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Новини Коронавірус і карантин
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Три області України на межі потрапляння до "червоної" зони карантину, - KSE

Три області України на межі потрапляння до

Чернівецька область все ще залишається найбільш імовірним претендентом на "червону" зону епіднебезпеки, за нею - Харківська і Луганська.

Про це сьогодні під час онлайн-брифінгу сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Минулого тижня ми говорили про п’ять регіонів – це Чернівецька, Харківська, Луганська, Житомирська та Львівська області. Зараз серед них ми виділяємо три регіони із найбільш критичною ситуацією – це Чернівецька, Харківська і Луганські області. Це ці три регіони, яка зараз перебувають найближче до входження у "червоний" рівень епіднебезпеки", – розповів він.

За словами Ганиченка, в інших двох регіонах ситуація все ще залишається критичною, але наразі тимчасово стабілізувалася – там немає прямої загрози дуже швидкого входження у "червоний" рівень епіднебезпеки або дуже швидкого неконтрольованого заповнення ліжок.

"Минулого тижня ми говорили, що Чернівецька область впродовж тижня вже має увійти у "червоний" рівень і дійсно вона три дні поспіль перебувала на близьких до граничних показників. Зокрема, ми бачили рівень госпіталізацій у 59 осіб на добу на 100 тис. населення при граничному в 60 осіб, ми бачили відсоток зростання госпіталізацій на рівні 45% при граничному у 50% і ми бачили завантаженість ліжок, яка вже підходила до рівня у понад 60% при граничному рівні у 65%", – зазначив експерт.

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Він також додав, що згодом рівень госпіталізацій знизився, однак останніми днями знову починає зростати.

"Показовим є те, що попри ось таке короткострокове просідання госпіталізацій, у Чернівецькій області вже зайнято 67% ліжок з киснем. Це вже більше ніж граничний показник у 65%. Вперше в цій хвилі ми побачили перевершення цього показника", – пояснив Ганиченко.

За його словами, Чернівецька область все ще залишається найближчим претендентом на входження у "червоний" рівень епіднебезпеки, наступною у цьому списку є Харківщина, а за нею Луганщина.

У KSE рекомендують найближчим часом додати близько 30% додаткових ковідних ліжок та ресурсів у ці регіони, щоб зменшити навантаження на систему охорони здоров'я та вийти з критичного рівня.

Крім того, експерти наголошують на необхідності впровадження обмежень"червоного" рівня епіднебезпеки у цих регіонах якомога швидше, не очікуючи, поки показники досягнуть рівня входження у "червону" зону.

"У Чернівецькій та Харківській областях це входження вже є дуже і дуже близьким", – підсумував Ганиченко.

Автор: 

