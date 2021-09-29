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Усик - на першому місці рейтингу The Ring. Крутіший лише Ф'юрі

Усик - на першому місці рейтингу The Ring. Крутіший лише Ф'юрі

Український боксер Олександр Усик після перемоги над колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа піднявся з десятого на перше місце в рейтингу авторитетного видання The Ring.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".

Напередодні бою з Джошука Усик був на десятому місці в списку бійців-важкоатлетів і на четвертому в списку найкращих боксерів світу незалежно від категорії.

Але після того, як він відібрав у Джошуа чотири пояси - WBO, WBA Super, IBF і IBO - Усик піднявся на перше місце. Позицію вище займає лише британець Тайсон Ф'юрі.

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Тепер рейтинг The Ring у суперважкій вазі має такий вигляд.

Чемпіон - Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)

  1. Олександр Усик (Україна)
  2. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
  3. Діонтей Уайлдер (США)
  4. Ділліан Уайт (Велика Британія)
  5. Джозеф Паркер (Австралія)
  6. Енді Руїс (Мексика)
  7. Луїс Ортіс (Куба)
  8. Майкл Хантер (США)
  9. Оскар Рівас (Колумбія)
  10. Джо Джойс (Велика Британія)

У рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії Усик піднявся із четвертого місця на друге. У цьому рейтингу попереду Усика - мексиканець Сауль Альварес.

Автор: 

бокс (169) спорт (1618) Усик Олександр (75)


