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Тарифы на отопление в Черкассах не повышали, - горсовет

Тарифы на отопление в Черкассах не повышали, - горсовет

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не подписал решение исполкома о повышении тарифа на тепло для пользователей КП "Черкассытеплокоммунэнерго".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Черкасс.

"Я рассчитываю, что Кабмин вмешается в ситуацию, потому что с нынешней ценой на газ мы похороним наши коммунальные предприятия за этот отопительный сезон. Я приглашен на Конгресс местных и региональных властей, который пройдет в этот четверг под председательством Президента Украины. Надеюсь, что при его содействии этот вопрос будет решен. И мы не будем повышать тарифы, оставив их на том же уровне", - подчеркнул Бондаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах повысили тарифы на отопление.

Также читайте: Тимошенко и Шмыгаль поспорили в Раде: "Сохранение тарифов потребует от местного самоуправления 25 млрд грн" - "Мы ищем, как "подставить плечо"

Автор: 

Тарифы на отопление (721) Черкассы (834) Бондаренко Анатолий (58) Повышение тарифов (56)


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Мер пропіарився, але ще не вдарили морози.
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29.09.2021 10:31 Ответить
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29.09.2021 10:34 Ответить
Не хвилюйся, овечко, ми цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло!!!
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29.09.2021 10:35 Ответить
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29.09.2021 10:36 Ответить
мэр Черкасс представил свой кабинет в антураже камеры в СИЗО и как то сразу перехотелось заниматься СПЕКУЛЯЦИЕЙ.. и да скорей всего Черкассы устранились от 3 летнего контракта с Нафтогаз Трейдинг НАК нафтогаз о покупке газа на отопление за 7-24 грн кубик???!!
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29.09.2021 10:32 Ответить
Конечно нет, пока не на что повышать. Но не волнуйтесь, это только пока
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29.09.2021 10:33 Ответить
цікаво, хто буде компенсувати пятикратне зростання ціни на газ????
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29.09.2021 10:39 Ответить
Глава асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь попередив українців про рекордний подорожчання багатьох товарів і послуг.Бізнесмен зазначив, що фактично весь український бізнес завмер і чекає чергового витка інфляції і нових тарифів.Джерело:http://businessua.com/tarify/72325ekspert-v-ukraini-na-15-podorozhchayut-poslugi-i-tovari.html
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29.09.2021 10:46 Ответить
Ежик стоит перед зеркалом и занимается аутотренингом:
- Я не пукну... Я не пукну... Я не пукну... Я не пукну...
ПУК!
- Это не я... Это не я...
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29.09.2021 12:33 Ответить
 
 