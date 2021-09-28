В Черкассах повысили тарифы на отопление

Повысить цены на теплоснабжение в среднем на 200 гривен для бытовых потребителей решил на сегодняшнем заседании исполком Черкасского городского совета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Чтобы начать отопительный сезон, нужно утвердить новый тариф. У нас цены и так существенно ниже по сравнению с другими городами. Тариф будем пересматривать ежемесячно и корректировать его. Если мы не используем газ в этом месяце, то направим его на следующий месяц", - пояснил директор черкасского "Теплокоммунэнерго" Павел Карась.

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По его словам, вода подорожала вдвое, электричество - на треть. В соответствии с новым тарифом газ будет стоить 24 тыс. 993 грн за 1000 кубов.

"Это означает, что люди будут платить в среднем на 200 гривен больше за тепло. Все остальное мы перекрываем", - отметил директор "Теплокоммунэнерго".

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В последний раз тариф на тепло в Черкассах пересматривались в марте 2020 года.