САП оскаржить виправдувальний вирок керівнику "Державної зернової корпорації" у справі про розтрату 88 млн грн

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) готує апеляційну скаргу на вирок Вищого антикорупційного суду (ВАКС) від 29 вересня, яким керівника ПАТ "Державна зернова корпорація України" та двох директорів інших товариств визнано невинуватими у вчиненні розтрати понад 88 млн гривень коштів корпорації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Прокурор САП не погоджується з вказаним рішенням суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції", - випливає з повідомлення.

Нагадується також, що в 2015 році керівник "Державної зернової корпорації України" підписав два договори щодо поставки кукурудзи з ПАТ "Рокитнянський комбінат хлібопродуктів" та ПАТ "Васильківхлібпродукт". У подальшому очільник корпорації надав вказівку на перерахування коштів у сумі майже 50 млн гривень та 38,5 млн гривень, як передоплати на виконання вищезгаданих угод. Проте товар, який було заначено в договорах, був відсутній на підприємствах, а керівник корпорації взагалі не мав наміру виконувати зазначені угоди.

Корпорація втратила понад 88 млн грн, які були використані третіми особами на задоволення власних потреб.

но обвинувальним вироком суду.

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Керівники всіх трьох товариств звинувачуються в розтраті цих коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України).