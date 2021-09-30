Примусової вакцинації педагогів не буде, буде обов'язкова, - Ляшко

"Примусової" вакцинації ні педагогів, ні працівників професій, зазначених у переліку необхідної вакцинації, не буде. Буде "обов'язкова".

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на зустрічі із журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Давайте розрізняти обов’язкову і примусову вакцинацію. Примусової вакцинації не буде. Обов’язкова вакцинація передбачена законодавством. МОЗ може визначити перелік професій, посад і виробництв, для яких є певна обов’язковість проведення певних щеплень проти інфекційних хвороб. В даному випадку ми говоримо про вакцинацію проти ковіду. І визначаємо перелік професій. За результатами урядового рішення ми говоримо, що зупинилися на освітянах всіх рівнів, на працівниках міністерств та інших ЦОВВ всіх рівнів і територіальних підрозділів, і місцевих адміністраціях - обласних, міських, районних. Це мінімум", - зазначив Ляшко.

Міністр повідомив, що після погодження всіма зацікавленими сторонами наказ реєструється номером і відправляється до Мін’юсту, який може розглядати його до місяця. Після присвоєння документу номера відбувається його держреєстрація, публікація і він набуває чинності з визначеної дати.

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"Після цього роботодавець повинен буде відсторонити від роботи людей, які не вакциновані і не відповідають вимогам. Збереження зарплати в таких випадках не буде. Є контролюючі органи, які перевіряють. Якщо роботодавець не відсторонив від роботи невакциновану людину, то він нестиме за це відповідальність. Перелік вже визначений. Дискусії щодо деяких юридичних питань ще тривають", - сказав міністр охорони здоров’я.