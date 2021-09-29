Виправити колізію в законі про олігархів можна через вето президента, - Разумков
Виправити юридичну колізію, що виникла під час голосування за законопроєкт про деолігархізацію, можна шляхом його ветування з боку президента і повернення документа до Верховної Ради з пропозиціями глави держави.
Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це можна виправити таким чином - або це може бути вето президента, повернення (законопроєкту. - Ред.) до Верховної Ради з пропозиціями. Тим більше, що президент є автором цього законопроєкту. Або закон може бути підписаний, і після цього потрібно буде вносити зміни в цей закон", - сказав Разумков в ефірі одного і телеканалів.
Разом з тим він наголосив, що Рада не зможе переголосувати цей законопроєкт відповідно до процедури, передбаченої статтею 131 Регламенту.
"Його не потрібно переголосовувати. Є процедура, згідно зі статтею 131-ю, але вона працює, якщо закон голосувався за Регламентом, згідно з Конституцією. Я, як голова Верховної Ради вважаю, що був порушений Регламент. Тому запускати 131-шу статтю, переголосувати якісь поправки - це буде неправильним. По-друге, у мене є конфлікт інтересів, тому в законопроєкті враховані мої поправки", - пояснив глава ВР.
Разом із тим, Разумков поінформував, що Рада в найближчий пленарний вівторок, 5 жовтня, планує розглянути проєкти постанов, які блокують підписання законопроєкту про деолігархізацію.
"У вівторок будуть проголосовані постанови про скасування (законопроєкту про деолігархізацію. - Ред.), які фактично блокують (підписання законопроєкту спікером і президентом. - Ред.). Я думаю, що їх не підтримає Верховна Рада. Сподіваюся, до цього часу комітет видасть коректний текст, за який саме і голосував парламент, без будь-яких маніпуляцій. Якщо це відбудеться, того ж дня я підпишу закон і відправлю на підпис президенту. Як тільки він повернеться або з вето, або з підписом президента, ми обов'язково оприлюднимо його в "Голосі України"", - пояснив спікер.
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