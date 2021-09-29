Розроблено наказ про розширення переліку професій, що підлягають обов'язковій вакцинації в Україні, - Ляшко
Міністерство охорони здоров'я розробило проєкт наказу який буде регулювати список осіб, що підлягають обов'язковій вакцинації в Україні.
Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми пішли на рішучий крок заради порятунку життя українців - розробили наказ про розширення переліку професій, яким обов'язково потрібно мати щеплення проти коронавірусу, як того вимагає законодавство України. Зараз він перебуває на узгодженні з іншими органами державної влади", - розповів Ляшко.
"Запропоновані нами норми - це можливість стримувати ситуацію з поширенням коронавірусу і зберігати економічну активність українців. Сьогодні кожен має можливість вакцинуватися і бути захищеним", - додав він.
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Все с точностью до наоборот.
Насколько регистрация и внедрение в широкий оборот этой российской разработки повлияет на эпидемическую ситуацию, во многом будет зависеть от качества вакцины, констатировал архипастырь, подчеркнув: «Думаю, что наши ученые сейчас предпринимают действительно героические усилия, чтобы как можно скорее найти средства для профилактики этого страшного заболевания».
За минулу добу понад 800 померлих від ковіда москалів, пардон, дарагіх нам раєян на собі переконались, що Спутнів В працює.
А от Данія, Норвегія та Швеція знімають всі обмеження. Бо там робота антиваксерів провалена.
и вообще, что значит внутренний и внешний сертификат ?
зеГандон с ледей тоже китайской дрянью привиты ?
как их в самолёт запускают ?
https://petition.president.gov.ua/petition/121610