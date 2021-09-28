Усик собрался в оккупированный Крым

Украинский боксер Александр Усик, который победил британца Энтони Джошуа в бою за звание чемпиона мира в супертяжелом весе, хочет поехать в Крым и показать чемпионские пояса своему тренеру.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве 28 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

На вопрос журналистов о том, поедет ли Усик в Крым, чтобы отпраздновать победу с семьей и друзьями, спортсмен ответил: "Поясов надо дождаться, чтобы ехать домой. Конечно, я хочу увидеть тренера, я хочу увидеть кумовьев, сестру. Зайти в свой зал родной, показать тренеру пояса, поблагодарить его за то, что когда-то давно взял меня в свою секцию и довел до высокого уровня".

В то же время на вопрос о том, когда именно боксер планирует поездку, он не смог ответить.

Александр Усик стал третьим украинцем (после братьев Кличко), который получил звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Сейчас в активе боксера есть титулы WBA (Super), IBF, IBO и WBO. Но, согласно условиям контракта, его противник Джошуа имеет право на бой-реванш. Ожидают, что он состоится в феврале или марте 2022 года.

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Напомним, бой Усик-Джошуа прошел 25 сентября на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне. Все трое судей отдали Усику высшие баллы, чем Джошуа. Это при том, что букмекеры отдавали предпочтение британцу из-за его высокого роста, большего веса и того фактора, что бой проходил "на территории" Джошуа (в Великобритании).