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Новая волна коронавируса набирает обороты в Украине, - Шмыгаль. ВИДЕО

Новые штаммы коронавируса более заразны и намного сложнее переносятся.

Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня зафиксировано почти 10 тыс. новых случаев коронавируса. Новая волна, к сожалению, набирает обороты, а новые штаммы коронавируса несут новые угрозы. Они более заразны, быстрее распространяются и намного сложнее переносятся", - отметил премьер.

Он также в очередной раз призвал всех украинцев вакцинироваться от коронавируса. 

"Это единственный способ защитить себя. Более 90% людей, которые попадают в больницы - это не вакцинированные люди", - добавил он.

Шмыгаль напомнил, что в Украине достаточно вакцины для всех желающих. 

Читайте также: Более 80% умерших от COVID-19 в Украине - люди старше 60 лет, - Минздрав

Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2683) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Фігня. Вава сказав що ми чемпіони.
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29.09.2021 13:15
+4
Во многих странах мира уже снимают ограничения а краинский короновирус это особый короновирус он странным образом разгуливается тогда когда власть ожидает массовый выход людей бить хари властям
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29.09.2021 13:35
+3
Обычная перестройка организма на зимний режим.
Десятилетиями жили рядом со свиньями, летучими мышами, курами, другими птицами - и накаих ковидов не знали, пока кому-то не сяйнуло загнать быдло в стойло за деньги быдла.
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29.09.2021 13:23
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Фігня. Вава сказав що ми чемпіони.
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29.09.2021 13:15 Ответить
В нас в дитини вже нема третини класу. Діти швидко заражають один-одного та несуть ковід додому до батьків та старих. Вже час переводити школи (хоча б старших учнів) на дистанційну освіту.
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29.09.2021 13:34 Ответить
почему летом не было вируса..
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29.09.2021 13:16 Ответить
Ультрафиолета было больше. Теперь только нарастать будет количество заболевших.
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29.09.2021 13:23 Ответить
а чего на расейке нет ультрафиалета..
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29.09.2021 13:24 Ответить
.такой версии я еще не слышал , и главное как удобно ковид выбрал, октябрь-ноябрь, и февраль-март, пиковые ежегодные ( и до него) сезонные обострения орви,гриппа и пр. Точно ИИ
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29.09.2021 13:29 Ответить
Маскируется, паразит...
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29.09.2021 13:41 Ответить
Все в свободном доступе есть. Лень почитать?
https://www.ltcompany.com/ru/press/127-kak-ultrafioletovoe-izluchenie-unichtozhaet-virusy-i-mikroby-i-pomogaet-pobedit-koronavirus/
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29.09.2021 13:44 Ответить
А на Израиле чо, ещё месяц назад фиолет пропал?
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29.09.2021 13:32 Ответить
местные про запас весь скупили,походу..
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29.09.2021 13:33 Ответить
Там вакцина была не той системы. Не кошерная. Вот оно опять и поперло.
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29.09.2021 13:42 Ответить
Причем тут Израиль? Не путайте круглое с красным.
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29.09.2021 14:06 Ответить
Спасай депутатов.
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29.09.2021 13:21 Ответить
Обычная перестройка организма на зимний режим.
Десятилетиями жили рядом со свиньями, летучими мышами, курами, другими птицами - и накаих ковидов не знали, пока кому-то не сяйнуло загнать быдло в стойло за деньги быдла.
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29.09.2021 13:23 Ответить
Ковід прийшов разом з Бідосею. Совпадєніє?
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29.09.2021 13:28 Ответить
Чтобы было по честному пропагандисты вреда от вакцинации должны свои комменты начинать словами: Я не вакцинировался.
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29.09.2021 13:29 Ответить
Срочно запилить видосик от Осла. Должно помочь.
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29.09.2021 13:31 Ответить
Отлично!!!!!!!!!!!!!!!
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29.09.2021 13:37 Ответить
Во многих странах мира уже снимают ограничения а краинский короновирус это особый короновирус он странным образом разгуливается тогда когда власть ожидает массовый выход людей бить хари властям
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29.09.2021 13:35 Ответить
Чо, неужто сметуны зашевелилися?
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29.09.2021 13:39 Ответить
Если вакциниповано только 13%.
То соотношение госпитализированных вакцинированных и нет показывает, что вакцинация до "одного места".
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29.09.2021 14:40 Ответить
Ну що, Вова, принесли расєйські актори тобі і твоїм пананам репутацію малороса і прибуток? Завезли коронавірус? Звичайно завезли і розповсюдили, вони з одного боку, а московська церква з іншого. Нормальні країни навіть російських дипломатів не впускають з прививкою "Спутніка". І хто це зробив?
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29.09.2021 16:11 Ответить
странная какая то пандемия... она убежала из Дании, Норвегии, Швеции и прибежала шмыгалю.... люди... объясните мне - что это?
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29.09.2021 22:31 Ответить
 
 