Комиссар Совета Европы Миятович намерена посетить оккупированный Крым, - Мезенцева

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович обещает "более активно работать над крымским файлом" и намерена посетить оккупированный Крым.

Об этом глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович ответила на наше письмо, в частности она будет более активно работать над крымским файлом и делает все возможное, чтобы посетить Крым в соответствии с ее мандатом. Я призвала, чтобы комиссар безотлагательно активизировала свою работу в этом направлении в том числе принимая во внимание новые вопиющие нарушения прав человека в Крыму", – написала Мезенцева.

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Ранее спикер МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович сможет посетить оккупированный Крым с мониторинговой миссией после того, как будет четко определен формат этого визита.

По ее словам, Украина готова "создать все условия для того, чтобы наши международные партнеры увидели реальную картину" в Крыму.

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Напомним, летом 2019 года пресс-служба Министерства иностранных дел России заявила, что "достигнута договоренность о поездке комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября этого года".

В Офисе комиссара по правам человека Совета Европы подтвердили, что Дуня Миятович планирует посетить оккупированный полуостров. При этом добавили, что "есть много вопросов, которые необходимо уточнить, чтобы она могла заниматься правозащитной деятельностью в Крыму".

"Очередной российский "развод" о визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крыму. Такой визит должен согласовываться с нами и происходить согласно украинскому законодательству. А потемкинские деревни Россия показывать умеет, это мы хорошо знаем. Но, как говорится, ищите дураков", - заявил тогдашний глава МИД Павел Климкин.

Визит не состоялся.