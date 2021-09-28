Усик зібрався в окупований Крим
Український боксер Олександр Усик, який переміг британця Ентоні Джошуа в бою за звання чемпіона світу в суперважкій вазі, хоче поїхати до Криму й показати чемпіонські пояси своєму тренеру.
Про це він сказав під час пресконференції в Києві 28 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
На запитання журналістів про те, чи поїде Усик у Крим, щоб відсвяткувати перемогу з родиною та друзями, спортсмен відповів: "Поясів треба дочекатися, щоб їхати додому. Звісно, я хочу побачити тренера, я хочу побачити кумів, сестру. Зайти до своєї зали рідної, показати тренеру пояси, подякувати йому за те, що колись давно взяв мене у свою секцію й довів до високого рівня".
Водночас на запитання про те, коли саме боксер планує поїздку, він не зміг відповісти.
Олександр Усик став третім українцем (після братів Кличків), який здобув звання чемпіона світу в суперважкій вазі. Наразі в активі боксера є титули WBA (Super), IBF, IBO та WBO. Але, згідно з умовами контракту, його противник Джошуа має право на бій-реванш. Очікують, що він відбудеться в лютому або березні 2022 року.
Нагадаємо, бій Усик-Джошуа відбувся 25 вересня на стадіоні "Тотенгем Готспур" у Лондоні. Усі троє суддів віддали Усику вищі бали, ніж Джошуа. Це при тому, що букмекери віддавали перевагу британцю через його вищий зріст, більшу вагу і той чинник, що бій відбувався "на території" Джошуа (у Великій Британії).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В вот масковские попы - дело другое...
Он вроде бы не трудяга, копейки считающий.
ватнорылый ватник он с от битым мозгом