Венедіктова про компенсації поновленим через суд прокурорам: Жахливі цифри

Звільнені під час люстрації і реформи прокуратури прокурори поновлюються на посаді через суд і отримують величезні компенсації.

Про це генеральна прокурорка Ірина Венедіктова сказала журналістам під час конференції Ради Європи про реформу прокуратури в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Коли до нас звертаються працівники з виконавчими листами, ми виконуємо їх. Я не хочу називати цифри, в які ми заходимо з цими компенсаційними виплатами, вони жахливі", - сказала генпрокурорка.

Вона додала: "У нас йде повернення не тільки після реформи (прокуратури. - Ред.), у нас іде хвиля повернення рішеннями Верховного Суду через люстрацію".

За словами Венедіктової, компенсації поновленим на посадах прокурорам виплачують з бюджету Офісу генпрокурора.

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Водночас вона уточнила, що прокурори поновлюються на посадах не автоматично, вони зобов'язані пройти переатестацію.

Нагадаємо, Верховна Рада 19 вересня 2019 року ухвалила закон про реформи Генпрокуратури.

Передбачалося, що внаслідок реформи кількість прокурорів має зменшитися з 15 тис. до 10 тис.