Тарифы на отопление в Черкассах не повышали, - горсовет

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не подписал решение исполкома о повышении тарифа на тепло для пользователей КП "Черкассытеплокоммунэнерго".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Черкасс.

"Я рассчитываю, что Кабмин вмешается в ситуацию, потому что с нынешней ценой на газ мы похороним наши коммунальные предприятия за этот отопительный сезон. Я приглашен на Конгресс местных и региональных властей, который пройдет в этот четверг под председательством Президента Украины. Надеюсь, что при его содействии этот вопрос будет решен. И мы не будем повышать тарифы, оставив их на том же уровне", - подчеркнул Бондаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах повысили тарифы на отопление.

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