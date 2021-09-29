У Харкові від COVID-19 померла породілля зі стовідсотковим ураженням легень
У Харкові від COVID-19 померла породілля, у якої було 100-відсоткове ураження легень, за її життя лікарі обласної клінічної лікарні боролися три тижні.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Харківської облдержадміністрації з посиланням на обласний департамент охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"У департаменті факт смерті породіллі підтвердили", - зазначили в пресслужбі.
Раніше на лікування породіллі небайдужі перераховували кошти. Харківська волонтерка Наталя Попова з посиланням на матір померлої повідомила, що у породіллі не витримало серце.
"Хочу подякувати від імені Ольги (мами Олени) всім і кожному, хто довгий час підтримував сім'ю. На превеликий жаль, серце Олени не витримало. З дозволу мами ми закриваємо збір коштів. Зібрані гроші підуть на підтримку та лікування її малюка", - написала Попова.
Як повідомляв Укрінформ, породіллю рятували три тижні. До лікарні вона потрапила з уже стовідсотковим ураженням легень. Жінка перебувала на апараті ШВЛ у стані медикаментозного сну.
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