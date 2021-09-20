Начальник полиции Киева Выговский: Трухин мог пересесть за руль автомобиля

По дороге в Борисполь автомобиль вел водитель народного депутата. Но дальше был участок дороги, на котором нет камер. "Слуга народа" Александр Трухин мог сесть за руль.

Об этом назначенный месяц назад на должность начальника полиции Киева Иван Выговский рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Видео мы снимали с камер по движению этого автомобиля со стороны Борисполя, и там фиксировалось, что за рулем находился водитель депутата. Но на отрезке пути перед въездом в Киев, где положили новый асфальт, камер вообще нет. И мы предположили, что депутат мог пересесть за руль", - рассказал он.

Выговский отметил, что Трухин находился на месте ДТП на момент приезда полиции.

"Мы сделали смывы с подушки, чтобы потом была ДНК, были проведены другие следственные действия и назначены экспертизы, но результатов на момент передачи дела в ГБР еще не было", - добавил начальник полиции Киева.

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Он также сказал, что Трухину провели тест на содержание алкоголя в крови. О результатах его Выговский, по его словам, говорить не может, потому что дело расследует другой орган - ГБР.

Полный текст интервью с Иваном Выговским читайте здесь.

Авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

ГБР до сих пор не установило, находился ли народный депутат за рулем автомобиля.