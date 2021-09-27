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Новости Агрессия России против Украины
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Украина против замороженного конфликта на Донбассе, - Ермак

Украина против замороженного конфликта на Донбассе, - Ермак

Украина выступает против замороженного конфликта на Донбассе, поэтому вопрос миротворцев в ООН украинской делегацией не поднимался.

Об этом в эфире телеканала "ICTV" заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона категорически выступает против замороженного конфликта на Донбассе", - заявил Ермак.

Глава ОП отметил, что во время визита в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал возможности привлечения миротворческих сил.

"И пока, я думаю, мы не на той стадии, чтобы обсуждать этот вопрос", - пояснил он. Ермак отметил, что существуют силы по поддержанию мира под эгидой ООН. Но чтобы поддерживать мир, его нужно сначала достичь.

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По словам главы ОП, "для того, чтобы достичь мира, нужно сесть за стол переговоров, непосредственно, со стороной конфликта, которая не признает себя стороной конфликта, и договориться о начале прекращения войны и о начале возвращения Украине оккупированных территорий".

Автор: 

миротворцы (1158) Донбасс (26955) Ермак Андрей (1259)


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Топ комментарии
+15
как такое г-но, зрадник работающий на парашку может быть открыто а оп? сюр...
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27.09.2021 23:18
+13
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27.09.2021 23:21
+12
а устойчивое "перемирие" с обстрелами, это что?
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27.09.2021 23:17
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Правила форума Совет форумчан
а устойчивое "перемирие" с обстрелами, это что?
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27.09.2021 23:17 Ответить
Це пліснява політика. Говорити одне, робити інше. Маніпулятори.
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27.09.2021 23:27 Ответить
это "теплый" конфликт
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27.09.2021 23:27 Ответить
Лерос учора на 5-ому у програмі Є СЕНС розповів , як ОЦЕ давало інтервью трьом західним виданням , й як себе величало головним Козирем в Україні ...
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27.09.2021 23:18 Ответить
как такое г-но, зрадник работающий на парашку может быть открыто а оп? сюр...
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27.09.2021 23:18 Ответить
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27.09.2021 23:21 Ответить
Партію СН треба перейменувати- в СЛУГА ДВУХ ГОСПОД
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27.09.2021 23:24 Ответить
СДП (слуга двох панів) - навіть на абривіатуру німецьких партій змахуватиме...
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27.09.2021 23:25 Ответить
Треба нагадать "д"Єрмаку" чим закінчилось правління "врєменщиків" Диспенсерів при королі Едуарді ІІ Вони теж королем "вертіли як хотіли" (До того ж молодший Диспенсер ще й "Едуарду-Будівнику" "місив глинку") Тому під час страти йому і "хазяйство" відрізали!
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28.09.2021 04:47 Ответить
По словам главы ОП, "для того, чтобы достичь мира, нужно сесть за стол переговоров, непосредственно, со стороной конфликта, которая не признает себя стороной конфликта, и договориться о начале прекращения войны и о начале возвращения Украине оккупированных территорий".

А чем этому усаживанию за стол могли бы помешать миротворцы ООН?
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27.09.2021 23:22 Ответить
Солдаты других стран должны освобождать ваши территории?
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28.09.2021 00:02 Ответить
А где ты увидел про освобождать?
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28.09.2021 00:05 Ответить
Хорошо, тогда они встанут на линии разграничения.
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28.09.2021 00:08 Ответить
Что значит хорошо? Вроде это одно и то же.
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28.09.2021 00:10 Ответить
Зачем затевать разговоры про миротворцев, если стороны не согласны где они должны стоять.
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28.09.2021 00:17 Ответить
Наверное, для того, чтобы согласовать.
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28.09.2021 00:34 Ответить
О ! Виповзло косороте! Чи нє хазяїн вави-наркота?!
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27.09.2021 23:25 Ответить
Я знаю мира не будет

Я знаю коррупция есть

Пока такие люди у Зе

Президента есть!!!

