Венедіктова про компенсації поновленим через суд прокурорам: Жахливі цифри
Звільнені під час люстрації і реформи прокуратури прокурори поновлюються на посаді через суд і отримують величезні компенсації.
Про це генеральна прокурорка Ірина Венедіктова сказала журналістам під час конференції Ради Європи про реформу прокуратури в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Коли до нас звертаються працівники з виконавчими листами, ми виконуємо їх. Я не хочу називати цифри, в які ми заходимо з цими компенсаційними виплатами, вони жахливі", - сказала генпрокурорка.
Вона додала: "У нас йде повернення не тільки після реформи (прокуратури. - Ред.), у нас іде хвиля повернення рішеннями Верховного Суду через люстрацію".
За словами Венедіктової, компенсації поновленим на посадах прокурорам виплачують з бюджету Офісу генпрокурора.
Водночас вона уточнила, що прокурори поновлюються на посадах не автоматично, вони зобов'язані пройти переатестацію.
Нагадаємо, Верховна Рада 19 вересня 2019 року ухвалила закон про реформи Генпрокуратури.
Передбачалося, що внаслідок реформи кількість прокурорів має зменшитися з 15 тис. до 10 тис.
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И восстанавливает их тот самый якобы реформированный Верховный Суд.
раньше они по судам не восстанавливались "активно"
давай конкретные примеры такого восстановления
а при зеленых прямо бум на восстановление по суду
давай ссылки на активное восстановление по суду до 2019 года прокуроров, судей, полицаев
нах мне твои воспоминания "Я уже где-то год назад"?
А ти дав "моєму роботодавцю" її - довести до ума і закінчити ?? Ото ж ! То ж - тепер сиди і не скигли . .
А ти як думаєш ,, -наскрізь корумповану судову систему , можна реформувати за рік - два ? Можна - судів , яких по перше - майже нема ким замінити , по друге - яких вчили і виховували Ківалови які з самого початку своєї " трудової діяльності " працювали на систему і гребли гроші лопатою ,, можна їх -за рік два , перетворити на чесних і справедливих .?? Ще й при - шаленному спротиві реформі самими ж суддями , і навіть при - саботажу . ??
Чи скільки?
А хіба ви не хвалились, що Рошенка встиг реформувати саме Верховний Суд?
А хіба з таким підходом, як у Рошенкі, де з комісії доброчесності роблять нічого не вирішуючих болванчиків, а вирішують все самі судді - щось можна змінити? Яким це чином?
І не треба мені виштрикувати ,, ніяким завершенням судової реформи , я ніколи тут не хвалився .
Йому треба було дати часу стільки - скільки потрібно для того щоб завершити розпочате . Ні про які терміни , мови тут бути не може , тому що спрогнозувати їх неможливо . Треба мати терпіння і клепку в голові . Але , кому я про це кажу . !
А скільки?
" ніяким завершенням судової реформи , я ніколи тут не хвалився ."
А де я писав про завершення? Ваша братія пише про початок судової реформи і про те, що Порошен встиг реформувати повністю тільки Верховний Суд. Поновлює прокурворів на посадах той самий Верховний Суд, який Порошен "встиг реформувати"
"Ні про які терміни , мови тут бути не може , тому що спрогнозувати їх неможливо . Треба мати терпіння і клепку в голові "
Треба мати клепку в голові, щоб бачити те, що Порошен не хотів реальних реформ суддівської системи і взагалі не збирався знищувати корупційну систему, завдяки який і став олігархом.
Читайте порошенівский закон про суддівську реформу - це реальний треш і вистава для лохів.
Тото я думаю ЯК так по всій Україні свинорилий разом з сектантами сатанистами робить реформу, а "реформовані" НЕ бачать здоровенних транспарантів 3 Х 5 МЕТРІВ по ВСІЙ Україні - гральні свинарники. Не, не було ? не знали? А?
Чи все ж реформи не було від слова "зовсім". Тоже мені "порох"- чорт твій порох та свині з ЕС, які бабло *******
Реформа прокуратури
Восени була запущена https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/19/7226749/ реформа Гепрокуроратури . Її ініціатором виступив президент. З початку цього року ГПУ стала Офісом генерального прокурора, а всіх, хто хотів залишитись у системі, відправили на атестацію.
У грудні 2019 року її пройшли прокурори вищої ланки - співробітники ОГП. Більше половини не потрапили до оновленого відомства: з 1339 осіб лише 610 пройшли випробування.
З початку 2020-го року стартувала атестація прокурорів з усієї країни. Вона складається з 2 етапів: іспиту з практичним завданням та співбесіди.
Серед тих, кого вже відсіяла перевірка (на початок березня), наприклад, скандальний прокурор Костянтин Кулик. Він неодноразово ставав героєм журналістських розслідувань, обвинувачувався у незаконному збагаченні, але продовжував залишатися у прокурорському статусі. Під час атестації Кулик прогуляв іспити і був звільнений.
Але у деяких прокурорів сама процедура викликала спротив і обурення. Сергій Горбатюк, який очолював розслідування у справах Майдану, наприклад, пішов із системи, бо не погодився з формулюванням заяви на проходження атестації.
Під час іспитів для місцевих прокурорів, які проходили 2 березня, критики реформи скаржилися на погану організацію і викладали фото, як правоохоронці вночі і під дощем очікували своєї черги.
Заступник генпрокурора Віктор Чумак пізніше назвав це "прикрим збоєм" і просив вибачення.
и он приложил руку к этому. как там его сестрица Бурмака поживает - кричала на Майдане в 2004 и пела : Ми йдемо! тоже наверно кормится из рук ОПЗЖ
Венедиктовой несколько раз писали об этом, на цензора была статья, в СМИ кроме цензора были публикации и что, как реагирует Венедиктова - никак.
Это не генпрокурор, это кто то кто ставит подпись, это не работа генерального прокурора, это эмитация бурной деятельности и проворачивание своих делишек.
Противно слушать ее слова, сплошная демагогия, кому неясно - посмотрите в словаре что значит это слово.
Прийнявши закон про люстрацію, ні в Яреми, ні в Махніцького, ні в Луценка і послідуючих "наглядачів за дотриманню законності", *** за що їм зарплатню виплачують, не було часу подати звернення до ВР щоб внесли зміни до КЗПП.
І цей сюр буде продовжать до тих пір поки ці зміни не внесуть.