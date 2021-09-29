Усик - на першому місці рейтингу The Ring. Крутіший лише Ф'юрі
Український боксер Олександр Усик після перемоги над колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа піднявся з десятого на перше місце в рейтингу авторитетного видання The Ring.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".
Напередодні бою з Джошука Усик був на десятому місці в списку бійців-важкоатлетів і на четвертому в списку найкращих боксерів світу незалежно від категорії.
Але після того, як він відібрав у Джошуа чотири пояси - WBO, WBA Super, IBF і IBO - Усик піднявся на перше місце. Позицію вище займає лише британець Тайсон Ф'юрі.
Тепер рейтинг The Ring у суперважкій вазі має такий вигляд.
Чемпіон - Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
- Олександр Усик (Україна)
- Ентоні Джошуа (Велика Британія)
- Діонтей Уайлдер (США)
- Ділліан Уайт (Велика Британія)
- Джозеф Паркер (Австралія)
- Енді Руїс (Мексика)
- Луїс Ортіс (Куба)
- Майкл Хантер (США)
- Оскар Рівас (Колумбія)
- Джо Джойс (Велика Британія)
У рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії Усик піднявся із четвертого місця на друге. У цьому рейтингу попереду Усика - мексиканець Сауль Альварес.
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А спортсмен и воля и сила его - молодец ничего не скажешь... Считает себя украинцем , ну понаблюдаем, когда от спорта отойдет, кем станет...
Коли ми взнали правду за голодомори, "червоні терори" та інші злочини, в яких приймала участь московська церква, то як можна з ними щось мати і ходити на сповідь до їх попа і нести туди гроші? А цей спортсмен ходить і дає приклад іншим поважати наших вбивць, хоча крім спорта є офіцером прикордонних військ України. Це моя точка зору і я її нікому не нав'язую, кожен сам знає, що робити. З 2014 року я стараюся розмовляти виключно українською і є прихожаном ПЦУ - Православної Церкви України, а не УПЦ- філіалу РПЦ.
то есть Фьюри на НУЛЕВОМ месте ?
Ничего не понял
НАХРЕНА ЭТОТ ЗВЕРИНЕЦ ?
Зачем столько версий
Велика заслуга Усика перед Україною полягає в тому , що він гідно продовжив славні традиції українських боксерів в світі
Шансы Деонтея на поединок это серия точных попаданий своей колотушкой, он считается одним из лучших накаутеров. В тоже самое время я бы не сказал что Деонтей демонстрирует академический стиль бокса где соперник более слабый может побеждать по очкам за счет дистанции , джебов - стратегии и тактики на фоне слабостей соперника.
Фьюри делал все правильно !
Изматывал менее габаритного соперника который и сам был не против идти на сближение и соответственно переходить в клинчь. Попадение Фьюри по теле Деонтея оказовало такой эффект что соперник просто начинал декласировать на всех уровнях. Руки не держал высоко , защита хромала. В супертяжах все решает серия точных попаданий и Деонтей в этом поединке более чем принял ударов. Как следствие - нокаут.
Даже если бы не нокаут и завершились все 12 раундов , то по запискам суддей побеждал Фьюри. Усик если будет выходить на бой с Фьюри то будет это учитывать.