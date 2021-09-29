УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11074 відвідувача онлайн
Новини
1 848 9

САП оскаржить виправдувальний вирок керівнику "Державної зернової корпорації" у справі про розтрату 88 млн грн

САП оскаржить виправдувальний вирок керівнику

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) готує апеляційну скаргу на вирок Вищого антикорупційного суду (ВАКС) від 29 вересня, яким керівника ПАТ "Державна зернова корпорація України" та двох директорів інших товариств визнано невинуватими у вчиненні розтрати понад 88 млн гривень коштів корпорації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Прокурор САП не погоджується з вказаним рішенням суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції", - випливає з повідомлення.

Нагадується також, що в 2015 році керівник "Державної зернової корпорації України" підписав два договори щодо поставки кукурудзи з ПАТ "Рокитнянський комбінат хлібопродуктів" та ПАТ "Васильківхлібпродукт". У подальшому очільник корпорації надав вказівку на перерахування коштів у сумі майже 50 млн гривень та 38,5 млн гривень, як передоплати на виконання вищезгаданих угод. Проте товар, який було заначено в договорах, був відсутній на підприємствах, а керівник корпорації взагалі не мав наміру виконувати зазначені угоди. 
Корпорація втратила понад 88 млн грн, які були використані третіми особами на задоволення власних потреб.
но обвинувальним вироком суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Керівники всіх трьох товариств звинувачуються в розтраті цих коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України).

Автор: 

зерно (3119) корупція (4683) оскарження (45) вирок (1068) зернові (1236) корпорація (76) Антикорупційний суд ВАКС (1952)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
«признаны невиновными в совершении растраты свыше 88 млн грн средств корпорации»
МЫШИ СЪЕЛИ ??
показати весь коментар
29.09.2021 16:53 Відповісти
"Кошелек, кошелек, какой кашелек. Нет у вас методов на Костю Сапрыкина."
показати весь коментар
29.09.2021 16:56 Відповісти
МЫШИ АСТАНАВИТЕСЬ ПРОКЛЯТЫЕ
показати весь коментар
29.09.2021 17:01 Відповісти
Руководитель ОАО "Государственная зерновая корпорация Украины" - это Юлькин ставленник, родственник нардепа "Батьківщини" Власенко. Он воровал для Юльки и раньше на других должностях, куда его она и ставила. Решили отбеливать, чтобы и дальше обкрадывал Украину для Юльки
показати весь коментар
29.09.2021 17:23 Відповісти
Светка, что ты мелишь , очки одень - речь идет о 15 г. Не стучи членом по пианино!
показати весь коментар
29.09.2021 17:47 Відповісти
Що там оскаржувати? Виссали з прутня "справу" для зеленського піару, обісрались, як годиться, і роблять пику цеглиною.
показати весь коментар
29.09.2021 18:07 Відповісти
Весь склад суду після такого "виправдання" мав би бути арештований і засуджений з конфіскацією "до третього коліна" з позбавленням дипломів, звань та трудового стажу на судівських посадах.
показати весь коментар
29.09.2021 18:33 Відповісти
САП котлету не занесли
показати весь коментар
29.09.2021 19:19 Відповісти
 
 