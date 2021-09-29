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Новини Коронавірус і карантин
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У Харкові від COVID-19 померла породілля зі стовідсотковим ураженням легень

У Харкові від COVID-19 померла породілля зі стовідсотковим ураженням легень

У Харкові від COVID-19 померла породілля, у якої було 100-відсоткове ураження легень, за її життя лікарі обласної клінічної лікарні боролися три тижні.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Харківської облдержадміністрації з посиланням на обласний департамент охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"У департаменті факт смерті породіллі підтвердили", - зазначили в пресслужбі.

Раніше на лікування породіллі небайдужі перераховували кошти. Харківська волонтерка Наталя Попова з посиланням на матір померлої повідомила, що у породіллі не витримало серце.

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"Хочу подякувати від імені Ольги (мами Олени) всім і кожному, хто довгий час підтримував сім'ю. На превеликий жаль, серце Олени не витримало. З дозволу мами ми закриваємо збір коштів. Зібрані гроші підуть на підтримку та лікування її малюка", - написала Попова.

Як повідомляв Укрінформ, породіллю рятували три тижні. До лікарні вона потрапила з уже стовідсотковим ураженням легень. Жінка перебувала на апараті ШВЛ у стані медикаментозного сну.

Автор: 

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Упокой Господь душу мученицы.

И дай здоровья её ребёнку.
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29.09.2021 21:56 Відповісти
...и счастья.
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29.09.2021 22:04 Відповісти
вот лично мне непонятно,как в мёртвые лёгкие,которые тупо забиты тромбами крови,можно закачать кислород?
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29.09.2021 22:15 Відповісти
Мера отчаяния. Из ковидной реанимации 99%, выезжают вперед ногами
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29.09.2021 22:43 Відповісти
Жесть конечно, что есть еще антиваксеры, которые с пеной у рта доказывают что вакцины это зло
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29.09.2021 23:10 Відповісти
 
 