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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Нова хвиля коронавірусу набирає обертів в Україні, - Шмигаль. ВIДЕО

Нові штами коронавірусу більш заразні і набагато складніше переносяться.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні зафіксовано майже 10 тис. нових випадків коронавірусу. Нова хвиля, на жаль, набирає обертів, а нові штами коронавірусу несуть нові загрози. Вони більш заразні, швидше поширюються і набагато складніше переносяться", - зазначив прем'єр.

Він також вкотре закликав всіх українців вакцинуватися від коронавірусу.

"Це єдиний спосіб захистити себе. Понад 90% людей, які потрапляють до лікарень - це не вакциновані люди", - додав він.

Шмигаль нагадав, що в Україні достатньо вакцини для всіх бажаючих.

Також читайте: Нацполіція і Мінцифри розробили ПЗ для перевірки COVID-сертифікатів у громадян під час можливого локдауну, - Клименко

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4573) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Фігня. Вава сказав що ми чемпіони.
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29.09.2021 13:15
+4
Во многих странах мира уже снимают ограничения а краинский короновирус это особый короновирус он странным образом разгуливается тогда когда власть ожидает массовый выход людей бить хари властям
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29.09.2021 13:35
+3
Обычная перестройка организма на зимний режим.
Десятилетиями жили рядом со свиньями, летучими мышами, курами, другими птицами - и накаих ковидов не знали, пока кому-то не сяйнуло загнать быдло в стойло за деньги быдла.
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29.09.2021 13:23
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Фігня. Вава сказав що ми чемпіони.
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29.09.2021 13:15 Відповісти
В нас в дитини вже нема третини класу. Діти швидко заражають один-одного та несуть ковід додому до батьків та старих. Вже час переводити школи (хоча б старших учнів) на дистанційну освіту.
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29.09.2021 13:34 Відповісти
почему летом не было вируса..
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29.09.2021 13:16 Відповісти
Ультрафиолета было больше. Теперь только нарастать будет количество заболевших.
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29.09.2021 13:23 Відповісти
а чего на расейке нет ультрафиалета..
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29.09.2021 13:24 Відповісти
.такой версии я еще не слышал , и главное как удобно ковид выбрал, октябрь-ноябрь, и февраль-март, пиковые ежегодные ( и до него) сезонные обострения орви,гриппа и пр. Точно ИИ
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29.09.2021 13:29 Відповісти
Маскируется, паразит...
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29.09.2021 13:41 Відповісти
Все в свободном доступе есть. Лень почитать?
https://www.ltcompany.com/ru/press/127-kak-ultrafioletovoe-izluchenie-unichtozhaet-virusy-i-mikroby-i-pomogaet-pobedit-koronavirus/
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29.09.2021 13:44 Відповісти
А на Израиле чо, ещё месяц назад фиолет пропал?
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29.09.2021 13:32 Відповісти
местные про запас весь скупили,походу..
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29.09.2021 13:33 Відповісти
Там вакцина была не той системы. Не кошерная. Вот оно опять и поперло.
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29.09.2021 13:42 Відповісти
Причем тут Израиль? Не путайте круглое с красным.
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29.09.2021 14:06 Відповісти
Спасай депутатов.
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29.09.2021 13:21 Відповісти
Обычная перестройка организма на зимний режим.
Десятилетиями жили рядом со свиньями, летучими мышами, курами, другими птицами - и накаих ковидов не знали, пока кому-то не сяйнуло загнать быдло в стойло за деньги быдла.
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29.09.2021 13:23 Відповісти
Ковід прийшов разом з Бідосею. Совпадєніє?
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29.09.2021 13:28 Відповісти
Чтобы было по честному пропагандисты вреда от вакцинации должны свои комменты начинать словами: Я не вакцинировался.
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29.09.2021 13:29 Відповісти
Срочно запилить видосик от Осла. Должно помочь.
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29.09.2021 13:31 Відповісти
Отлично!!!!!!!!!!!!!!!
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29.09.2021 13:37 Відповісти
Во многих странах мира уже снимают ограничения а краинский короновирус это особый короновирус он странным образом разгуливается тогда когда власть ожидает массовый выход людей бить хари властям
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29.09.2021 13:35 Відповісти
Чо, неужто сметуны зашевелилися?
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29.09.2021 13:39 Відповісти
Если вакциниповано только 13%.
То соотношение госпитализированных вакцинированных и нет показывает, что вакцинация до "одного места".
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29.09.2021 14:40 Відповісти
Ну що, Вова, принесли расєйські актори тобі і твоїм пананам репутацію малороса і прибуток? Завезли коронавірус? Звичайно завезли і розповсюдили, вони з одного боку, а московська церква з іншого. Нормальні країни навіть російських дипломатів не впускають з прививкою "Спутніка". І хто це зробив?
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29.09.2021 16:11 Відповісти
странная какая то пандемия... она убежала из Дании, Норвегии, Швеции и прибежала шмыгалю.... люди... объясните мне - что это?
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29.09.2021 22:31 Відповісти
 
 