасс для эскалации конфликта
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28.09.2021 00:30 Відповісти
А пытаться сесть за стол переговоров со стороной, которая не признает и не хочет этого делать не замороженный конфликт? Если завести туда миротворцев, то по крайней мере сепары перестанут стрелять
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28.09.2021 00:45 Відповісти
Секс-партнер ЗЕ сказал!!!

А этот зря не скажет. Его брата Порошенко лично на фронте убил. Даже фотка есть.
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28.09.2021 01:20 Відповісти
Теж дивує, чому він завжди біля Лєнки отирається❓
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28.09.2021 07:50 Відповісти
Агент «козырь» при главном предателе
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28.09.2021 03:07 Відповісти
Кулеба і д'єрмак примусили мене https://www.youtube.com/watch?v=nPIgeC0w26A прослухати-передивитися цю передачу Карп'яка. Як же вони навчились брехати в стилі машки заХерової, та її пічальної лошаді...
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28.09.2021 08:50 Відповісти
Якраз заморожений конфлікт є найкращий варіант ,чи єрмак хоче впровадити московський сценарій впихнути лднр в Украіну для розвалу краіни ,це державний діяч чи ворог?
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28.09.2021 09:11 Відповісти
Ну, саме так😎
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28.09.2021 09:24 Відповісти
Написав, до не справа Єрмака думати за Кулєбу - пост видалили. Цензор що, теж боїться, що прикриють, чи модератор з ЦИХ?
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28.09.2021 09:22 Відповісти
тут, буває, випадково, а то й безпідставно видаляють. Інколи вибачаються; але найчастіше - "знаходять" надуману базу...
Короче: цей сайт - чужа власність. Чужа хата, а ми тут - в гостях; і свої порядки запровадити апріорі не можемо. Ну, можемо впливати своєю позицією... і навіть деколи виходить. Наприклад, форум за два роки змінився: якщо ще в 2019-му він був абсолютно зедебільним; але нині ми вже на рівних правах і (головне!) можливостями тут з уродами... Якщо чесно: то тут модери частіше банять та деактивують брехливих зебілів, ніж нас...
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28.09.2021 10:07 Відповісти
Згоден щодо випадковості, але помітив що я тут у "чорному"списку антисемітів. Хоча вже пояснював, що поважаю таких, як Портніков, і просто не терплю єрмаків і "прочіх разних... шведів"😠
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28.09.2021 11:08 Відповісти
 
 