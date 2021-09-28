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Венедиктова о компенсациях восстановленным через суд прокурорам: Ужасные цифры

Венедиктова о компенсациях восстановленным через суд прокурорам: Ужасные цифры

Уволенные во время люстрации и реформы прокуратуры прокуроры восстанавливаются на должности через суд и получают огромные компенсации.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала журналистам во время конференции Совета Европы о реформе прокуратуры в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Когда к нам обращаются работники с исполнительными листами, мы выполняем их. Я не хочу называть цифры, в которые мы заходим с этими компенсационными выплатами, они ужасны", - сказала генпрокурор.

Она добавила: "У нас идет возврат не только после реформы (прокуратуры. - Ред.), у нас идет волна возвращения решениями Верховного Суда из-за люстрации".

Читайте: За последние полтора года 30 прокуроров привлекли к ответственности за коррупцию, - Венедиктова

По словам Венедиктовой, компенсации возобновленным на должностях прокурорам выплачивают из бюджета Офиса Генпрокурора.

В то же время она уточнила, что прокуроры возобновляются на должностях не автоматически, они обязаны пройти переаттестацию.

Также читайте: Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект о реформе СБУ, - Безуглая

Напомним, Верховная Рада 19 сентября 2019 года приняла закон о реформы Генпрокуратуры.

Предполагалось, что в результате реформы число прокуроров должно уменьшиться с 15 тыс. до 10 тыс.

Автор: 

люстрация (979) прокуратура (5009) реформы (3951) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+39
ну надо тебе. 5 лет сидели эти люстрированные как мыши под метлой и тут при зеленых начали активно в суды подавать. а чо так?
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28.09.2021 19:50
+19
Почалась зелена реформа корумпованих гнид !!!)))
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28.09.2021 20:07
+15
Не сидели они под метлой - с 2017го активно начали восстанавливаться - и чем дальше - тем больше по наростающей.
И восстанавливает их тот самый якобы реформированный Верховный Суд.
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28.09.2021 20:46
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ну надо тебе. 5 лет сидели эти люстрированные как мыши под метлой и тут при зеленых начали активно в суды подавать. а чо так?
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28.09.2021 19:50 Ответить
бюджет спецом под них раздули... новые так же будут поступать... каста, мля неприкасаемых
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28.09.2021 20:00 Ответить
Почалась зелена реформа корумпованих гнид !!!)))
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28.09.2021 20:07 Ответить
Не сидели они под метлой - с 2017го активно начали восстанавливаться - и чем дальше - тем больше по наростающей.
И восстанавливает их тот самый якобы реформированный Верховный Суд.
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28.09.2021 20:46 Ответить
ну ты ведь опять трындишь как и про маски из госрезерва
раньше они по судам не восстанавливались "активно"
давай конкретные примеры такого восстановления

а при зеленых прямо бум на восстановление по суду
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28.09.2021 20:47 Ответить
трыздун. ты плохо читаешь или понимаешь не очень печатный текст?
давай ссылки на активное восстановление по суду до 2019 года прокуроров, судей, полицаев
нах мне твои воспоминания "Я уже где-то год назад"?
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28.09.2021 21:19 Ответить
Сиділи .. Та й Верховний суд такого не витівав , як тепер - при ЗЕлені .
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28.09.2021 21:04 Ответить
Та ти ЩО !? .А він хіба вже реформований .?? А реформа судової системи вже хіба закінчилась ? По моєму , при Пороху вона тільки - розпочалась .
А ти дав "моєму роботодавцю" її - довести до ума і закінчити ?? Ото ж ! То ж - тепер сиди і не скигли . .
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28.09.2021 21:37 Ответить
В тому й справа що - не встиг . Бо- нєкоторим -давай президенте всьо і сразу ,шоб все - по щучьєму вєленію - БАЦ і є реформа ! А , єслі ти так - швидко не можеш , ну тоді давайдосвіданья . Давай тоді - клоуна ,, нехай хоч - прікольно буде . Оце таких як ти - логіка .! .

А ти як думаєш ,, -наскрізь корумповану судову систему , можна реформувати за рік - два ? Можна - судів , яких по перше - майже нема ким замінити , по друге - яких вчили і виховували Ківалови які з самого початку своєї " трудової діяльності " працювали на систему і гребли гроші лопатою ,, можна їх -за рік два , перетворити на чесних і справедливих .?? Ще й при - шаленному спротиві реформі самими ж суддями , і навіть при - саботажу . ??
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28.09.2021 22:57 Ответить
А, то рошенкові потрібно 20 років, як *****?
Чи скільки?

