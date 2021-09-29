"Полтаварибгосп", пов'язаний зі "слугою народу" Трухіним, засіяв частину ставків регіону сільгоспкультурами, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Підприємство "Полтаварибгосп", пов'язане з нардепом "Слуги народу" Олександром Трухіним, засіяло частину ставків на Полтавщині сільгоспкультурами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Полтавщина".

Так, відповідно до перевірки, встановлено, що в колишньому Глобинському районі існує невідповідність між інвентаризацією 2010 і 2019 років, виявлена переважно за рахунок водних об'єктів, що перебувають у користуванні в ЗАТ "Полтаварибгосп".

На території Бугаївської, Пронозівської та Святилівської сільських рад на площі понад 7100 га, що перебуває в користуванні ПрАТ "Полтаварибгосп", обліковуються 414 водних об'єктів. Під час комісійного обстеження 7 травня 2020 встановлено, що фактично з водою перебуває 6 водних об'єктів, площею водного дзеркала 806,7 га, які використовуються за призначенням. Тоді як всі інші об’єкти - зневоднені та засіяні сільськогосподарськими культурами, хоча офіційно на цих територіях не проводиться ця процедура.

Зазначається, що Регіональному офісу водних ресурсів Полтавщині невідомо, чому землі водного фонду обслуговуються не за цільовим призначенням і чому цільове призначення земель водного фонду не змінено на сільськогосподарське.

Одним з бенефіціарів власників "Полтаварибгосп" є Наталія Трухіна, мати народного депутата і голови Полтавської організації "Слуги народу" Олександра Трухіна.

Сам нардеп із 2014 по 2015 рік був головою наглядової ради "Полтаварибгосп", проте, за його словами, на добровільних засадах.

Далі в листі вказано на те, що РДА області ігнорує прохання Офісу завершити інвентаризацію водних об'єктів. Тому з моменту ухвалення розпорядження голови ОДА № 127 від 25.02,2019 "Про стан гідротехнічних споруд водних об'єктів (водосховищ, ставків) на території Полтавської області", органами місцевого самоврядування Полтавської області не взято на баланс жодну гідротехнічну споруду, які є безхазяйним майном .

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