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Тарифи на опалення в Черкасах не підвищували, - міськрада

Тарифи на опалення в Черкасах не підвищували, - міськрада

Мер Черкас Анатолій Бондаренко не підписав рішення виконкому про підвищення тарифу на тепло для користувачів КП "Черкаситеплокомуненерго".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Черкас.

"Я розраховую, що Кабмін втрутиться в ситуацію, тому що з нинішньою ціною на газ ми поховаємо наші комунальні підприємства за цей опалювальний сезон. Я запрошений на Конгрес місцевих і регіональних влад, який пройде в цей четвер під головуванням Президента України. Сподіваюся, що за його сприяння це питання буде вирішене. І ми не будемо підвищувати тарифи, залишивши їх на тому ж рівні", - підкреслив Бондаренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Черкасах підвищили тарифи на опалення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді: "Збереження тарифів потребуватиме з місцевого самоврядування 25 млрд грн" - "Ми шукаємо як "підставити плече"

Автор: 

опалення (912) Черкаси (547) Бондаренко Анатолій (58) Підвищення тарифів (296)


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Мер пропіарився, але ще не вдарили морози.
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29.09.2021 10:31 Відповісти
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29.09.2021 10:34 Відповісти
Не хвилюйся, овечко, ми цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло!!!
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29.09.2021 10:35 Відповісти
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29.09.2021 10:36 Відповісти
мэр Черкасс представил свой кабинет в антураже камеры в СИЗО и как то сразу перехотелось заниматься СПЕКУЛЯЦИЕЙ.. и да скорей всего Черкассы устранились от 3 летнего контракта с Нафтогаз Трейдинг НАК нафтогаз о покупке газа на отопление за 7-24 грн кубик???!!
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29.09.2021 10:32 Відповісти
Конечно нет, пока не на что повышать. Но не волнуйтесь, это только пока
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29.09.2021 10:33 Відповісти
цікаво, хто буде компенсувати пятикратне зростання ціни на газ????
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29.09.2021 10:39 Відповісти
Глава асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь попередив українців про рекордний подорожчання багатьох товарів і послуг.Бізнесмен зазначив, що фактично весь український бізнес завмер і чекає чергового витка інфляції і нових тарифів.Джерело:http://businessua.com/tarify/72325ekspert-v-ukraini-na-15-podorozhchayut-poslugi-i-tovari.html
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29.09.2021 10:46 Відповісти
Ежик стоит перед зеркалом и занимается аутотренингом:
- Я не пукну... Я не пукну... Я не пукну... Я не пукну...
ПУК!
- Это не я... Это не я...
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29.09.2021 12:33 Відповісти
 
 