Тарифи на опалення в Черкасах не підвищували, - міськрада

Мер Черкас Анатолій Бондаренко не підписав рішення виконкому про підвищення тарифу на тепло для користувачів КП "Черкаситеплокомуненерго".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Черкас.

"Я розраховую, що Кабмін втрутиться в ситуацію, тому що з нинішньою ціною на газ ми поховаємо наші комунальні підприємства за цей опалювальний сезон. Я запрошений на Конгрес місцевих і регіональних влад, який пройде в цей четвер під головуванням Президента України. Сподіваюся, що за його сприяння це питання буде вирішене. І ми не будемо підвищувати тарифи, залишивши їх на тому ж рівні", - підкреслив Бондаренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Черкасах підвищили тарифи на опалення.

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