РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10989 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
39 646 217

Усик собрался в оккупированный Крым

Усик собрался в оккупированный Крым

Украинский боксер Александр Усик, который победил британца Энтони Джошуа в бою за звание чемпиона мира в супертяжелом весе, хочет поехать в Крым и показать чемпионские пояса своему тренеру.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве 28 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

На вопрос журналистов о том, поедет ли Усик в Крым, чтобы отпраздновать победу с семьей и друзьями, спортсмен ответил: "Поясов надо дождаться, чтобы ехать домой. Конечно, я хочу увидеть тренера, я хочу увидеть кумовьев, сестру. Зайти в свой зал родной, показать тренеру пояса, поблагодарить его за то, что когда-то давно взял меня в свою секцию и довел до высокого уровня".

В то же время на вопрос о том, когда именно боксер планирует поездку, он не смог ответить.

Александр Усик стал третьим украинцем (после братьев Кличко), который получил звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Сейчас в активе боксера есть титулы WBA (Super), IBF, IBO и WBO. Но, согласно условиям контракта, его противник Джошуа имеет право на бой-реванш. Ожидают, что он состоится в феврале или марте 2022 года.

Смотрите: Усик стал чемпионом мира в тяжелом весе. ФОТОрепортаж

Напомним, бой Усик-Джошуа прошел 25 сентября на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне. Все трое судей отдали Усику высшие баллы, чем Джошуа. Это при том, что букмекеры отдавали предпочтение британцу из-за его высокого роста, большего веса и того фактора, что бой проходил "на территории" Джошуа (в Великобритании).

Автор: 

бокс (598) Крым (26376) Усик Александр (78)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+31
дешевая манипуляция. В ком "больше патриотической пользы для Украины " в пользователе Игорь Билык "который умостив жопу на диване" манипулирует мнением окружающих или в патриоте Украины, который с оружием в руках защищает ее независимость ??? Или в ватном усике, который несет в массы тезисы про "одинарод"
показать весь комментарий
28.09.2021 19:52
+26
Ну що тут скажеш.. "Свой до своїх по своє"
показать весь комментарий
28.09.2021 19:31
+26
показать весь комментарий
28.09.2021 19:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Спортсменом можешь ты не быть! А гражданином быть обязан! Так вот Усик и выдающийся украинский спортсмен и гражданин страны! В отличие от тебя, банального гамнамета соевого цвета!
показать весь комментарий
29.09.2021 12:10 Ответить
Мнение кацапе*долочи очень ценно для меня. Ты знаешь кто я и мои достижения?
показать весь комментарий
29.09.2021 12:31 Ответить
НЕ надо перегибать палку. Если у него там собственность - он её Расии должен подарить?
В вот масковские попы - дело другое...
показать весь комментарий
29.09.2021 12:04 Ответить
Жалко, але він не герой України.Їде з козачками і попами відсв'яткувати перемогу?
показать весь комментарий
29.09.2021 12:11 Ответить
Ребята! А вот представьте ситуацию, вы родились в Крыму, у Вас там есть квартира, имущество и т.д...... Россия захватила Крым, Вы как настоящий патриот уехали на континентальную Украину, вопрос такой - отказались бы вы от всего своего имущества квартир, дач, куреней на берегу моря ради патриотических убеждений????? Оставили бы кацапам хату мол, "нате суки жрите, мне она не нужна???
показать весь комментарий
29.09.2021 13:21 Ответить
Многие переехали и не дали врагу шанса давить на родню. Какие проблемы?
Он вроде бы не трудяга, копейки считающий.
показать весь комментарий
29.09.2021 16:14 Ответить
Серега! тут вопрос в другом. Лично ты бы бросил все имущество, недвижимость, отказался бы от родных, друзей и вообще от всего в Крыму ради незалежной Украины???? Я бы нет........Мое мнение Усику нельзя ставить в укор его поездки в Крым, он там родился и вырос..........
показать весь комментарий
30.09.2021 10:05 Ответить
Тогда нужно ити к Шарию он поможет розрулить да?☺️ І угрожать націоналістам?
показать весь комментарий
29.09.2021 16:43 Ответить
...возможность развернуться в строну, которую привыкли Отечеством считать, вряд ли может соотноситься с попыткой "кругом -бегом обернусь колобком", с сказочным концом сказочного дурака...
показать весь комментарий
29.09.2021 14:59 Ответить
Натуру не скроешь украинским флагом и гопаком. Так и прет вата из скрепоносца .
показать весь комментарий
29.09.2021 16:13 Ответить
Это точно
показать весь комментарий
29.09.2021 19:59 Ответить
Давайте "умниє патриоти" проведіть кумира. Він же "поднимаєт флаг". Нехай в Криму і підніме.
показать весь комментарий
29.09.2021 16:40 Ответить
А шо сявки на ворожій мові тявкають?! Зрада! Гівняний ви ресурс, Цензор! Звичайне лайно! Привіт зі Львова!
показать весь комментарий
29.09.2021 17:24 Ответить
А може його там за грати кинуть , Аксенов з Константіновим, і з уйлом в придачу, пояси заберуть і пику натовчуть, не страшно?
показать весь комментарий
29.09.2021 18:32 Ответить
Я не понимаю в чем вина Усика?? Если он вырос и большую часть жизни прожил в Крыму, там его родительская квартира, первый тренер...... Почему он должен от всего этого отказываться?????? Нельзя делить все не "черное" и "белое"........ Усик ***** в Крым не звал и в псевдореферендуме неучаствовал, заезжает в Крым через украинские пограничные пункты пропуска, в чем его вина, Я не понимаю.......
показать весь комментарий
30.09.2021 10:08 Ответить
заезжайте и сразу арест фсб..ты куку..только его конешно не тронут а обычного в раз и впояюют 20 ку за мемы вк и комменты..ты *********
ватнорылый ватник он с от битым мозгом
показать весь комментарий
01.10.2021 17:19 Ответить
ватнорылый ватник он с от битым мозгом
показать весь комментарий
01.10.2021 17:17 Ответить
Страница 3 из 3
 
 