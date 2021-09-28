Усик зібрався в окупований Крим

Український боксер Олександр Усик, який переміг британця Ентоні Джошуа в бою за звання чемпіона світу в суперважкій вазі, хоче поїхати до Криму й показати чемпіонські пояси своєму тренеру.

Про це він сказав під час пресконференції в Києві 28 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

На запитання журналістів про те, чи поїде Усик у Крим, щоб відсвяткувати перемогу з родиною та друзями, спортсмен відповів: "Поясів треба дочекатися, щоб їхати додому. Звісно, я хочу побачити тренера, я хочу побачити кумів, сестру. Зайти до своєї зали рідної, показати тренеру пояси, подякувати йому за те, що колись давно взяв мене у свою секцію й довів до високого рівня".

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Водночас на запитання про те, коли саме боксер планує поїздку, він не зміг відповісти.

Олександр Усик став третім українцем (після братів Кличків), який здобув звання чемпіона світу в суперважкій вазі. Наразі в активі боксера є титули WBA (Super), IBF, IBO та WBO. Але, згідно з умовами контракту, його противник Джошуа має право на бій-реванш. Очікують, що він відбудеться в лютому або березні 2022 року.

Нагадаємо, бій Усик-Джошуа відбувся 25 вересня на стадіоні "Тотенгем Готспур" у Лондоні. Усі троє суддів віддали Усику вищі бали, ніж Джошуа. Це при тому, що букмекери віддавали перевагу британцю через його вищий зріст, більшу вагу і той чинник, що бій відбувався "на території" Джошуа (у Великій Британії).