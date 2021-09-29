Разработан приказ о расширении перечня профессий, подлежащих обязательной вакцинации в Украине, - Ляшко

Министерство здравоохранения разработало проект приказа который будет регулировать список лиц, подлежащих обязательной вакцинации в Украине.

Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы пошли на решительный шаг ради спасения жизни украинцев - разработали приказ о расширении перечня профессий, которым обязательно нужно иметь прививку от коронавируса, как того требует законодательство Украины. Сейчас он находится на согласовании с другими органами государственной власти", - рассказал Ляшко.

"Предложенные нами нормы - это возможность сдерживать ситуацию с распространением коронавируса и сохранять экономическую активность украинцев. Сегодня каждый имеет возможность вакцинироваться и быть защищенным", - добавил он.

Читайте также: Штамм "Дельта" в значительном количестве присутствует в Украине и влияет на течение эпидемии, - Ляшко