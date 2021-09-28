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Усик зібрався в окупований Крим

Усик зібрався в окупований Крим

Український боксер Олександр Усик, який переміг британця Ентоні Джошуа в бою за звання чемпіона світу в суперважкій вазі, хоче поїхати до Криму й показати чемпіонські пояси своєму тренеру.

Про це він сказав під час пресконференції в Києві 28 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

На запитання журналістів про те, чи поїде Усик у Крим, щоб відсвяткувати перемогу з родиною та друзями, спортсмен відповів: "Поясів треба дочекатися, щоб їхати додому. Звісно, я хочу побачити тренера, я хочу побачити кумів, сестру. Зайти до своєї зали рідної, показати тренеру пояси, подякувати йому за те, що колись давно взяв мене у свою секцію й довів до високого рівня".

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Водночас на запитання про те, коли саме боксер планує поїздку, він не зміг відповісти.

Олександр Усик став третім українцем (після братів Кличків), який здобув звання чемпіона світу в суперважкій вазі. Наразі в активі боксера є титули WBA (Super), IBF, IBO та WBO. Але, згідно з умовами контракту, його противник Джошуа має право на бій-реванш. Очікують, що він відбудеться в лютому або березні 2022 року.

Нагадаємо, бій Усик-Джошуа відбувся 25 вересня на стадіоні "Тотенгем Готспур" у Лондоні. Усі троє суддів віддали Усику вищі бали, ніж Джошуа. Це при тому, що букмекери віддавали перевагу британцю через його вищий зріст, більшу вагу і той чинник, що бій відбувався "на території" Джошуа (у Великій Британії).

Автор: 

бокс (169) Крим (14138) Усик Олександр (75)


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Топ коментарі
+31
дешевая манипуляция. В ком "больше патриотической пользы для Украины " в пользователе Игорь Билык "который умостив жопу на диване" манипулирует мнением окружающих или в патриоте Украины, который с оружием в руках защищает ее независимость ??? Или в ватном усике, который несет в массы тезисы про "одинарод"
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28.09.2021 19:52
+26
Ну що тут скажеш.. "Свой до своїх по своє"
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28.09.2021 19:31
+26
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28.09.2021 19:33
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Спортсменом можешь ты не быть! А гражданином быть обязан! Так вот Усик и выдающийся украинский спортсмен и гражданин страны! В отличие от тебя, банального гамнамета соевого цвета!
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29.09.2021 12:10 Відповісти
Мнение кацапе*долочи очень ценно для меня. Ты знаешь кто я и мои достижения?
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29.09.2021 12:31 Відповісти
НЕ надо перегибать палку. Если у него там собственность - он её Расии должен подарить?
В вот масковские попы - дело другое...
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29.09.2021 12:04 Відповісти
Жалко, але він не герой України.Їде з козачками і попами відсв'яткувати перемогу?
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29.09.2021 12:11 Відповісти
Ребята! А вот представьте ситуацию, вы родились в Крыму, у Вас там есть квартира, имущество и т.д...... Россия захватила Крым, Вы как настоящий патриот уехали на континентальную Украину, вопрос такой - отказались бы вы от всего своего имущества квартир, дач, куреней на берегу моря ради патриотических убеждений????? Оставили бы кацапам хату мол, "нате суки жрите, мне она не нужна???
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29.09.2021 13:21 Відповісти
Многие переехали и не дали врагу шанса давить на родню. Какие проблемы?
Он вроде бы не трудяга, копейки считающий.
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29.09.2021 16:14 Відповісти
Серега! тут вопрос в другом. Лично ты бы бросил все имущество, недвижимость, отказался бы от родных, друзей и вообще от всего в Крыму ради незалежной Украины???? Я бы нет........Мое мнение Усику нельзя ставить в укор его поездки в Крым, он там родился и вырос..........
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30.09.2021 10:05 Відповісти
Тогда нужно ити к Шарию он поможет розрулить да?☺️ І угрожать націоналістам?
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29.09.2021 16:43 Відповісти
...возможность развернуться в строну, которую привыкли Отечеством считать, вряд ли может соотноситься с попыткой "кругом -бегом обернусь колобком", с сказочным концом сказочного дурака...
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29.09.2021 14:59 Відповісти
Натуру не скроешь украинским флагом и гопаком. Так и прет вата из скрепоносца .
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29.09.2021 16:13 Відповісти
Это точно
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29.09.2021 19:59 Відповісти
Давайте "умниє патриоти" проведіть кумира. Він же "поднимаєт флаг". Нехай в Криму і підніме.
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29.09.2021 16:40 Відповісти
А шо сявки на ворожій мові тявкають?! Зрада! Гівняний ви ресурс, Цензор! Звичайне лайно! Привіт зі Львова!
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29.09.2021 17:24 Відповісти
А може його там за грати кинуть , Аксенов з Константіновим, і з уйлом в придачу, пояси заберуть і пику натовчуть, не страшно?
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29.09.2021 18:32 Відповісти
Я не понимаю в чем вина Усика?? Если он вырос и большую часть жизни прожил в Крыму, там его родительская квартира, первый тренер...... Почему он должен от всего этого отказываться?????? Нельзя делить все не "черное" и "белое"........ Усик ***** в Крым не звал и в псевдореферендуме неучаствовал, заезжает в Крым через украинские пограничные пункты пропуска, в чем его вина, Я не понимаю.......
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30.09.2021 10:08 Відповісти
заезжайте и сразу арест фсб..ты куку..только его конешно не тронут а обычного в раз и впояюют 20 ку за мемы вк и комменты..ты *********
ватнорылый ватник он с от битым мозгом
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01.10.2021 17:19 Відповісти
ватнорылый ватник он с от битым мозгом
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01.10.2021 17:17 Відповісти
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