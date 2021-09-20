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Новости Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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Начальник полиции Киева Выговский: Трухин мог пересесть за руль автомобиля

Начальник полиции Киева Выговский: Трухин мог пересесть за руль автомобиля

По дороге в Борисполь автомобиль вел водитель народного депутата. Но дальше был участок дороги, на котором нет камер. "Слуга народа" Александр Трухин мог сесть за руль.

Об этом назначенный месяц назад на должность начальника полиции Киева Иван Выговский рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Видео мы снимали с камер по движению этого автомобиля со стороны Борисполя, и там фиксировалось, что за рулем находился водитель депутата. Но на отрезке пути перед въездом в Киев, где положили новый асфальт, камер вообще нет. И мы предположили, что депутат мог пересесть за руль", - рассказал он.

Выговский отметил, что Трухин находился на месте ДТП на момент приезда полиции.

"Мы сделали смывы с подушки, чтобы потом была ДНК, были проведены другие следственные действия и назначены экспертизы, но результатов на момент передачи дела в ГБР еще не было", - добавил начальник полиции Киева.

Читайте: Следствие не установило, был ли "слуга народа" Трухин за рулем автомобиля во время ДТП, - и.о. директора ГБР Сухачев

Он также сказал, что Трухину провели тест на содержание алкоголя в крови. О результатах его Выговский, по его словам, говорить не может, потому что дело расследует другой орган - ГБР.

Полный текст интервью с Иваном Выговским читайте здесь.

Авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

ГБР до сих пор не установило, находился ли народный депутат за рулем автомобиля.

Автор: 

ДТП (7671) Трухин Александр (145) Выговский Иван (56)


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Топ комментарии
+46
Стыд какой, Господи!.... Как только ни выкручиваются!...
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20.09.2021 16:30
+30
Жидва свого не видасть...
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20.09.2021 16:32
+26
Он также сказал, что Трухину провели тест на содержание алкоголя в крови. О результатах его Выговский, по его словам, говорить не может, потому что дело расследует другой орган - ГБР.

Значит был бухой или под веществами
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20.09.2021 16:31
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Стыд какой, Господи!.... Как только ни выкручиваются!...
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20.09.2021 16:30 Ответить
ахааха..сів за руль , щоб вигородити водія????))) це якийсь сюр... навіть кацапи до такого не додумаються
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20.09.2021 16:37 Ответить
Таке як раз цілком може бути. Років 10+ тому спілкувався з водієм одного "можновладця", якого той у схожій ситуації ой як вигорожував. Чому? Да тому що лише водій знав, що віз свого шефа не з "важливих справ", а з борделя. Шеф, у свою чергу, всіма досягненнями в житті, бізнесі та політиці фактично був зобов'язаний тестю, який (як і дружина) навряд чи був би радий дізнатися, куди катається "благовірний". Так що водій там був в шоколаді. А справу шефа все одно традиційно зам'яли.
Там ще те кодло...
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20.09.2021 16:52 Ответить
Во-первых, Рафик ни в чем не виноват...
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20.09.2021 16:50 Ответить
Точно! Все сидели на заднем сидении и пили пиво Колу. За рулем никого не было.
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20.09.2021 17:18 Ответить
Автопилот по украински! Как тебе такое Илон Маск?
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21.09.2021 09:08 Ответить
Все вірно, а куди поділися свідчення водіїв, постраждалих у дтп?

Чи з учасників дтп вже свідчення не беруть?
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20.09.2021 17:12 Ответить
це вже страх ... суки готуються себе відмивати
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20.09.2021 16:31 Ответить
Он также сказал, что Трухину провели тест на содержание алкоголя в крови. О результатах его Выговский, по его словам, говорить не может, потому что дело расследует другой орган - ГБР.

Значит был бухой или под веществами
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20.09.2021 16:31 Ответить
тем более что отказался "дуть" на месте ДПТ...и лишь через 6 дней опомнился))) и сдал анализ...бл!
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20.09.2021 17:06 Ответить
Понятно на, все возможно на...
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20.09.2021 16:31 Ответить
Жидва свого не видасть...
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20.09.2021 16:32 Ответить
у мажорів і приблатнених національність не має значення,

а значення мають зв'язки.. політичні, адміністративні, службові, родинні..

Україна - країна "кумів"
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20.09.2021 17:30 Ответить
Он же Иван
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20.09.2021 17:53 Ответить
С иврита "Благодать Божия" или "Яхве (Бог) пожалел" , так что ой
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20.09.2021 18:33 Ответить
Хорошо у нас живут нардепы, я так понимаю зарплату личному шоферу он со своей депутатской зарплаты платит.))
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20.09.2021 16:33 Ответить
Никакого личного шофера не было. Не надо сказки рассказывать.
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20.09.2021 16:42 Ответить
К сожалению, бамбино, мы все за рулем... - Причем за одним, - добавил словоохотливый
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20.09.2021 16:34 Ответить
а де бухав Трухін? в Полтаві, А Виговський звідки ? зам по слідству з Полтави ? Що він хотів інакше сказати ?
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20.09.2021 16:34 Ответить
А смысл всей этой канетели, ему все равно ничего не будет))))
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20.09.2021 16:35 Ответить
еще и извиняться будут !!! )))
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20.09.2021 17:07 Ответить
Просто у нас презумпція невинності, перед тим, як когось звинуватити потрібно перевірити всі версії.

