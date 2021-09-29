Новая волна коронавируса набирает обороты в Украине, - Шмыгаль. ВИДЕО

Новые штаммы коронавируса более заразны и намного сложнее переносятся.

Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня зафиксировано почти 10 тыс. новых случаев коронавируса. Новая волна, к сожалению, набирает обороты, а новые штаммы коронавируса несут новые угрозы. Они более заразны, быстрее распространяются и намного сложнее переносятся", - отметил премьер.

Он также в очередной раз призвал всех украинцев вакцинироваться от коронавируса.

"Это единственный способ защитить себя. Более 90% людей, которые попадают в больницы - это не вакцинированные люди", - добавил он.

Шмыгаль напомнил, что в Украине достаточно вакцины для всех желающих.

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