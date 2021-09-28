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В Черкассах повысили тарифы на отопление

В Черкассах повысили тарифы на отопление

Повысить цены на теплоснабжение в среднем на 200 гривен для бытовых потребителей решил на сегодняшнем заседании исполком Черкасского городского совета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Чтобы начать отопительный сезон, нужно утвердить новый тариф. У нас цены и так существенно ниже по сравнению с другими городами. Тариф будем пересматривать ежемесячно и корректировать его. Если мы не используем газ в этом месяце, то направим его на следующий месяц", - пояснил директор черкасского "Теплокоммунэнерго" Павел Карась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тарифы не вырастут, несмотря на рост цен на газ в Европе, - Чернышов

По его словам, вода подорожала вдвое, электричество - на треть. В соответствии с новым тарифом газ будет стоить 24 тыс. 993 грн за 1000 кубов.

"Это означает, что люди будут платить в среднем на 200 гривен больше за тепло. Все остальное мы перекрываем", - отметил директор "Теплокоммунэнерго".

Также читайте: Кабмин не планирует повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне, - Шмыгаль

В последний раз тариф на тепло в Черкассах пересматривались в марте 2020 года.

Тарифы на отопление (721) Черкассы (834) повышение (119)


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Топ комментарии
+24
Найвеличніший лідор, який брехав, що знизить тарифи вдвічі, просто перекинув питання тарифів на місцеву владу.
Тепер Буба криворізький типу не винуватий в захмарних тарифах.
Відгрібати весь негатив буде місцева влада.
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28.09.2021 12:10
+18
Як хто?? "Мудрий нарід" ,більше нема кому ,решта не лохи !!)))
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28.09.2021 12:12
+16
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28.09.2021 12:21
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Знав би Косоворотка, що в Черкасах таке творять, то пересадив би всіх, так зебіли 73%? А так він бідолага нічого не знає.
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28.09.2021 13:19 Ответить
То другое, вы просто ни чего не понимаете (первая Господи прости леди)
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28.09.2021 13:40 Ответить
косовороткин с ледей прокидали ЗеЛохов
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28.09.2021 13:24 Ответить
Так ты ж тоже будешь платить,не зебил))Аж смешно.
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28.09.2021 20:54 Ответить
мало того, что зеленский для своих оманских фестивалей придумал драть за отопление летом, хотя никакого отопления нету, так теперь он с Ледей ещё получит допдоход, неплохо пристроился
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28.09.2021 13:28 Ответить
шоб ви суки здохли
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28.09.2021 13:59 Ответить
Брехня бехней и брехней погоняет!
Правительство не планирует повышение тарифов на отопление и горячую воду в течение грядущего отопительного сезона. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству. Повний текст читайте тут:
https://glavcom.ua/ru/news/shmygal-sdelal-zayavlenie-otnositelno-tarifov-na-otoplenie-etoy-zimoy-785810.html https://glavcom.ua/ru/news/shmygal-sdelal-zayavlenie-otnositelno-tarifov-na-otoplenie-etoy-zimoy-785810.html
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28.09.2021 14:24 Ответить
неа,хитрожопость 80уровня, ибо тарифы спихнули на месную власть, поэтому когда шмыгаль трындит, брехни нет, правительство не планирует
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28.09.2021 15:26 Ответить
именно!
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29.09.2021 08:53 Ответить
хы хы хы , а Витренко пел, шо фсьо будет пучком, тарифы дороже не станут
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28.09.2021 15:06 Ответить
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28.09.2021 15:31 Ответить
причем речь не идет об обоснованности тарифов, лохам вешают, что "У нас цены и так существенно ниже по сравнению с другими городами"
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28.09.2021 15:42 Ответить
)))))))
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28.09.2021 17:18 Ответить
голосовали же за майбутне? получайте.
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28.09.2021 17:50 Ответить
Шось Черкаси не дуже вже й "чинять опір"
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28.09.2021 19:02 Ответить
Это приведет к войне!
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28.09.2021 19:57 Ответить
Люди выйдут все. Потому что все государство против этого грабежа шайкой олигархов и их жлобов жадных во власти. А когда понесется хардкор, то разные части населения ненавидят - разных гнид из власти и их хозяевов олигархов разных. и кранты будут всей этой организованной системе корупционно-бандитской.
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28.09.2021 20:09 Ответить
А що думали 73 процента,коли бігли дурбелики,на голосування а тепер їдьте до Слуг,в них бабла достатньо тільки для ботів в соц мережах просто використовують ро 210тисяч долярів,дурне тупе жадне а вам офшори поваії і продай собаку
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23.10.2021 13:53 Ответить
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