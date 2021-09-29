4 215 30
Новая волна коронавируса набирает обороты в Украине, - Шмыгаль. ВИДЕО
Новые штаммы коронавируса более заразны и намного сложнее переносятся.
Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"На сегодня зафиксировано почти 10 тыс. новых случаев коронавируса. Новая волна, к сожалению, набирает обороты, а новые штаммы коронавируса несут новые угрозы. Они более заразны, быстрее распространяются и намного сложнее переносятся", - отметил премьер.
Он также в очередной раз призвал всех украинцев вакцинироваться от коронавируса.
"Это единственный способ защитить себя. Более 90% людей, которые попадают в больницы - это не вакцинированные люди", - добавил он.
Шмыгаль напомнил, что в Украине достаточно вакцины для всех желающих.
Топ комментарии
+4 5 копійок
показать весь комментарий29.09.2021 13:15
+4 валерий коренев #331462
показать весь комментарий29.09.2021 13:35
+3 Colt
показать весь комментарий29.09.2021 13:23
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.ltcompany.com/ru/press/127-kak-ultrafioletovoe-izluchenie-unichtozhaet-virusy-i-mikroby-i-pomogaet-pobedit-koronavirus/
Десятилетиями жили рядом со свиньями, летучими мышами, курами, другими птицами - и накаих ковидов не знали, пока кому-то не сяйнуло загнать быдло в стойло за деньги быдла.
То соотношение госпитализированных вакцинированных и нет показывает, что вакцинация до "одного места".