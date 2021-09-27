Украина против замороженного конфликта на Донбассе, - Ермак
Украина выступает против замороженного конфликта на Донбассе, поэтому вопрос миротворцев в ООН украинской делегацией не поднимался.
Об этом в эфире телеканала "ICTV" заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
"Украинская сторона категорически выступает против замороженного конфликта на Донбассе", - заявил Ермак.
Глава ОП отметил, что во время визита в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал возможности привлечения миротворческих сил.
"И пока, я думаю, мы не на той стадии, чтобы обсуждать этот вопрос", - пояснил он. Ермак отметил, что существуют силы по поддержанию мира под эгидой ООН. Но чтобы поддерживать мир, его нужно сначала достичь.
По словам главы ОП, "для того, чтобы достичь мира, нужно сесть за стол переговоров, непосредственно, со стороной конфликта, которая не признает себя стороной конфликта, и договориться о начале прекращения войны и о начале возвращения Украине оккупированных территорий".
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А чем этому усаживанию за стол могли бы помешать миротворцы ООН?
Я знаю коррупция есть
Пока такие люди у Зе
Президента есть!!!
у Украины есть!!
со времени создания ООН она принимала различные формы миссий для прекращения войн и конфликтов ...
но так, чтобы восемь лет шла война в Европе и ничего не делать , кроме выражения озабоченности - это впервые !
Так ***** не против, он давно говорит забирайте Бомбасс и Луганду но только на моих условиях. А Украине оно надо? По моему замороженный конфликт это единственный выход из ситуации. Надо заниматься своей страной и делать ее привлекательной для жизни
А этот зря не скажет. Его брата Порошенко лично на фронте убил. Даже фотка есть.
Короче: цей сайт - чужа власність. Чужа хата, а ми тут - в гостях; і свої порядки запровадити апріорі не можемо. Ну, можемо впливати своєю позицією... і навіть деколи виходить. Наприклад, форум за два роки змінився: якщо ще в 2019-му він був абсолютно зедебільним; але нині ми вже на рівних правах і (головне!) можливостями тут з уродами... Якщо чесно: то тут модери частіше банять та деактивують брехливих зебілів, ніж нас...