Усик - на первом месте рейтинга The Ring. Круче только Фьюри
Украинский боксер Александр Усик после победы над бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа поднялся с десятого на первое место в рейтинге авторитетного издания The Ring.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
Накануне боя с Джошука Усик был на десятом месте в списке бойцов-тяжеловесов и на четвертом в списке лучших боксеров мира независимо от категории.
Но после того, как он отобрал у Джошуа четыре пояса - WBO, WBA Super, IBF и IBO - Усик поднялся на первое место. Позицию выше занимает только британец Тайсон Фьюри.
Теперь рейтинг The Ring в супертяжелом весе выглядит так.
Чемпион - Тайсон Фьюри (Великобритания)
- Александр Усик (Украина)
- Энтони Джошуа (Великобритания)
- Дионтей Уайлдер (США)
- Диллиан Уайт (Великобритания)
- Джозеф Паркер (Австралия)
- Энди Руис (Мексика)
- Луис Ортис (Куба)
- Майкл Хантер (США)
- Оскар Ривас (Колумбия)
- Джо Джойс (Великобритания)
В рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории Усик поднялся с четвертого места на второе. В этом рейтинге впереди Усика - мексиканец Сауль Альварес.
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А спортсмен и воля и сила его - молодец ничего не скажешь... Считает себя украинцем , ну понаблюдаем, когда от спорта отойдет, кем станет...
Коли ми взнали правду за голодомори, "червоні терори" та інші злочини, в яких приймала участь московська церква, то як можна з ними щось мати і ходити на сповідь до їх попа і нести туди гроші? А цей спортсмен ходить і дає приклад іншим поважати наших вбивць, хоча крім спорта є офіцером прикордонних військ України. Це моя точка зору і я її нікому не нав'язую, кожен сам знає, що робити. З 2014 року я стараюся розмовляти виключно українською і є прихожаном ПЦУ - Православної Церкви України, а не УПЦ- філіалу РПЦ.
то есть Фьюри на НУЛЕВОМ месте ?
Ничего не понял
НАХРЕНА ЭТОТ ЗВЕРИНЕЦ ?
Зачем столько версий
Велика заслуга Усика перед Україною полягає в тому , що він гідно продовжив славні традиції українських боксерів в світі
Шансы Деонтея на поединок это серия точных попаданий своей колотушкой, он считается одним из лучших накаутеров. В тоже самое время я бы не сказал что Деонтей демонстрирует академический стиль бокса где соперник более слабый может побеждать по очкам за счет дистанции , джебов - стратегии и тактики на фоне слабостей соперника.
Фьюри делал все правильно !
Изматывал менее габаритного соперника который и сам был не против идти на сближение и соответственно переходить в клинчь. Попадение Фьюри по теле Деонтея оказовало такой эффект что соперник просто начинал декласировать на всех уровнях. Руки не держал высоко , защита хромала. В супертяжах все решает серия точных попаданий и Деонтей в этом поединке более чем принял ударов. Как следствие - нокаут.
Даже если бы не нокаут и завершились все 12 раундов , то по запискам суддей побеждал Фьюри. Усик если будет выходить на бой с Фьюри то будет это учитывать.