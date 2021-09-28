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У Черкасах підвищили тарифи на опалення

У Черкасах підвищили тарифи на опалення

Підвищити ціни на теплопостачання в середньому на 200 гривень для побутових споживачів вирішив на сьогоднішньому засіданні виконком Черкаської міської ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щоби розпочати опалювальний сезон, потрібно затвердити новий тариф. У нас ціни й так істотно нижчі порівняно з іншими містами. Тариф переглядатимемо щомісяця й коригуватимемо його. Якщо ми не використаємо газ цього місяця, то направимо його на наступний місяць", – пояснив директор черкаського "Теплокомуненерго" Павло Карась.

За його словами, вода подорожчала вдвічі, електрика – на третину. За новим тарифом газ коштуватиме 24 тисячі 993 гривні за 1000 кубів.

"Це означає, що люди платитимуть в середньому на 200 гривень більше за тепло. Все інше ми перекриваємо", – зазначив директор "Теплокомуненерго".

Також читайте: Тарифи не зростуть, попри підвищення цін на газ у Європі, - Чернишов

Автор: 

опалення (912) Черкаси (547) підвищення (88)


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Топ коментарі
+24
Найвеличніший лідор, який брехав, що знизить тарифи вдвічі, просто перекинув питання тарифів на місцеву владу.
Тепер Буба криворізький типу не винуватий в захмарних тарифах.
Відгрібати весь негатив буде місцева влада.
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28.09.2021 12:10
+18
Як хто?? "Мудрий нарід" ,більше нема кому ,решта не лохи !!)))
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28.09.2021 12:12
+16
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28.09.2021 12:21
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Знав би Косоворотка, що в Черкасах таке творять, то пересадив би всіх, так зебіли 73%? А так він бідолага нічого не знає.
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28.09.2021 13:19 Відповісти
То другое, вы просто ни чего не понимаете (первая Господи прости леди)
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28.09.2021 13:40 Відповісти
косовороткин с ледей прокидали ЗеЛохов
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28.09.2021 13:24 Відповісти
Так ты ж тоже будешь платить,не зебил))Аж смешно.
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28.09.2021 20:54 Відповісти
мало того, что зеленский для своих оманских фестивалей придумал драть за отопление летом, хотя никакого отопления нету, так теперь он с Ледей ещё получит допдоход, неплохо пристроился
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28.09.2021 13:28 Відповісти
шоб ви суки здохли
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28.09.2021 13:59 Відповісти
Брехня бехней и брехней погоняет!
Правительство не планирует повышение тарифов на отопление и горячую воду в течение грядущего отопительного сезона. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству. Повний текст читайте тут:
https://glavcom.ua/ru/news/shmygal-sdelal-zayavlenie-otnositelno-tarifov-na-otoplenie-etoy-zimoy-785810.html https://glavcom.ua/ru/news/shmygal-sdelal-zayavlenie-otnositelno-tarifov-na-otoplenie-etoy-zimoy-785810.html
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28.09.2021 14:24 Відповісти
неа,хитрожопость 80уровня, ибо тарифы спихнули на месную власть, поэтому когда шмыгаль трындит, брехни нет, правительство не планирует
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28.09.2021 15:26 Відповісти
именно!
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29.09.2021 08:53 Відповісти
хы хы хы , а Витренко пел, шо фсьо будет пучком, тарифы дороже не станут
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28.09.2021 15:06 Відповісти
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28.09.2021 15:31 Відповісти
причем речь не идет об обоснованности тарифов, лохам вешают, что "У нас цены и так существенно ниже по сравнению с другими городами"
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28.09.2021 15:42 Відповісти
)))))))
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28.09.2021 17:18 Відповісти
голосовали же за майбутне? получайте.
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28.09.2021 17:50 Відповісти
Шось Черкаси не дуже вже й "чинять опір"
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28.09.2021 19:02 Відповісти
Это приведет к войне!
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28.09.2021 19:57 Відповісти
Люди выйдут все. Потому что все государство против этого грабежа шайкой олигархов и их жлобов жадных во власти. А когда понесется хардкор, то разные части населения ненавидят - разных гнид из власти и их хозяевов олигархов разных. и кранты будут всей этой организованной системе корупционно-бандитской.
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28.09.2021 20:09 Відповісти
А що думали 73 процента,коли бігли дурбелики,на голосування а тепер їдьте до Слуг,в них бабла достатньо тільки для ботів в соц мережах просто використовують ро 210тисяч долярів,дурне тупе жадне а вам офшори поваії і продай собаку
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23.10.2021 13:53 Відповісти
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