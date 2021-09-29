Усик - на першому місці рейтингу The Ring. Крутіший лише Ф'юрі

Український боксер Олександр Усик після перемоги над колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа піднявся з десятого на перше місце в рейтингу авторитетного видання The Ring.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".

Напередодні бою з Джошука Усик був на десятому місці в списку бійців-важкоатлетів і на четвертому в списку найкращих боксерів світу незалежно від категорії.

Але після того, як він відібрав у Джошуа чотири пояси - WBO, WBA Super, IBF і IBO - Усик піднявся на перше місце. Позицію вище займає лише британець Тайсон Ф'юрі.

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Тепер рейтинг The Ring у суперважкій вазі має такий вигляд.

Чемпіон - Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)

Олександр Усик (Україна) Ентоні Джошуа (Велика Британія) Діонтей Уайлдер (США) Ділліан Уайт (Велика Британія) Джозеф Паркер (Австралія) Енді Руїс (Мексика) Луїс Ортіс (Куба) Майкл Хантер (США) Оскар Рівас (Колумбія) Джо Джойс (Велика Британія)

У рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії Усик піднявся із четвертого місця на друге. У цьому рейтингу попереду Усика - мексиканець Сауль Альварес.