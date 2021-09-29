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Новости Коронавирус и карантин
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В Харькове от COVID-19 умерла роженица со стопроцентным поражением легких

В Харькове от COVID-19 умерла роженица со стопроцентным поражением легких

В Харькове от COVID-19 умерла роженица, у которой было 100-процентное поражение легких, за ее жизнь врачи областной клинической больницы боролись три недели.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на областной департамент здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"В департаменте факт смерти роженицы подтвердили", - отметили в пресс-служба.

Ранее на лечение роженицы неравнодушные перечисляли средства. Харьковская волонтер Наталья Попова со ссылкой на мать умершей сообщила, что у роженицы не выдержало сердце.

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"Хочу поблагодарить от имени Ольги (мамы Елены) всех и каждого, кто долгое время поддерживал семью. К большому сожалению, сердце Елены не выдержало. С разрешения мамы мы закрываем сбор средств. Собранные деньги пойдут на поддержку и лечение ее малыша", - написала Попова.

Как сообщал Укринформ, роженицу спасали три недели. В больницу она попала с уже стопроцентным поражением легких. Женщина находилась на аппарате ИВЛ в состоянии медикаментозного сна.

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Упокой Господь душу мученицы.

И дай здоровья её ребёнку.
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29.09.2021 21:56 Ответить
...и счастья.
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29.09.2021 22:04 Ответить
вот лично мне непонятно,как в мёртвые лёгкие,которые тупо забиты тромбами крови,можно закачать кислород?
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29.09.2021 22:15 Ответить
Мера отчаяния. Из ковидной реанимации 99%, выезжают вперед ногами
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29.09.2021 22:43 Ответить
Жесть конечно, что есть еще антиваксеры, которые с пеной у рта доказывают что вакцины это зло
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29.09.2021 23:10 Ответить
 
 