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27.09.2021 23:38 Ответить
Пока такие Зе

у Украины есть!!
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27.09.2021 23:42 Ответить
Да вы хоть что то делайте суки! Воевать вы боитесь, заморозки вы не желаете, стену строить не хотите, переговоры ни с кем не ведёте и шо это работа??? Конечно, это ведь не ваши дети братья и отцы гибнут и становятся калекам на фронте!!! Мля зла не хватает…
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27.09.2021 23:43 Ответить
пусть зермак сказки пиплу не рассказывает, а шёлкнет мышкой в вики и посмотрит список миротворческих миссий и операций ООН с 1945 года ...
со времени создания ООН она принимала различные формы миссий для прекращения войн и конфликтов ...
но так, чтобы восемь лет шла война в Европе и ничего не делать , кроме выражения озабоченности - это впервые !
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27.09.2021 23:44 Ответить
"для того, чтобы достичь мира, нужно сесть за стол переговоров, непосредственно, со стороной конфликта, которая не признает себя стороной конфликта, и договориться о начале прекращения войны и о начале возвращения Украине оккупированных территорий".
Так ***** не против, он давно говорит забирайте Бомбасс и Луганду но только на моих условиях. А Украине оно надо? По моему замороженный конфликт это единственный выход из ситуации. Надо заниматься своей страной и делать ее привлекательной для жизни
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28.09.2021 00:00 Ответить
уже восемь лет делают, а привлекательность какая-то не та, хотя разговоров об этом ....
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28.09.2021 00:21 Ответить
Ну тогда эта война будет длится еще лет 10, пока ботоксный педофил не подохнет. Так может лучше ввести миротворческую миссию ООН и не ждать еще 10 лет?
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28.09.2021 00:03 Ответить
мордорский фюрер в ООН имеет свой вес, так что вряд ли их миссия куда-то зайдет, а когда он подохнет, то на его место залезет очередной имперец, только активное сопротивление агресии с удорожанием их потерь может изменить ситуацию
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28.09.2021 00:27 Ответить
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28.09.2021 00:23 Ответить
Пока вы будете херней страдать и не предпринимать никаких мер для завершения войны, пуйло предпримет новую попытку захватить весь Донбасс. С 30 сентября он не будет продлевать миссию ОБСЕ, как вы думаете, почему?? Он собирается массово поставлять оружие на Донбасс для эскалации конфликта
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28.09.2021 00:30 Ответить
А пытаться сесть за стол переговоров со стороной, которая не признает и не хочет этого делать не замороженный конфликт? Если завести туда миротворцев, то по крайней мере сепары перестанут стрелять
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28.09.2021 00:45 Ответить
Секс-партнер ЗЕ сказал!!!

А этот зря не скажет. Его брата Порошенко лично на фронте убил. Даже фотка есть.
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28.09.2021 01:20 Ответить
Теж дивує, чому він завжди біля Лєнки отирається❓
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28.09.2021 07:50 Ответить
Агент «козырь» при главном предателе
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28.09.2021 03:07 Ответить
Кулеба і д'єрмак примусили мене https://www.youtube.com/watch?v=nPIgeC0w26A прослухати-передивитися цю передачу Карп'яка. Як же вони навчились брехати в стилі машки заХерової, та її пічальної лошаді...
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28.09.2021 08:50 Ответить
Якраз заморожений конфлікт є найкращий варіант ,чи єрмак хоче впровадити московський сценарій впихнути лднр в Украіну для розвалу краіни ,це державний діяч чи ворог?
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28.09.2021 09:11 Ответить
Ну, саме так😎
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28.09.2021 09:24 Ответить
Написав, до не справа Єрмака думати за Кулєбу - пост видалили. Цензор що, теж боїться, що прикриють, чи модератор з ЦИХ?
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28.09.2021 09:22 Ответить
тут, буває, випадково, а то й безпідставно видаляють. Інколи вибачаються; але найчастіше - "знаходять" надуману базу...
Короче: цей сайт - чужа власність. Чужа хата, а ми тут - в гостях; і свої порядки запровадити апріорі не можемо. Ну, можемо впливати своєю позицією... і навіть деколи виходить. Наприклад, форум за два роки змінився: якщо ще в 2019-му він був абсолютно зедебільним; але нині ми вже на рівних правах і (головне!) можливостями тут з уродами... Якщо чесно: то тут модери частіше банять та деактивують брехливих зебілів, ніж нас...
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28.09.2021 10:07 Ответить
Згоден щодо випадковості, але помітив що я тут у "чорному"списку антисемітів. Хоча вже пояснював, що поважаю таких, як Портніков, і просто не терплю єрмаків і "прочіх разних... шведів"😠
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28.09.2021 11:08 Ответить
 
 