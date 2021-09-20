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Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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Начальник поліції Києва Вигівський: Трухін міг пересісти за кермо авто

Начальник поліції Києва Вигівський: Трухін міг пересісти за кермо авто

Шляхом до Борисполя автомобіль вів водій народного депутата. Але далі була ділянка дороги, на якій немає камер. "Слуга народу" Олександр Трухін міг сісти за кермо.

Про це призначений місяць тому на посаду начальника поліції Києва Іван Вигівський розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Відео ми знімали з камер по руху цього автомобіля з боку Борисполя, і там фіксувалося, що за кермом перебував водій депутата. Але на відрізку шляху перед в’їздом в Київ, де поклали новий асфальт, камер взагалі немає. І ми припустили, що депутат міг пересісти за кермо", - розповів він.

Вигівський зазначив, що Трухін був на місці ДТП на момент приїзду поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навіщо витрачати мільярди на утримання ДБР і Нацполіції, якщо вони так і не з'ясували, чи був "слуга народу" Трухін за кермом під час ДТП, - журналіст

"Ми зробили змиви з подушки, щоб потім було ДНК, було проведено інші слідчі дії й призначено експертизи, але результатів на момент передачі справи в ДБР ще не було", - додав начальник поліції Києва.

Він також сказав, що Трухіну провели тест на вміст алкоголю в крові. Про результати його Вигівський, за його словами, говорити не може, тому що справу розслідує інший орган - ДБР.

Повний текст інтерв'ю з Іваном Вигівським читайте тут.

Нагадаємо, раніше в.о. директора ДБР Сухачов заявив, що слідство не встановило, чи був "слуга народу" Трухін за кермом автомобіля під час ДТП.

Аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

Автор: 

ДТП (4465) Трухін Олександр (159) Вигівський Іван (72)


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Топ коментарі
+46
Стыд какой, Господи!.... Как только ни выкручиваются!...
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20.09.2021 16:30
+30
Жидва свого не видасть...
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20.09.2021 16:32
+26
Он также сказал, что Трухину провели тест на содержание алкоголя в крови. О результатах его Выговский, по его словам, говорить не может, потому что дело расследует другой орган - ГБР.

Значит был бухой или под веществами
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20.09.2021 16:31
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Стыд какой, Господи!.... Как только ни выкручиваются!...
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20.09.2021 16:30 Відповісти
ахааха..сів за руль , щоб вигородити водія????))) це якийсь сюр... навіть кацапи до такого не додумаються
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20.09.2021 16:37 Відповісти
Таке як раз цілком може бути. Років 10+ тому спілкувався з водієм одного "можновладця", якого той у схожій ситуації ой як вигорожував. Чому? Да тому що лише водій знав, що віз свого шефа не з "важливих справ", а з борделя. Шеф, у свою чергу, всіма досягненнями в житті, бізнесі та політиці фактично був зобов'язаний тестю, який (як і дружина) навряд чи був би радий дізнатися, куди катається "благовірний". Так що водій там був в шоколаді. А справу шефа все одно традиційно зам'яли.
Там ще те кодло...
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20.09.2021 16:52 Відповісти
Во-первых, Рафик ни в чем не виноват...
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20.09.2021 16:50 Відповісти
Точно! Все сидели на заднем сидении и пили пиво Колу. За рулем никого не было.
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20.09.2021 17:18 Відповісти
Автопилот по украински! Как тебе такое Илон Маск?
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21.09.2021 09:08 Відповісти
Все вірно, а куди поділися свідчення водіїв, постраждалих у дтп?

Чи з учасників дтп вже свідчення не беруть?
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20.09.2021 17:12 Відповісти
це вже страх ... суки готуються себе відмивати
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20.09.2021 16:31 Відповісти
Он также сказал, что Трухину провели тест на содержание алкоголя в крови. О результатах его Выговский, по его словам, говорить не может, потому что дело расследует другой орган - ГБР.

Значит был бухой или под веществами
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20.09.2021 16:31 Відповісти
тем более что отказался "дуть" на месте ДПТ...и лишь через 6 дней опомнился))) и сдал анализ...бл!
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20.09.2021 17:06 Відповісти
Понятно на, все возможно на...
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20.09.2021 16:31 Відповісти
Жидва свого не видасть...
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20.09.2021 16:32 Відповісти
у мажорів і приблатнених національність не має значення,

а значення мають зв'язки.. політичні, адміністративні, службові, родинні..

Україна - країна "кумів"
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20.09.2021 17:30 Відповісти
Он же Иван
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20.09.2021 17:53 Відповісти
С иврита "Благодать Божия" или "Яхве (Бог) пожалел" , так что ой
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20.09.2021 18:33 Відповісти
Хорошо у нас живут нардепы, я так понимаю зарплату личному шоферу он со своей депутатской зарплаты платит.))
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20.09.2021 16:33 Відповісти
Никакого личного шофера не было. Не надо сказки рассказывать.
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20.09.2021 16:42 Відповісти
К сожалению, бамбино, мы все за рулем... - Причем за одним, - добавил словоохотливый
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20.09.2021 16:34 Відповісти
а де бухав Трухін? в Полтаві, А Виговський звідки ? зам по слідству з Полтави ? Що він хотів інакше сказати ?
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20.09.2021 16:34 Відповісти
А смысл всей этой канетели, ему все равно ничего не будет))))
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20.09.2021 16:35 Відповісти
еще и извиняться будут !!! )))
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20.09.2021 17:07 Відповісти
Просто у нас презумпція невинності, перед тим, як когось звинуватити потрібно перевірити всі версії.

