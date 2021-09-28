Три області України на межі потрапляння до "червоної" зони карантину, - KSE

Чернівецька область все ще залишається найбільш імовірним претендентом на "червону" зону епіднебезпеки, за нею - Харківська і Луганська.

Про це сьогодні під час онлайн-брифінгу сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Минулого тижня ми говорили про п’ять регіонів – це Чернівецька, Харківська, Луганська, Житомирська та Львівська області. Зараз серед них ми виділяємо три регіони із найбільш критичною ситуацією – це Чернівецька, Харківська і Луганські області. Це ці три регіони, яка зараз перебувають найближче до входження у "червоний" рівень епіднебезпеки", – розповів він.

За словами Ганиченка, в інших двох регіонах ситуація все ще залишається критичною, але наразі тимчасово стабілізувалася – там немає прямої загрози дуже швидкого входження у "червоний" рівень епіднебезпеки або дуже швидкого неконтрольованого заповнення ліжок.

"Минулого тижня ми говорили, що Чернівецька область впродовж тижня вже має увійти у "червоний" рівень і дійсно вона три дні поспіль перебувала на близьких до граничних показників. Зокрема, ми бачили рівень госпіталізацій у 59 осіб на добу на 100 тис. населення при граничному в 60 осіб, ми бачили відсоток зростання госпіталізацій на рівні 45% при граничному у 50% і ми бачили завантаженість ліжок, яка вже підходила до рівня у понад 60% при граничному рівні у 65%", – зазначив експерт.

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Він також додав, що згодом рівень госпіталізацій знизився, однак останніми днями знову починає зростати.

"Показовим є те, що попри ось таке короткострокове просідання госпіталізацій, у Чернівецькій області вже зайнято 67% ліжок з киснем. Це вже більше ніж граничний показник у 65%. Вперше в цій хвилі ми побачили перевершення цього показника", – пояснив Ганиченко.

За його словами, Чернівецька область все ще залишається найближчим претендентом на входження у "червоний" рівень епіднебезпеки, наступною у цьому списку є Харківщина, а за нею Луганщина.

У KSE рекомендують найближчим часом додати близько 30% додаткових ковідних ліжок та ресурсів у ці регіони, щоб зменшити навантаження на систему охорони здоров'я та вийти з критичного рівня.

Крім того, експерти наголошують на необхідності впровадження обмежень"червоного" рівня епіднебезпеки у цих регіонах якомога швидше, не очікуючи, поки показники досягнуть рівня входження у "червону" зону.

"У Чернівецькій та Харківській областях це входження вже є дуже і дуже близьким", – підсумував Ганиченко.