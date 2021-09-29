Исправить коллизию в законе об олигархах можно через вето президента, - Разумков

Исправить юридическую коллизию, возникшую при голосовании за законопроект о деолигархизации, можно путем его ветирования со стороны президента и возвращения документа в Верховную Раду с предложениями главы государства.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это можно исправить следующим образом – или это может быть вето президента, возвращение законопроекта в Верховную Раду с предложениями. Тем более, что президент является автором этого законопроекта. Или закон может быть подписан, и после этого нужно будет вносить изменения в этот закон", – сказал Разумков в эфире одного из телеканалов.

Вместе с тем он подчеркнул, что Рада не сможет переголосовать этот законопроект согласно процедуре, предусмотренной статьей 131 Регламента.

"Его не нужно переголосовывать. Есть процедура, согласно статье 131-й, но она работает, если закон голосовался по Регламенту, согласно Конституции. Я как председатель Верховной Рады считаю, что был нарушен Регламент. Поэтому запускать 131-ю статью, переголосовать какие-то поправки – это будет неправильным. Во-вторых, у меня есть конфликт интересов, потому в законопроекте учтены мои поправки", – пояснил глава ВР.

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Вместе с тем, Разумков проинформировал, Рада в ближайший пленарный вторник, 5 октября, планирует рассмотреть проекты постановлений, блокирующие подписание законопроекта о деолигархизации.

"Во вторник будут проголосованы постановления об отмене (законопроекта о деолигархизации – ред.), которые фактически блокируют (подписание законопроекта спикером и президентом – ред.). Я думаю, что их не поддержит Верховная Рада. Надеюсь, до этого времени комитет выдаст корректный текст, за который именно и голосовал парламент, без каких-либо манипуляций. Если это произойдёт, в тот же день я подпишу закон и отправлю на подпись президенту. Как только он вернется или с вето, или с подписью президента, мы обязательно обнародуем его в "Голосе Украины", – пояснил спикер.

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