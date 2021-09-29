Нова хвиля коронавірусу набирає обертів в Україні, - Шмигаль. ВIДЕО

Нові штами коронавірусу більш заразні і набагато складніше переносяться.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні зафіксовано майже 10 тис. нових випадків коронавірусу. Нова хвиля, на жаль, набирає обертів, а нові штами коронавірусу несуть нові загрози. Вони більш заразні, швидше поширюються і набагато складніше переносяться", - зазначив прем'єр.

Він також вкотре закликав всіх українців вакцинуватися від коронавірусу.

"Це єдиний спосіб захистити себе. Понад 90% людей, які потрапляють до лікарень - це не вакциновані люди", - додав він.

Шмигаль нагадав, що в Україні достатньо вакцини для всіх бажаючих.

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