Жартую, звісно, зебіли уху їли.
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20.09.2021 16:35 Відповісти
У пассажиров не берут тест на алкоголь, наркотики или психотропы, это же логично. А у Трухина взяли, так как он был за рулём.
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20.09.2021 16:36 Відповісти
І на фоні цього всього - Луоглазенький Разумник заявляє про 20-30 тис хабарів за голосування по перетусуванні уряду... Щурі не відмивають вже когось, щурі вже себе підмивають...
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20.09.2021 16:37 Відповісти
Кого вы, недалекие, привели к власти?
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20.09.2021 16:38 Відповісти
не кизди за рулём сидел Ленин, и его пальчики и на руле и на кулисе и ну ручке дверей, не на дверях отпечатков нет, он залез через багажник, я видел и Надежда Константиновна со мной в одной палате.
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20.09.2021 16:39 Відповісти
вышел и бежал рядом с машиной
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20.09.2021 16:39 Відповісти
Бородатый совецкий анекдот:

ГАИшник опрашивает в дупель пьяных, ехавших в авто кто был за релем. Все спихивают друг на друга, а последний - на автопилот.

Вопрос минтая автопилоту:

"Ты был за рулём ?"

Ответ:

"Ик, не помню, начальник...."

Не смешно, православные!

Допанувались в Україні до самого краю ! 👿
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20.09.2021 16:39 Відповісти
тот же...с "бородой"

**

ДТП...возле въехавшей в столб машины стоит 6 бухих с царапинами, разбитыми носами и губами... Гаишник :

- кто вел машину?

- никто! мы все на заднем сидели...дремали...
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20.09.2021 17:12 Відповісти
Если бы у бабушки?...
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20.09.2021 16:43 Відповісти
Уже не знают как отмазать...
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20.09.2021 16:48 Відповісти
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20.09.2021 16:48 Відповісти
Да невиновен он! Холопы виноваты - понакупляли машин, пьяному боярину уж и проехать с ветерком негде!
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20.09.2021 16:52 Відповісти
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: .

Якби він не був за кермом, то не казав би, що не був пяним
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20.09.2021 16:58 Відповісти
Железная логика, не поспоришь.
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20.09.2021 19:34 Відповісти
Нажаль, нічого нового. Чи до цього 30 років були чесні і відповідальні депутати? В будь-якій схожій справі був винен хто завгодно, тільки не "народний обранець"
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20.09.2021 17:00 Відповісти
и откуда такие идиоты вылазят??????
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20.09.2021 17:07 Відповісти
Трухин мог быть похищен НЛО, а затем телепортирован за руль авто за секунду до аварии - Выговский
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20.09.2021 17:08 Відповісти
Омельченко ОО, мабуть, був його консультантом… він має досвід…,

а може ті, що убили Чорновола В…., теж в курсі справи…

Жить би, жить, хвалити Бога, кохатися в дітях, так же ні…
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20.09.2021 17:12 Відповісти
Ніфіга собі! Не знає, значить... А цілий КНДІСЕ під сракою що робить? Рувіна не питали?

Може знову "іксперди фальсіфікації" мутняки мутять по команді з ОП Зє?
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20.09.2021 17:13 Відповісти
Бутусов заявлял, что видел видео с камер наблюдения , и там за рулем был Трухин. Этот мусарок бросает тень на слова Бутусова. надеюсь Бутусов , не просто видел видео, а и имеет копии записей
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20.09.2021 17:17 Відповісти
импотентные мусора - очень гибкие, гнуться в любую сторону.. особенно при сцыкуне-уклонисте Зеле
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20.09.2021 17:24 Відповісти
Он и сел. так как водитель отказывался гнать 200 км. полиция этого не знает?
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20.09.2021 17:39 Відповісти
Вимальовується ще одна справа подібна до "вагнерівців", будуть "шило заштовхувати назад в мішок".
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20.09.2021 17:41 Відповісти
Я навіть більше можу сказати - в такому стані Трухін міг не те що пересісти, а перелягти за кермо.
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20.09.2021 18:24 Відповісти
Да какой он Трухин, в конце-концов?! Трухинд - может быть...
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20.09.2021 19:53 Відповісти
зачем пересаживаться?
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21.09.2021 01:43 Відповісти
П'янь ти чи просто дрянь- це вже і так видно давно. Але твоє авто в'іхало і покалічило і дітей і дорослих,значить по повній програмі на тюремні нари. Корупціонера треба садити як слід, по вуха !
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21.09.2021 15:53 Відповісти
 
 