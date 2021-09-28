Венедиктова о компенсациях восстановленным через суд прокурорам: Ужасные цифры

Уволенные во время люстрации и реформы прокуратуры прокуроры восстанавливаются на должности через суд и получают огромные компенсации.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала журналистам во время конференции Совета Европы о реформе прокуратуры в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Когда к нам обращаются работники с исполнительными листами, мы выполняем их. Я не хочу называть цифры, в которые мы заходим с этими компенсационными выплатами, они ужасны", - сказала генпрокурор.

Она добавила: "У нас идет возврат не только после реформы (прокуратуры. - Ред.), у нас идет волна возвращения решениями Верховного Суда из-за люстрации".

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По словам Венедиктовой, компенсации возобновленным на должностях прокурорам выплачивают из бюджета Офиса Генпрокурора.

В то же время она уточнила, что прокуроры возобновляются на должностях не автоматически, они обязаны пройти переаттестацию.

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Напомним, Верховная Рада 19 сентября 2019 года приняла закон о реформы Генпрокуратуры.

Предполагалось, что в результате реформы число прокуроров должно уменьшиться с 15 тыс. до 10 тыс.