Венедиктова о компенсациях восстановленным через суд прокурорам: Ужасные цифры
Уволенные во время люстрации и реформы прокуратуры прокуроры восстанавливаются на должности через суд и получают огромные компенсации.
Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала журналистам во время конференции Совета Европы о реформе прокуратуры в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Когда к нам обращаются работники с исполнительными листами, мы выполняем их. Я не хочу называть цифры, в которые мы заходим с этими компенсационными выплатами, они ужасны", - сказала генпрокурор.
Она добавила: "У нас идет возврат не только после реформы (прокуратуры. - Ред.), у нас идет волна возвращения решениями Верховного Суда из-за люстрации".
По словам Венедиктовой, компенсации возобновленным на должностях прокурорам выплачивают из бюджета Офиса Генпрокурора.
В то же время она уточнила, что прокуроры возобновляются на должностях не автоматически, они обязаны пройти переаттестацию.
Напомним, Верховная Рада 19 сентября 2019 года приняла закон о реформы Генпрокуратуры.
Предполагалось, что в результате реформы число прокуроров должно уменьшиться с 15 тыс. до 10 тыс.
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И восстанавливает их тот самый якобы реформированный Верховный Суд.
раньше они по судам не восстанавливались "активно"
давай конкретные примеры такого восстановления
а при зеленых прямо бум на восстановление по суду
давай ссылки на активное восстановление по суду до 2019 года прокуроров, судей, полицаев
нах мне твои воспоминания "Я уже где-то год назад"?
А ти дав "моєму роботодавцю" її - довести до ума і закінчити ?? Ото ж ! То ж - тепер сиди і не скигли . .
А ти як думаєш ,, -наскрізь корумповану судову систему , можна реформувати за рік - два ? Можна - судів , яких по перше - майже нема ким замінити , по друге - яких вчили і виховували Ківалови які з самого початку своєї " трудової діяльності " працювали на систему і гребли гроші лопатою ,, можна їх -за рік два , перетворити на чесних і справедливих .?? Ще й при - шаленному спротиві реформі самими ж суддями , і навіть при - саботажу . ??
Чи скільки?
А хіба ви не хвалились, що Рошенка встиг реформувати саме Верховний Суд?
А хіба з таким підходом, як у Рошенкі, де з комісії доброчесності роблять нічого не вирішуючих болванчиків, а вирішують все самі судді - щось можна змінити? Яким це чином?
І не треба мені виштрикувати ,, ніяким завершенням судової реформи , я ніколи тут не хвалився .
Йому треба було дати часу стільки - скільки потрібно для того щоб завершити розпочате . Ні про які терміни , мови тут бути не може , тому що спрогнозувати їх неможливо . Треба мати терпіння і клепку в голові . Але , кому я про це кажу . !
А скільки?
" ніяким завершенням судової реформи , я ніколи тут не хвалився ."
А де я писав про завершення? Ваша братія пише про початок судової реформи і про те, що Порошен встиг реформувати повністю тільки Верховний Суд. Поновлює прокурворів на посадах той самий Верховний Суд, який Порошен "встиг реформувати"
"Ні про які терміни , мови тут бути не може , тому що спрогнозувати їх неможливо . Треба мати терпіння і клепку в голові "
Треба мати клепку в голові, щоб бачити те, що Порошен не хотів реальних реформ суддівської системи і взагалі не збирався знищувати корупційну систему, завдяки який і став олігархом.
Читайте порошенівский закон про суддівську реформу - це реальний треш і вистава для лохів.
Тото я думаю ЯК так по всій Україні свинорилий разом з сектантами сатанистами робить реформу, а "реформовані" НЕ бачать здоровенних транспарантів 3 Х 5 МЕТРІВ по ВСІЙ Україні - гральні свинарники. Не, не було ? не знали? А?
Чи все ж реформи не було від слова "зовсім". Тоже мені "порох"- чорт твій порох та свині з ЕС, які бабло *******
Реформа прокуратури
Восени була запущена https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/19/7226749/ реформа Гепрокуроратури . Її ініціатором виступив президент. З початку цього року ГПУ стала Офісом генерального прокурора, а всіх, хто хотів залишитись у системі, відправили на атестацію.
У грудні 2019 року її пройшли прокурори вищої ланки - співробітники ОГП. Більше половини не потрапили до оновленого відомства: з 1339 осіб лише 610 пройшли випробування.
З початку 2020-го року стартувала атестація прокурорів з усієї країни. Вона складається з 2 етапів: іспиту з практичним завданням та співбесіди.
Серед тих, кого вже відсіяла перевірка (на початок березня), наприклад, скандальний прокурор Костянтин Кулик. Він неодноразово ставав героєм журналістських розслідувань, обвинувачувався у незаконному збагаченні, але продовжував залишатися у прокурорському статусі. Під час атестації Кулик прогуляв іспити і був звільнений.
Але у деяких прокурорів сама процедура викликала спротив і обурення. Сергій Горбатюк, який очолював розслідування у справах Майдану, наприклад, пішов із системи, бо не погодився з формулюванням заяви на проходження атестації.
Під час іспитів для місцевих прокурорів, які проходили 2 березня, критики реформи скаржилися на погану організацію і викладали фото, як правоохоронці вночі і під дощем очікували своєї черги.
Заступник генпрокурора Віктор Чумак пізніше назвав це "прикрим збоєм" і просив вибачення.
и он приложил руку к этому. как там его сестрица Бурмака поживает - кричала на Майдане в 2004 и пела : Ми йдемо! тоже наверно кормится из рук ОПЗЖ
Венедиктовой несколько раз писали об этом, на цензора была статья, в СМИ кроме цензора были публикации и что, как реагирует Венедиктова - никак.
Это не генпрокурор, это кто то кто ставит подпись, это не работа генерального прокурора, это эмитация бурной деятельности и проворачивание своих делишек.
Противно слушать ее слова, сплошная демагогия, кому неясно - посмотрите в словаре что значит это слово.
Прийнявши закон про люстрацію, ні в Яреми, ні в Махніцького, ні в Луценка і послідуючих "наглядачів за дотриманню законності", *** за що їм зарплатню виплачують, не було часу подати звернення до ВР щоб внесли зміни до КЗПП.
І цей сюр буде продовжать до тих пір поки ці зміни не внесуть.