А хіба ви не хвалились, що Рошенка встиг реформувати саме Верховний Суд?

А хіба з таким підходом, як у Рошенкі, де з комісії доброчесності роблять нічого не вирішуючих болванчиків, а вирішують все самі судді - щось можна змінити? Яким це чином?
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29.09.2021 10:46 Ответить
Не мели дурниць ... Чому саме-20 ? І до чого тут ***** .?
І не треба мені виштрикувати ,, ніяким завершенням судової реформи , я ніколи тут не хвалився .

Йому треба було дати часу стільки - скільки потрібно для того щоб завершити розпочате . Ні про які терміни , мови тут бути не може , тому що спрогнозувати їх неможливо . Треба мати терпіння і клепку в голові . Але , кому я про це кажу . !
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29.09.2021 11:09 Ответить
"Чому саме-20 ? І до чого тут ***** .?"

А скільки?

" ніяким завершенням судової реформи , я ніколи тут не хвалився ."
А де я писав про завершення? Ваша братія пише про початок судової реформи і про те, що Порошен встиг реформувати повністю тільки Верховний Суд. Поновлює прокурворів на посадах той самий Верховний Суд, який Порошен "встиг реформувати"

"Ні про які терміни , мови тут бути не може , тому що спрогнозувати їх неможливо . Треба мати терпіння і клепку в голові "

Треба мати клепку в голові, щоб бачити те, що Порошен не хотів реальних реформ суддівської системи і взагалі не збирався знищувати корупційну систему, завдяки який і став олігархом.
Читайте порошенівский закон про суддівську реформу - це реальний треш і вистава для лохів.
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29.09.2021 12:06 Ответить
А шо твій "порох" тормоз? чи плавно думає? 5 років робив? Точно свинорилий реформу робив?
Тото я думаю ЯК так по всій Україні свинорилий разом з сектантами сатанистами робить реформу, а "реформовані" НЕ бачать здоровенних транспарантів 3 Х 5 МЕТРІВ по ВСІЙ Україні - гральні свинарники. Не, не було ? не знали? А?
Чи все ж реформи не було від слова "зовсім". Тоже мені "порох"- чорт твій порох та свині з ЕС, які бабло *******
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29.09.2021 04:36 Ответить
а @пройти переаттестацию@- это выйти на определенных решал , и "порешать" - занести...., и с со стада баранов получить нехилую компенсацию...., и по случаю снова (востановится) присосаться к "доильному" станку...- идем в ЕС
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28.09.2021 19:55 Ответить
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/03/5/7242667/ Чим запам'ятався Рябошапка-генпрокурор

