Усик - на первом месте рейтинга The Ring. Круче только Фьюри

Украинский боксер Александр Усик после победы над бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа поднялся с десятого на первое место в рейтинге авторитетного издания The Ring.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Накануне боя с Джошука Усик был на десятом месте в списке бойцов-тяжеловесов и на четвертом в списке лучших боксеров мира независимо от категории.

Но после того, как он отобрал у Джошуа четыре пояса - WBO, WBA Super, IBF и IBO - Усик поднялся на первое место. Позицию выше занимает только британец Тайсон Фьюри.

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Теперь рейтинг The Ring в супертяжелом весе выглядит так.

Чемпион - Тайсон Фьюри (Великобритания)

Александр Усик (Украина) Энтони Джошуа (Великобритания) Дионтей Уайлдер (США) Диллиан Уайт (Великобритания) Джозеф Паркер (Австралия) Энди Руис (Мексика) Луис Ортис (Куба) Майкл Хантер (США) Оскар Ривас (Колумбия) Джо Джойс (Великобритания)

В рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории Усик поднялся с четвертого места на второе. В этом рейтинге впереди Усика - мексиканец Сауль Альварес.