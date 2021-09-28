У Черкасах підвищили тарифи на опалення

Підвищити ціни на теплопостачання в середньому на 200 гривень для побутових споживачів вирішив на сьогоднішньому засіданні виконком Черкаської міської ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щоби розпочати опалювальний сезон, потрібно затвердити новий тариф. У нас ціни й так істотно нижчі порівняно з іншими містами. Тариф переглядатимемо щомісяця й коригуватимемо його. Якщо ми не використаємо газ цього місяця, то направимо його на наступний місяць", – пояснив директор черкаського "Теплокомуненерго" Павло Карась.

За його словами, вода подорожчала вдвічі, електрика – на третину. За новим тарифом газ коштуватиме 24 тисячі 993 гривні за 1000 кубів.

"Це означає, що люди платитимуть в середньому на 200 гривень більше за тепло. Все інше ми перекриваємо", – зазначив директор "Теплокомуненерго".

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