Жартую, звісно, зебіли уху їли.
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20.09.2021 16:35 Ответить
У пассажиров не берут тест на алкоголь, наркотики или психотропы, это же логично. А у Трухина взяли, так как он был за рулём.
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20.09.2021 16:36 Ответить
І на фоні цього всього - Луоглазенький Разумник заявляє про 20-30 тис хабарів за голосування по перетусуванні уряду... Щурі не відмивають вже когось, щурі вже себе підмивають...
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20.09.2021 16:37 Ответить
Кого вы, недалекие, привели к власти?
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20.09.2021 16:38 Ответить
не кизди за рулём сидел Ленин, и его пальчики и на руле и на кулисе и ну ручке дверей, не на дверях отпечатков нет, он залез через багажник, я видел и Надежда Константиновна со мной в одной палате.
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20.09.2021 16:39 Ответить
вышел и бежал рядом с машиной
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20.09.2021 16:39 Ответить
Бородатый совецкий анекдот:

ГАИшник опрашивает в дупель пьяных, ехавших в авто кто был за релем. Все спихивают друг на друга, а последний - на автопилот.

Вопрос минтая автопилоту:

"Ты был за рулём ?"

Ответ:

"Ик, не помню, начальник...."

Не смешно, православные!

Допанувались в Україні до самого краю ! 👿
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20.09.2021 16:39 Ответить
тот же...с "бородой"

**

ДТП...возле въехавшей в столб машины стоит 6 бухих с царапинами, разбитыми носами и губами... Гаишник :

- кто вел машину?

- никто! мы все на заднем сидели...дремали...
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20.09.2021 17:12 Ответить
Если бы у бабушки?...
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20.09.2021 16:43 Ответить
Уже не знают как отмазать...
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20.09.2021 16:48 Ответить
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20.09.2021 16:48 Ответить
Да невиновен он! Холопы виноваты - понакупляли машин, пьяному боярину уж и проехать с ветерком негде!
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20.09.2021 16:52 Ответить
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: .

Якби він не був за кермом, то не казав би, що не був пяним
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20.09.2021 16:58 Ответить
Железная логика, не поспоришь.
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20.09.2021 19:34 Ответить
Нажаль, нічого нового. Чи до цього 30 років були чесні і відповідальні депутати? В будь-якій схожій справі був винен хто завгодно, тільки не "народний обранець"
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20.09.2021 17:00 Ответить
и откуда такие идиоты вылазят??????
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20.09.2021 17:07 Ответить
Трухин мог быть похищен НЛО, а затем телепортирован за руль авто за секунду до аварии - Выговский
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20.09.2021 17:08 Ответить
Омельченко ОО, мабуть, був його консультантом… він має досвід…,

а може ті, що убили Чорновола В…., теж в курсі справи…

Жить би, жить, хвалити Бога, кохатися в дітях, так же ні…
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20.09.2021 17:12 Ответить
Ніфіга собі! Не знає, значить... А цілий КНДІСЕ під сракою що робить? Рувіна не питали?

Може знову "іксперди фальсіфікації" мутняки мутять по команді з ОП Зє?
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20.09.2021 17:13 Ответить
Бутусов заявлял, что видел видео с камер наблюдения , и там за рулем был Трухин. Этот мусарок бросает тень на слова Бутусова. надеюсь Бутусов , не просто видел видео, а и имеет копии записей
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20.09.2021 17:17 Ответить
импотентные мусора - очень гибкие, гнуться в любую сторону.. особенно при сцыкуне-уклонисте Зеле
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20.09.2021 17:24 Ответить
Он и сел. так как водитель отказывался гнать 200 км. полиция этого не знает?
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20.09.2021 17:39 Ответить
Вимальовується ще одна справа подібна до "вагнерівців", будуть "шило заштовхувати назад в мішок".
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20.09.2021 17:41 Ответить
Я навіть більше можу сказати - в такому стані Трухін міг не те що пересісти, а перелягти за кермо.
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20.09.2021 18:24 Ответить
Да какой он Трухин, в конце-концов?! Трухинд - может быть...
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20.09.2021 19:53 Ответить
зачем пересаживаться?
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21.09.2021 01:43 Ответить
П'янь ти чи просто дрянь- це вже і так видно давно. Але твоє авто в'іхало і покалічило і дітей і дорослих,значить по повній програмі на тюремні нари. Корупціонера треба садити як слід, по вуха !
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21.09.2021 15:53 Ответить
 
 