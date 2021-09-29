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Новини Коронавірус і карантин
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Розроблено наказ про розширення переліку професій, що підлягають обов'язковій вакцинації в Україні, - Ляшко

Розроблено наказ про розширення переліку професій, що підлягають обов'язковій вакцинації в Україні, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я розробило проєкт наказу який буде регулювати список осіб, що підлягають обов'язковій вакцинації в Україні.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми пішли на рішучий крок заради порятунку життя українців - розробили наказ про розширення переліку професій, яким обов'язково потрібно мати щеплення проти коронавірусу, як того вимагає законодавство України. Зараз він перебуває на узгодженні з іншими органами державної влади", - розповів Ляшко.

"Запропоновані нами норми - це можливість стримувати ситуацію з поширенням коронавірусу і зберігати економічну активність українців. Сьогодні кожен має можливість вакцинуватися і бути захищеним", - додав він.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
То есть в Украине не принудительной вакцинации ? )))))))))) Скоро будут колоть как скот не спрашивая, и бирки на ухо поцепят. Я вовсе не против вакцинации, я против принудительной. Человек по конституции имеет на свободу выбора.
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29.09.2021 14:05
+10
"Мы пошли на решительный шаг ради спасения жизни украинцев - разработали приказ о расширении перечня профессий, которым обязательно нужно иметь прививку от коронавируса"
Тебе, Ляшко, необходим парабеллум с одним патроном для спасения жизни украинцам.
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29.09.2021 14:00
+10
Почемуто именно у вакцинаторов методы какието фашистские, пожелания пидо иродские...
А результат агитации както не очень

Вакцинировался жеж. Да? Так сиди тихо радуйся.
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29.09.2021 14:11
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Читаєшь і диву даєшься, як москалі піклуються про українців.
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29.09.2021 14:30 Відповісти
Уже не втыкает, придумайте чота посвежее.
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29.09.2021 14:33 Відповісти
Це не для тебе, це для наших дурнів, які тебе читають.
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29.09.2021 14:35 Відповісти
юристы, пжл проясните обходные пути от этой дряни. И еще - чем больше людей перестанут носить намордники ВЕЗДЕ - тем лучше, это показатель для спецслужб гнуть можно еще дальше или стопорнуть
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29.09.2021 14:32 Відповісти
Шо, рідненький, обложили волки позорные?
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29.09.2021 14:36 Відповісти
Ботяра иди уже зарплату трать
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29.09.2021 14:43 Відповісти
Просто статистика. З числа госпіталізованих на сьогодні - 98% НЕВАКЦИНОВАНІ. З числа тих, що потребують кисневої підтримки - 100% НЕВАКЦИНОВАНІ. То просто статистика, а ви думайте.
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29.09.2021 14:47 Відповісти
Не перекручивай статист. Просто статистика. З числа госпіталізованих на сьогодні - 98% ВАКЦИНОВАНІ. З числа тих, що потребують кисневої підтримки - 100% ВАКЦИНОВАНІ. То просто статистика, а ви думайте.
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29.09.2021 14:50 Відповісти
За такой текст необходимо ,возбуждать уголовные дела! И сажать кацарылых провокаторов лет на 10.
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29.09.2021 15:32 Відповісти
Чого б це?
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29.09.2021 16:01 Відповісти
Тоисть человек против вакцыни так его на 10 лет сажать?давайте сразу расстреливать или сжигать живыми.вот вы своим детям ,внукам кололи вакцину?
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29.09.2021 16:48 Відповісти
Шановний, а повєдай нам із своїх мокшанських єпенєй, коли секта РПЦ на всєя болотах введе одинадцяту заповідь- НЕ УКОЛИСЬ.
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29.09.2021 14:49 Відповісти
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=89618 В РПЦ приветствуют появление вакцины от коронавируса
Все с точностью до наоборот.
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29.09.2021 14:59 Відповісти
Москва, 27 июля. Комментируя в эфире программы «Церковь и мир» сообщения о том, что завершился второй этап клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, митрополит Волоколамский Иларион отметил, что совсем не удивится, если Россия будет первой страной, где появится такая вакцина. Об этом «Благовест-инфо» сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношеняим Церкви с обществом и СМИ.

Насколько регистрация и внедрение в широкий оборот этой российской разработки повлияет на эпидемическую ситуацию, во многом будет зависеть от качества вакцины, констатировал архипастырь, подчеркнув: «Думаю, что наши ученые сейчас предпринимают действительно героические усилия, чтобы как можно скорее найти средства для профилактики этого страшного заболевания».

За минулу добу понад 800 померлих від ковіда москалів, пардон, дарагіх нам раєян на собі переконались, що Спутнів В працює.
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29.09.2021 15:30 Відповісти
Ви щойно писали, що москалі Вас зовсім не цікавлять. Я Вам приклад наводив, що РПЦ навпаки підтримує вакцінацію, бо Ви тут зворотнє казали.
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29.09.2021 15:50 Відповісти
Бо вакцина вбила в них все людське і перетворила на звірів. Для того вона і створювалась, щоб плебс скоротив своє поголів"я.
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29.09.2021 15:53 Відповісти
хочу статистику смeртност по грипу у порiвняннi iз ковiдом.
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29.09.2021 15:12 Відповісти
Крамолу батенька вещаете.
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29.09.2021 15:14 Відповісти
крамола на парашi.
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29.09.2021 15:29 Відповісти
Це вже Ваші особисті сентенції. Бо крамола вона і в Африці крамола.
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29.09.2021 15:37 Відповісти
У тебе гугл не відкривається?
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30.09.2021 07:36 Відповісти
https://youtu.be/ZYbYosCDUnY Принудительная вакцинация учителей, закрытие школ, садиков, институтов
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29.09.2021 15:14 Відповісти
Ковидобесие набирает обороты.
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29.09.2021 15:16 Відповісти

А от Данія, Норвегія та Швеція знімають всі обмеження. Бо там робота антиваксерів провалена.
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30.09.2021 07:39 Відповісти
А почему вас не заботят болезни сердца и онко от которого умирают ежедневно дети и взрослые? Или это не проблема для вас? А именно короновирус.....Идиоты,вы народ за дураков держите? ...
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29.09.2021 15:18 Відповісти
Ты точно именно именно она.Прочти мировую статистику.
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29.09.2021 15:33 Відповісти
Какую именно? Ну и причем мировая статистика к Украине. У нас вон и своя статистика есть.
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29.09.2021 15:39 Відповісти
У каждого человека,есть право на труд кричала Конституция! Нет!,только у вакцинированных-ответил Ляшко
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29.09.2021 15:37 Відповісти
интересно, а китайские помои катят для сертификата ?
и вообще, что значит внутренний и внешний сертификат ?
зеГандон с ледей тоже китайской дрянью привиты ?
как их в самолёт запускают ?
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29.09.2021 15:44 Відповісти
Скоро разработают приказ на поголовную кремацию для сохранения здоровья украинского народа.
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29.09.2021 15:55 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/121610
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30.09.2021 10:31 Відповісти
Подписывайтесь в петиции против принудительной вакцинации
https://petition.president.gov.ua/petition/121610
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30.09.2021 10:32 Відповісти
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