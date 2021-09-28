Комісар Ради Європи Міятович має намір відвідати окупований Крим, - Мезенцева

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович обіцяє "більш активно працювати над кримським файлом" і має намір відвідати окупований Крим.

Про це глава української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович відповіла на наш лист, зокрема вона буде більш активно працювати над кримським файлом і робить все можливе щоб відвідати Крим відповідно до її мандату. Я закликала, щоб Комісар невідкладно активізувала свою роботу в цьому напрямі в т.ч. беручи до уваги нові кричущі порушення прав людини в Криму", - написала Мезенцева.

Раніше речник МЗС України Катерина Зеленко повідомила, що комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович зможе відвідати окупований Крим з моніторинговою місією після того, як буде чітко визначено формат цього візиту.

Також читайте: Українські питання не потрапили до порядку денного осінньої сесії ПАРЄ: в Асамблеї бояться, що їх вважатимуть "русофобами", - нардеп "Голосу" Василенко

За її словами, Україна готова "створити всі умови для того, щоб наші міжнародні партнери побачили реальну картину" в Криму.

Нагадаємо, влітку 2019 року пресслужба Міністерства закордонних справ Росії заявила, що "досягнуто домовленості про поїздку комісара РЄ з прав людини Міятович до Криму 7-11 жовтня цього року".

В Офісі комісара з прав людини Ради Європи підтвердили, що Дуня Міятович планує відвідати окупований півострів. При цьому додали, що "є багато питань, які необхідно уточнити, щоб вона могла займатися правозахисною діяльністю в Криму".

"Черговий російський "розвод" про візит комісара РЄ з прав людини Дуні Міятович до окупованого Криму. Такий візит повинен узгоджуватися з нами і відбуватися згідно з українським законодавством. А потьомкінські села Росія показувати вміє, це ми добре знаємо. Але, як-то кажуть, шукайте дурнів", - заявив тодішній глава МЗС Павло Клімкін.

Візит не відбувся.