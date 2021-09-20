Начальник поліції Києва Вигівський: Трухін міг пересісти за кермо авто

Шляхом до Борисполя автомобіль вів водій народного депутата. Але далі була ділянка дороги, на якій немає камер. "Слуга народу" Олександр Трухін міг сісти за кермо.

Про це призначений місяць тому на посаду начальника поліції Києва Іван Вигівський розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Відео ми знімали з камер по руху цього автомобіля з боку Борисполя, і там фіксувалося, що за кермом перебував водій депутата. Але на відрізку шляху перед в’їздом в Київ, де поклали новий асфальт, камер взагалі немає. І ми припустили, що депутат міг пересісти за кермо", - розповів він.

Вигівський зазначив, що Трухін був на місці ДТП на момент приїзду поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навіщо витрачати мільярди на утримання ДБР і Нацполіції, якщо вони так і не з'ясували, чи був "слуга народу" Трухін за кермом під час ДТП, - журналіст

"Ми зробили змиви з подушки, щоб потім було ДНК, було проведено інші слідчі дії й призначено експертизи, але результатів на момент передачі справи в ДБР ще не було", - додав начальник поліції Києва.

Він також сказав, що Трухіну провели тест на вміст алкоголю в крові. Про результати його Вигівський, за його словами, говорити не може, тому що справу розслідує інший орган - ДБР.

Повний текст інтерв'ю з Іваном Вигівським читайте тут.

Нагадаємо, раніше в.о. директора ДБР Сухачов заявив, що слідство не встановило, чи був "слуга народу" Трухін за кермом автомобіля під час ДТП.

Аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".