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Топ коментарі
+25
В нём украинского только паспорт, а так русский мир и пустые амбиции.
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29.09.2021 02:01
+14
Молодец, не смотря на всю критику диванных ура-патриотов. Делом, а не вечной болтовнёй, поставил Юкрэйн на 1-е место. Заслуженный лукас
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29.09.2021 01:56
+12
ну амбиции у него не пустые, а вот с гражданской позицией точно проблема. Промыли мозги московские попы, а вправить их некому. Наш Зеля недалеко от Усика отъехал
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29.09.2021 08:26
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Молодец, не смотря на всю критику диванных ура-патриотов. Делом, а не вечной болтовнёй, поставил Юкрэйн на 1-е место. Заслуженный лукас
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29.09.2021 01:56 Відповісти
В нём украинского только паспорт, а так русский мир и пустые амбиции.
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29.09.2021 02:01 Відповісти
ну амбиции у него не пустые, а вот с гражданской позицией точно проблема. Промыли мозги московские попы, а вправить их некому. Наш Зеля недалеко от Усика отъехал
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29.09.2021 08:26 Відповісти
Якби Усік виступав від Криму чи від раісі, він би ці пояси бачив би лише у мріях. Тому нехай завдячує саме Україні.
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29.09.2021 02:33 Відповісти
Кручє только яйца.
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29.09.2021 01:56 Відповісти
Рюсска мирцы орут : Усик наш...типа, Трамп наш.... жена Ольги **********, Попов особенно усердно во все дыры орет.... Усик РАБссия....,любят Мавзолейные к чужой славе примазаться.... Фишка такая у быдла....
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29.09.2021 02:37 Відповісти
Так я помню как братья Клички тушили на светских вечеринках в Москве и их тоже они считали своими... Благодаря позиции Виталия в отношении своего политического будущего, все стало на свои места . Клички правда все-таки невоцерквленные до тупости и западники по нутру, а этот гебневской церкви раб... Вот и маемо шо маемо.
А спортсмен и воля и сила его - молодец ничего не скажешь... Считает себя украинцем , ну понаблюдаем, когда от спорта отойдет, кем станет...
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29.09.2021 05:15 Відповісти
как кем????? мэром Киева
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29.09.2021 08:10 Відповісти
Когда? В каком году? Может тебе напомнить, кацапка, где был Кличко в 2014 году?
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29.09.2021 08:31 Відповісти
Шановна пані, до 2014 року, тобись до нападу московитів на Україну, більшість українців і в тому числі і я, вважали їх своїми братами і дуже помилялися, коли побачили їх "братерство" і злобу по відношенню до нас. А коли почали вчити нашу історію, то волосся ставало дибки, чому нам забороняли знати правду про цю орду, яка тисячоліттями знищувала все українське (русинське) хоча ніякого відношення до руського не має. Дике, відстале і злобне плем'я ординців, яких посилили для їх розвитку розвиненими і культурними татарами, яких після навчання ходити правильно в туалет і читати - вони знищили і нищать їх до цього дня, як і українців, у яких вкрали все - історію, культуру, церкву...
Коли ми взнали правду за голодомори, "червоні терори" та інші злочини, в яких приймала участь московська церква, то як можна з ними щось мати і ходити на сповідь до їх попа і нести туди гроші? А цей спортсмен ходить і дає приклад іншим поважати наших вбивць, хоча крім спорта є офіцером прикордонних військ України. Це моя точка зору і я її нікому не нав'язую, кожен сам знає, що робити. З 2014 року я стараюся розмовляти виключно українською і є прихожаном ПЦУ - Православної Церкви України, а не УПЦ- філіалу РПЦ.
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29.09.2021 11:36 Відповісти
а я про що!
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29.09.2021 12:17 Відповісти
А как они все над ним злопыхали, типа он маленький. Кроме Фьюри.
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29.09.2021 03:32 Відповісти
Усик поднялся на первое место. Позицию выше занимает только британец Тайсон Фьюри.
то есть Фьюри на НУЛЕВОМ месте ?
Ничего не понял
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29.09.2021 06:47 Відповісти
Тайсон - чемпіон за версією журналу The Ring. Місця у рейтингу - то для претендентів.
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29.09.2021 06:57 Відповісти
WBO, WBA Super, IBF и IBO
НАХРЕНА ЭТОТ ЗВЕРИНЕЦ ?
Зачем столько версий
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29.09.2021 14:54 Відповісти
Саша - лучший.
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29.09.2021 08:24 Відповісти
как-то по барабану. То ли дело победы братьев Кличко были. Никаких вопросов - 100% украинские патриоты
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29.09.2021 08:29 Відповісти
Мішок той Джошуа.
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29.09.2021 08:33 Відповісти
Каг боксьор - пятьорка, каг чєловєк - неуд
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29.09.2021 09:11 Відповісти
Молодец Усик, великий чемпион и патриот Украины.
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29.09.2021 09:23 Відповісти
РЕСПЕКТ УСИКУ !!!МОЛОДЕЦЬ !!! Те , що він іноді говорить те , що не всім патріотам подобається , не перевищує його заслуги перед Україною. А критикувати його ніхто не заважає. Жаль , що критики в своїй більшості не зробили для України мільйонної долі того , що зробив Усик .
Велика заслуга Усика перед Україною полягає в тому , що він гідно продовжив славні традиції українських боксерів в світі
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29.09.2021 09:40 Відповісти
пофиг этот малорос-никакой-"божий"..(
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29.09.2021 10:38 Відповісти
Да и насрать куда там Усик поднялся и куда он потом опустится.
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29.09.2021 10:44 Відповісти
Бой Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер 3 это действительно шикарный поединок в котором любители бокса увидели пожалуй всё.

Шансы Деонтея на поединок это серия точных попаданий своей колотушкой, он считается одним из лучших накаутеров. В тоже самое время я бы не сказал что Деонтей демонстрирует академический стиль бокса где соперник более слабый может побеждать по очкам за счет дистанции , джебов - стратегии и тактики на фоне слабостей соперника.

Фьюри делал все правильно !
Изматывал менее габаритного соперника который и сам был не против идти на сближение и соответственно переходить в клинчь. Попадение Фьюри по теле Деонтея оказовало такой эффект что соперник просто начинал декласировать на всех уровнях. Руки не держал высоко , защита хромала. В супертяжах все решает серия точных попаданий и Деонтей в этом поединке более чем принял ударов. Как следствие - нокаут.
Даже если бы не нокаут и завершились все 12 раундов , то по запискам суддей побеждал Фьюри. Усик если будет выходить на бой с Фьюри то будет это учитывать.
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10.10.2021 22:37 Відповісти
 
 