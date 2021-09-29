Разработан приказ о расширении перечня профессий, подлежащих обязательной вакцинации в Украине, - Ляшко
Министерство здравоохранения разработало проект приказа который будет регулировать список лиц, подлежащих обязательной вакцинации в Украине.
Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы пошли на решительный шаг ради спасения жизни украинцев - разработали приказ о расширении перечня профессий, которым обязательно нужно иметь прививку от коронавируса, как того требует законодательство Украины. Сейчас он находится на согласовании с другими органами государственной власти", - рассказал Ляшко.
"Предложенные нами нормы - это возможность сдерживать ситуацию с распространением коронавируса и сохранять экономическую активность украинцев. Сегодня каждый имеет возможность вакцинироваться и быть защищенным", - добавил он.
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Все с точностью до наоборот.
Насколько регистрация и внедрение в широкий оборот этой российской разработки повлияет на эпидемическую ситуацию, во многом будет зависеть от качества вакцины, констатировал архипастырь, подчеркнув: «Думаю, что наши ученые сейчас предпринимают действительно героические усилия, чтобы как можно скорее найти средства для профилактики этого страшного заболевания».
За минулу добу понад 800 померлих від ковіда москалів, пардон, дарагіх нам раєян на собі переконались, що Спутнів В працює.
А от Данія, Норвегія та Швеція знімають всі обмеження. Бо там робота антиваксерів провалена.
и вообще, что значит внутренний и внешний сертификат ?
зеГандон с ледей тоже китайской дрянью привиты ?
как их в самолёт запускают ?
https://petition.president.gov.ua/petition/121610