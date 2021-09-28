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Новости Коронавирус и карантин
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Три области Украины на грани попадания в "красную" зону карантина, - KSE

Три области Украины на грани попадания в

Черновицкая область все еще остается наиболее вероятным претендентом на "красную" зону эпидопасности, за ней – Харьковская и Луганская.

Об этом сегодня во время онлайн-брифинга сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На прошлой неделе мы говорили о пяти регионах – это Черновицкая, Харьковская, Луганская, Житомирская и Львовская области. Сейчас среди них мы выделяем три региона с наиболее критической ситуацией – это Черновицкая, Харьковская и Луганская области. Это эти три региона, которые сейчас находятся ближе всего к вхождению в "красный" уровень эпидопасности", – рассказал он.

По словам Ганиченко, в двух других регионах ситуация все еще остается критической, но пока временно стабилизировалась – там нет прямой угрозы очень быстрого вхождения в "красный" уровень эпидопасности или очень быстрого неконтролируемого заполнения коек.

"На прошлой неделе мы говорили, что Черновицкая область в течение недели уже должна войти в "красный" уровень, и, действительно, она три дня подряд находилась на близких к предельным показателям. В частности, мы видели уровень госпитализаций в 59 человек в сутки на 100 тыс. населения при предельном в 60 человек, мы видели процент роста госпитализаций на уровне 45% при предельном в 50% и мы видели загруженность коек, которая уже подходила к уровню более 60% при предельном уровне в 65%", – отметил эксперт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За две недели уровень смертности в Украине увеличился более чем в два раза, - KSE

Он также добавил, что впоследствии уровень госпитализаций снизился, однако в последние дни снова начинает расти.

"Показательным является то, что несмотря на вот такое краткосрочное проседание госпитализаций, в Черновицкой области уже занято 67% коек с кислородом. Это уже больше, чем предельный показатель в 65%. Впервые в этой волне мы увидели превосходство этого показателя", – пояснил Ганиченко.

По его словам, Черновицкая область все еще остается ближайшим претендентом на вхождение в "красный" уровень эпидопасности, следующей в этом списке Харьковская, а за ней Луганская.

В KSE рекомендуют в ближайшее время добавить около 30% дополнительных "ковидных" коек и ресурсов в эти регионы, чтобы уменьшить нагрузку на систему здравоохранения и выйти из критического уровня.

Кроме того, эксперты отмечают необходимость введения ограничений "красного" уровня эпидопасности в этих регионах как можно быстрее, не ожидая, пока показатели достигнут уровня вхождение в "красную" зону.

"В Черновицкой и Харьковской областях это вхождение уже есть очень и очень близким", – подытожил Ганиченко.

Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+4
😅. Два дня назад 7 областей и Киев, вчера 5 областей, сегодня 4 от Минздрав.от этих 3. Вы ж уже как то договорились. Чтоб дудеть в унисон) придурки. Завтра ни одна не будет соответствовать красной зоне. Вот, что прививка животворящая робыть
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28.09.2021 14:18
+3
Доки на 3 тижні не закриють всю освіту на карантин кількість хворих зростатиме в геометричній прогресії.
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28.09.2021 14:36
+3
Надоело вранье. Хватит давить на психику людей Смертность всегда была Ее скрывали, а теперь бравируете Да, к сожалению, люди не бессмертны. Во все времена и во все эпохи. НО накалять ситуацию не к чему Народ наш МУДРЫЙ и понимает, что бездарность порождает только поражение. Задумайтесь И , говоря о смертности _ хватит списывать на один ковид Почему не говорите о заболевших по областям , по городам... Почему постоянно читаем, сколько людей вакцинировалось Нам это не интересно Это вы должны знать , чтобы потом или сейчас посчитать, сколько средств ушло на вакцину. и нужна ли она в таком количестве. Вот ЭТО ВОПРОС.
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28.09.2021 15:40
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А какая зона после красной? Черная?
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28.09.2021 13:55 Ответить
это неважно, главное, что зона
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28.09.2021 14:14 Ответить
после красной - цвет уже не играет никакой роли...
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28.09.2021 14:18 Ответить
Зона называется "локдаун". Дождались. Опять в отпуска. Неоплачиваемые.
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28.09.2021 14:29 Ответить
😅. Два дня назад 7 областей и Киев, вчера 5 областей, сегодня 4 от Минздрав.от этих 3. Вы ж уже как то договорились. Чтоб дудеть в унисон) придурки. Завтра ни одна не будет соответствовать красной зоне. Вот, что прививка животворящая робыть
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28.09.2021 14:18 Ответить
Такие как ты сейчас дудят в коридорах харьковских больниц, где больных ковидом лечат. Правда уже и коридоров им не хватает. Начали в область больных отправлять. Или остается лечиться дома. Как моим знакомым . Муж с женой работают в магазине на рынке. Прививку продудели. Теперь уже пять дней температура под сорок. И не сбивается. Голос по телефону такой несчастный, несчастный. Но, зато без инъекции от антихриста, и чипа от Била Гейтса. Это хорошо, что пока не нужен концентратор, или не дай бог ИВЛ. А если ситуация изменится? Что тогда?
А вот тогда можно доставать из под дивана южноафриканскую вувузелу, и дудеть хоть до посинения. Может в какой больнице местечко и найдется.
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28.09.2021 14:47 Ответить
Покажите чип, только от вас вакцинированных несётся эта ересь) такие как я, прекрасно себя чувствуют , так как имеют природный иммунитет) доходчиво. А вот такие как ТЫ, сейчас корячатся в отделениях больниц. П
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28.09.2021 15:09 Ответить
Она имеет. Природный. Иммунитет. Докажи.
И . тьфу, тьфу, тьфу на вас. Сижу в мягком , теплом кресле. Ем мароженое. Ни насморка, ни ангины. Сплошная ляпота. Чего и тебе, НЕ ЖЕЛАЮ.
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28.09.2021 16:25 Ответить
Доки на 3 тижні не закриють всю освіту на карантин кількість хворих зростатиме в геометричній прогресії.
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28.09.2021 14:36 Ответить
А зачем всю? Достаточно изолировать освиту от не привитых. Или пусть не привитые тесты сдают через три дня. Платно конечно. Дорого? А что делать? Принципы, превыше всего.
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28.09.2021 14:51 Ответить
Хотелось бы ,Глазков, чтобы вы не возвращали нам пройденные этапы ЖИЗНИ. Уже было так : в эшелонах увозили семьями кулаков с детьми, стариками больными и немощными... а вы сегодня ТУДА ЖЕ. Прививку делать или нет решать должен каждый сам за себя, а не сталинскими методами всех под одну гребенку. ВЫ сделали прививку _ значит СЕБЯ обезопасили. Чего вам стонать. Живите и будьте здоровы.
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28.09.2021 15:50 Ответить
А вам Булгакова хотелось бы, что бы изолированы были все,как при прошлогоднем локдауне.?Вам этот пройденный ЭТАП Жизни больше нравится? Так называемая коллективная ответственность, прививаемая нам со времен большевиков. Пусть значит все сидят в изоляции раз локдаун. И те кто вакцинировался, и тот кто провтыкал. Нет уж милочка. Тут стоните именно вы, а не я. А из за чего? Из за того, что в больницах мест свободных не осталось, благодаря некоторым, самым "вумным". Меня то как раз все устраивает. А такие как вы стонут, то в больничных коридорах или палатах реанимации под ивл, то во время неоплачиваемого отпуска при локдауне. А включить мозг, и подумать, что вы сделали для того, что бы этот самый локдаун не наступил, слабо? По видимому. Так, что живите и стоните. И будьте здоровы.
The Show Must Go On
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28.09.2021 16:14 Ответить
Діти пішли до школи, обмінялись штамами корони і рознесли по хатах. Батьки принесли на роботу і панєслось... А цю заразу розносять однаково вакциновані і не вакциновані.
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28.09.2021 16:32 Ответить
Надоело вранье. Хватит давить на психику людей Смертность всегда была Ее скрывали, а теперь бравируете Да, к сожалению, люди не бессмертны. Во все времена и во все эпохи. НО накалять ситуацию не к чему Народ наш МУДРЫЙ и понимает, что бездарность порождает только поражение. Задумайтесь И , говоря о смертности _ хватит списывать на один ковид Почему не говорите о заболевших по областям , по городам... Почему постоянно читаем, сколько людей вакцинировалось Нам это не интересно Это вы должны знать , чтобы потом или сейчас посчитать, сколько средств ушло на вакцину. и нужна ли она в таком количестве. Вот ЭТО ВОПРОС.
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28.09.2021 15:40 Ответить
"Да, https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус!"
Булгакова. Выход банально прост. Не интересно, не читай.
Вопросы задавай в письменном виде.Туда. Наверх. Вас услышат.
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28.09.2021 16:19 Ответить
У этих дебилов ломка началась,им нужно срочно всё позакрывать к чертям.А сами,******,буду продолжать ходить в рестораны,ездить в Буковель.
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28.09.2021 16:59 Ответить
 
 