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Нова хвиля коронавірусу набирає обертів в Україні, - Шмигаль. ВIДЕО
Нові штами коронавірусу більш заразні і набагато складніше переносяться.
Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогодні зафіксовано майже 10 тис. нових випадків коронавірусу. Нова хвиля, на жаль, набирає обертів, а нові штами коронавірусу несуть нові загрози. Вони більш заразні, швидше поширюються і набагато складніше переносяться", - зазначив прем'єр.
Він також вкотре закликав всіх українців вакцинуватися від коронавірусу.
"Це єдиний спосіб захистити себе. Понад 90% людей, які потрапляють до лікарень - це не вакциновані люди", - додав він.
Шмигаль нагадав, що в Україні достатньо вакцини для всіх бажаючих.
Топ коментарі
+4 5 копійок
показати весь коментар29.09.2021 13:15
+4 валерий коренев #331462
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+3 Colt
показати весь коментар29.09.2021 13:23
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https://www.ltcompany.com/ru/press/127-kak-ultrafioletovoe-izluchenie-unichtozhaet-virusy-i-mikroby-i-pomogaet-pobedit-koronavirus/
Десятилетиями жили рядом со свиньями, летучими мышами, курами, другими птицами - и накаих ковидов не знали, пока кому-то не сяйнуло загнать быдло в стойло за деньги быдла.
То соотношение госпитализированных вакцинированных и нет показывает, что вакцинация до "одного места".