Реформа прокуратури

Восени була запущена https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/19/7226749/ реформа Гепрокуроратури . Її ініціатором виступив президент. З початку цього року ГПУ стала Офісом генерального прокурора, а всіх, хто хотів залишитись у системі, відправили на атестацію.
У грудні 2019 року її пройшли прокурори вищої ланки - співробітники ОГП. Більше половини не потрапили до оновленого відомства: з 1339 осіб лише 610 пройшли випробування.
З початку 2020-го року стартувала атестація прокурорів з усієї країни. Вона складається з 2 етапів: іспиту з практичним завданням та співбесіди.
Серед тих, кого вже відсіяла перевірка (на початок березня), наприклад, скандальний прокурор Костянтин Кулик. Він неодноразово ставав героєм журналістських розслідувань, обвинувачувався у незаконному збагаченні, але продовжував залишатися у прокурорському статусі. Під час атестації Кулик прогуляв іспити і був звільнений.
Але у деяких прокурорів сама процедура викликала спротив і обурення. Сергій Горбатюк, який очолював розслідування у справах Майдану, наприклад, пішов із системи, бо не погодився з формулюванням заяви на проходження атестації.
Під час іспитів для місцевих прокурорів, які проходили 2 березня, критики реформи скаржилися на погану організацію і викладали фото, як правоохоронці вночі і під дощем очікували своєї черги.
Заступник генпрокурора Віктор Чумак пізніше назвав це "прикрим збоєм" і просив вибачення.
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28.09.2021 19:58 Ответить
Рябошапка у порівнянні з іншими генпрокурорами, ще досить непоганим варіантом був - хоч щось намагався реформувати...
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28.09.2021 21:18 Ответить
це ти по "старій пам'яті"? Так рябокепка нині - особистий ворог твого нового роботодаця! Міняй настройки!
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28.09.2021 22:20 Ответить
Це я по особистим відчуттям. Одразу озвучуй, кого ти до мене у работодавці сьогодні записав, бо я не в курсі, кого ти маєш на увазі.
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28.09.2021 22:29 Ответить
Зелена пліснява послідовно та наполеглево повертає кремлівських корумпованих гнид на держпосади !!! Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!))
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28.09.2021 20:06 Ответить
как там Павленко поживает из ОПЗЖ Это он вопил на всех ТВ ток-шоу - надо отменить люстрацию, уволили хороших людей!
и он приложил руку к этому. как там его сестрица Бурмака поживает - кричала на Майдане в 2004 и пела : Ми йдемо! тоже наверно кормится из рук ОПЗЖ
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28.09.2021 23:44 Ответить
Очень удобно, посидел лет пять дома а потом получаешь все выплаты за это время.
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28.09.2021 20:17 Ответить
Слава мудрому нарідові!!! Ганьба баригє-марадьору! Щоб ана згарєла, та ліпєцка хвабріка вместе с апшорамі!
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28.09.2021 20:22 Ответить
"у нас не было выбора, ваш Петя предал идеалы Майдана, если что мы зе сметем..."
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28.09.2021 20:31 Ответить
Так её муж сам того...
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28.09.2021 20:35 Ответить
Взять эти деньги с люстраторов!
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28.09.2021 20:40 Ответить
Вот так и олигархами будет! Надо сносить всю систему.
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28.09.2021 20:54 Ответить
Скорее всего востановится после люстрации невозможно по логике люстрации. А после увольнения как если по КЗОТу конечно закон запретить не может. Значит люстрации не было. Тогда дупаская что увольняли, как же тогда бабло имеют право получить в виде компенсации---за что компенсация? Может втихаря так и было задумано---чтоб потом бабело срубить крепкое? Отдохнули, чуть проели взяток набраных за годы труда в поте лица своего. И по новой получили. Кто нибудь приведёт пример с простым уволеным да по любой статье хоть что бы компенсацию получил? Я таких с молодости не знаю при 46 г стажа.
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28.09.2021 21:16 Ответить
Це вже їх улюблений трюк - всі закони чи рішення приймати так щоб потім можна було все відіграти назад ще й на тому заробити. Йдеться не тільки про нинішню владу а й про всі попередні. Останній приклад - закон "Тіпа про олігархів". Прийнятий з порушенням процедури щоби у потрібний момент відмінити в Конституційному суді.
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28.09.2021 22:44 Ответить
Переаттестацию с успехом проходят все зашквареные прокуроры. Пример - Херсон, прокуроры Юрченко и Чемерис, фабриковали дело, мы, наша семья свидетели и участники этого дела, результат аттестации нулевой, то есть они с успехом прошли. Был уже оправдательный приговор, их по идее должны уволить за обвинение невиновного но нет.
Венедиктовой несколько раз писали об этом, на цензора была статья, в СМИ кроме цензора были публикации и что, как реагирует Венедиктова - никак.
Это не генпрокурор, это кто то кто ставит подпись, это не работа генерального прокурора, это эмитация бурной деятельности и проворачивание своих делишек.
Противно слушать ее слова, сплошная демагогия, кому неясно - посмотрите в словаре что значит это слово.
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28.09.2021 22:56 Ответить
це владі не додає а тільки ганьбить бо дуже добре і наглядно видно прірву суспільну
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28.09.2021 22:57 Ответить
А ГЛАЗ ТО ДЕРГАЕТСЯ !)
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29.09.2021 00:07 Ответить
Щиро вітаю усіх прокурорів, які добилися компенсації за наругу. Але! це не реформа. Це просто форма знищення правосуддя в Україні як такої. Бо насамперед треба заплатити за несправедливо засудженим, звинуваченим по надутих доказах. До прикладу по справі Шеремета виплатити людям, що потерпіли знущання від судової системи по 2 мільйони доларів. От тоді це реформа.
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29.09.2021 04:32 Ответить
Ну звичайно в нас же всі такі фахівці на посадах що ще трохи часу кожному надати так і Всесвіт завдяки їм створився.
Прийнявши закон про люстрацію, ні в Яреми, ні в Махніцького, ні в Луценка і послідуючих "наглядачів за дотриманню законності", *** за що їм зарплатню виплачують, не було часу подати звернення до ВР щоб внесли зміни до КЗПП.
І цей сюр буде продовжать до тих пір поки ці зміни не внесуть.
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29.09.2021 09:24 Ответить
Какая неожиданность
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29.09.2021 14:00 Ответить
 
 