Украина против замороженного конфликта на Донбассе, - Ермак

Украина выступает против замороженного конфликта на Донбассе, поэтому вопрос миротворцев в ООН украинской делегацией не поднимался.

Об этом в эфире телеканала "ICTV" заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона категорически выступает против замороженного конфликта на Донбассе", - заявил Ермак.

Глава ОП отметил, что во время визита в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал возможности привлечения миротворческих сил.

"И пока, я думаю, мы не на той стадии, чтобы обсуждать этот вопрос", - пояснил он. Ермак отметил, что существуют силы по поддержанию мира под эгидой ООН. Но чтобы поддерживать мир, его нужно сначала достичь.

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По словам главы ОП, "для того, чтобы достичь мира, нужно сесть за стол переговоров, непосредственно, со стороной конфликта, которая не признает себя стороной конфликта, и договориться о начале прекращения войны и о начале возвращения Украине оккупированных территорий".