Буковина (846) карантин (18172) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+4
😅. Два дня назад 7 областей и Киев, вчера 5 областей, сегодня 4 от Минздрав.от этих 3. Вы ж уже как то договорились. Чтоб дудеть в унисон) придурки. Завтра ни одна не будет соответствовать красной зоне. Вот, что прививка животворящая робыть
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28.09.2021 14:18
+3
Доки на 3 тижні не закриють всю освіту на карантин кількість хворих зростатиме в геометричній прогресії.
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28.09.2021 14:36
+3
Надоело вранье. Хватит давить на психику людей Смертность всегда была Ее скрывали, а теперь бравируете Да, к сожалению, люди не бессмертны. Во все времена и во все эпохи. НО накалять ситуацию не к чему Народ наш МУДРЫЙ и понимает, что бездарность порождает только поражение. Задумайтесь И , говоря о смертности _ хватит списывать на один ковид Почему не говорите о заболевших по областям , по городам... Почему постоянно читаем, сколько людей вакцинировалось Нам это не интересно Это вы должны знать , чтобы потом или сейчас посчитать, сколько средств ушло на вакцину. и нужна ли она в таком количестве. Вот ЭТО ВОПРОС.
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28.09.2021 15:40
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А какая зона после красной? Черная?
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28.09.2021 13:55 Відповісти
это неважно, главное, что зона
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28.09.2021 14:14 Відповісти
после красной - цвет уже не играет никакой роли...
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28.09.2021 14:18 Відповісти
Зона называется "локдаун". Дождались. Опять в отпуска. Неоплачиваемые.
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28.09.2021 14:29 Відповісти
😅. Два дня назад 7 областей и Киев, вчера 5 областей, сегодня 4 от Минздрав.от этих 3. Вы ж уже как то договорились. Чтоб дудеть в унисон) придурки. Завтра ни одна не будет соответствовать красной зоне. Вот, что прививка животворящая робыть
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28.09.2021 14:18 Відповісти
Такие как ты сейчас дудят в коридорах харьковских больниц, где больных ковидом лечат. Правда уже и коридоров им не хватает. Начали в область больных отправлять. Или остается лечиться дома. Как моим знакомым . Муж с женой работают в магазине на рынке. Прививку продудели. Теперь уже пять дней температура под сорок. И не сбивается. Голос по телефону такой несчастный, несчастный. Но, зато без инъекции от антихриста, и чипа от Била Гейтса. Это хорошо, что пока не нужен концентратор, или не дай бог ИВЛ. А если ситуация изменится? Что тогда?
А вот тогда можно доставать из под дивана южноафриканскую вувузелу, и дудеть хоть до посинения. Может в какой больнице местечко и найдется.
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28.09.2021 14:47 Відповісти
Покажите чип, только от вас вакцинированных несётся эта ересь) такие как я, прекрасно себя чувствуют , так как имеют природный иммунитет) доходчиво. А вот такие как ТЫ, сейчас корячатся в отделениях больниц. П
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28.09.2021 15:09 Відповісти
Она имеет. Природный. Иммунитет. Докажи.
И . тьфу, тьфу, тьфу на вас. Сижу в мягком , теплом кресле. Ем мароженое. Ни насморка, ни ангины. Сплошная ляпота. Чего и тебе, НЕ ЖЕЛАЮ.
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28.09.2021 16:25 Відповісти
Доки на 3 тижні не закриють всю освіту на карантин кількість хворих зростатиме в геометричній прогресії.
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28.09.2021 14:36 Відповісти
А зачем всю? Достаточно изолировать освиту от не привитых. Или пусть не привитые тесты сдают через три дня. Платно конечно. Дорого? А что делать? Принципы, превыше всего.
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28.09.2021 14:51 Відповісти
Хотелось бы ,Глазков, чтобы вы не возвращали нам пройденные этапы ЖИЗНИ. Уже было так : в эшелонах увозили семьями кулаков с детьми, стариками больными и немощными... а вы сегодня ТУДА ЖЕ. Прививку делать или нет решать должен каждый сам за себя, а не сталинскими методами всех под одну гребенку. ВЫ сделали прививку _ значит СЕБЯ обезопасили. Чего вам стонать. Живите и будьте здоровы.
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28.09.2021 15:50 Відповісти
А вам Булгакова хотелось бы, что бы изолированы были все,как при прошлогоднем локдауне.?Вам этот пройденный ЭТАП Жизни больше нравится? Так называемая коллективная ответственность, прививаемая нам со времен большевиков. Пусть значит все сидят в изоляции раз локдаун. И те кто вакцинировался, и тот кто провтыкал. Нет уж милочка. Тут стоните именно вы, а не я. А из за чего? Из за того, что в больницах мест свободных не осталось, благодаря некоторым, самым "вумным". Меня то как раз все устраивает. А такие как вы стонут, то в больничных коридорах или палатах реанимации под ивл, то во время неоплачиваемого отпуска при локдауне. А включить мозг, и подумать, что вы сделали для того, что бы этот самый локдаун не наступил, слабо? По видимому. Так, что живите и стоните. И будьте здоровы.
The Show Must Go On
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28.09.2021 16:14 Відповісти
Діти пішли до школи, обмінялись штамами корони і рознесли по хатах. Батьки принесли на роботу і панєслось... А цю заразу розносять однаково вакциновані і не вакциновані.
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28.09.2021 16:32 Відповісти
Надоело вранье. Хватит давить на психику людей Смертность всегда была Ее скрывали, а теперь бравируете Да, к сожалению, люди не бессмертны. Во все времена и во все эпохи. НО накалять ситуацию не к чему Народ наш МУДРЫЙ и понимает, что бездарность порождает только поражение. Задумайтесь И , говоря о смертности _ хватит списывать на один ковид Почему не говорите о заболевших по областям , по городам... Почему постоянно читаем, сколько людей вакцинировалось Нам это не интересно Это вы должны знать , чтобы потом или сейчас посчитать, сколько средств ушло на вакцину. и нужна ли она в таком количестве. Вот ЭТО ВОПРОС.
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28.09.2021 15:40 Відповісти
"Да, https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус!"
Булгакова. Выход банально прост. Не интересно, не читай.
Вопросы задавай в письменном виде.Туда. Наверх. Вас услышат.
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28.09.2021 16:19 Відповісти
У этих дебилов ломка началась,им нужно срочно всё позакрывать к чертям.А сами,******,буду продолжать ходить в рестораны,ездить в Буковель.
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28.09.2021 16:59 Відповісти
 
 