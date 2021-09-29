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"Полтаварибгосп", пов'язаний зі "слугою народу" Трухіним, засіяв частину ставків регіону сільгоспкультурами, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Підприємство "Полтаварибгосп", пов'язане з нардепом "Слуги народу" Олександром Трухіним, засіяло частину ставків на Полтавщині сільгоспкультурами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Полтавщина".

Так, відповідно до перевірки, встановлено, що в колишньому Глобинському районі існує невідповідність між інвентаризацією 2010 і 2019 років, виявлена переважно за рахунок водних об'єктів, що перебувають у користуванні в ЗАТ "Полтаварибгосп".

На території Бугаївської, Пронозівської та Святилівської сільських рад на площі понад 7100 га, що перебуває в користуванні ПрАТ "Полтаварибгосп", обліковуються 414 водних об'єктів. Під час комісійного обстеження 7 травня 2020 встановлено, що фактично з водою перебуває 6 водних об'єктів, площею водного дзеркала 806,7 га, які використовуються за призначенням. Тоді як всі інші об’єкти - зневоднені та засіяні сільськогосподарськими культурами, хоча офіційно на цих територіях не проводиться ця процедура.

Полтаварибгосп, повязаний зі слугою народу Трухіним, засіяв частину ставків регіону сільгоспкультурами, - ЗМІ 01

Зазначається, що Регіональному офісу водних ресурсів Полтавщині невідомо, чому землі водного фонду обслуговуються не за цільовим призначенням і чому цільове призначення земель водного фонду не змінено на сільськогосподарське.

Одним з бенефіціарів власників "Полтаварибгосп" є Наталія Трухіна, мати народного депутата і голови Полтавської організації "Слуги народу" Олександра Трухіна.

Сам нардеп із 2014 по 2015 рік був головою наглядової ради "Полтаварибгосп", проте, за його словами, на добровільних засадах.

Далі в листі вказано на те, що РДА області ігнорує прохання Офісу завершити інвентаризацію водних об'єктів. Тому з моменту ухвалення розпорядження голови ОДА № 127 від 25.02,2019 "Про стан гідротехнічних споруд водних об'єктів (водосховищ, ставків) на території Полтавської області", органами місцевого самоврядування Полтавської області не взято на баланс жодну гідротехнічну споруду, які є безхазяйним майном .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник поліції Києва Вигівський: Трухін міг пересісти за кермо авто

Автор: 

Трухін Олександр (159) Полтавська область (1104)


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Топ коментарі
+9
інновації, кулє! це не те що Барига...
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29.09.2021 13:45
+5
Там колись було найбільше рибне господарство у Європі за площею ставків.
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29.09.2021 13:47
+4
Политические процессы,происходящие в Украине,все больше напоминают дурдом.(с)
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29.09.2021 13:45
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інновації, кулє! це не те що Барига...
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29.09.2021 13:45 Відповісти
на дні ставів будуть високі врожаї і без добрив...
а майбутній рибі не зашкодить
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29.09.2021 13:48 Відповісти
Конопелькой небось ???
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29.09.2021 13:45 Відповісти
высокодоходной сельскохозяйственной культурой с ограниченным кругом интереса и неограниченной в цене
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29.09.2021 13:57 Відповісти
Политические процессы,происходящие в Украине,все больше напоминают дурдом.(с)
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29.09.2021 13:45 Відповісти
Там колись було найбільше рибне господарство у Європі за площею ставків.
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29.09.2021 13:47 Відповісти
І на Січі Трухін
Картопельку садить,
А ви її купуєте,
Їсте на здоров'я
Та славите Запорожжя.
Т.Шевченко
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29.09.2021 13:55 Відповісти
Как неожиданно...
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29.09.2021 13:50 Відповісти
А может он плавать не умеет! Вот и расправляется с прудами.
Такие они, ЗЕленые слуги Клована.
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29.09.2021 14:11 Відповісти
Трухин один из наставников Зе, ему можно
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29.09.2021 14:13 Відповісти
Брат по крови.....
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29.09.2021 14:17 Відповісти
Це щось схоже і рибку з*їсти і на ........ задоволення присісти.
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29.09.2021 14:31 Відповісти
Трухин уже в тюрьме сидит?
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29.09.2021 14:31 Відповісти
Поки ще шукають за кермом автомобіля.
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29.09.2021 14:33 Відповісти
Він в багажнику був.
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29.09.2021 14:34 Відповісти
а это тот, ПЬЯНЬ-ЧУШКА
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29.09.2021 14:51 Відповісти
Сельхозкультуры то хоть кошерные?
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29.09.2021 15:10 Відповісти
Наступним роком, а можливо вже восени висадить пів мільярда дерев, а можливо і більше. Чи хтось зібрався рахувати?
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29.09.2021 16:04 Відповісти
 
 