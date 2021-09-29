Розроблено наказ про розширення переліку професій, що підлягають обов'язковій вакцинації в Україні, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я розробило проєкт наказу який буде регулювати список осіб, що підлягають обов'язковій вакцинації в Україні.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми пішли на рішучий крок заради порятунку життя українців - розробили наказ про розширення переліку професій, яким обов'язково потрібно мати щеплення проти коронавірусу, як того вимагає законодавство України. Зараз він перебуває на узгодженні з іншими органами державної влади", - розповів Ляшко.

"Запропоновані нами норми - це можливість стримувати ситуацію з поширенням коронавірусу і зберігати економічну активність українців. Сьогодні кожен має можливість вакцинуватися і бути захищеним", - додав він.

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