Примусової вакцинації педагогів не буде, буде обов'язкова, - Ляшко
"Примусової" вакцинації ні педагогів, ні працівників професій, зазначених у переліку необхідної вакцинації, не буде. Буде "обов'язкова".
Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на зустрічі із журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Давайте розрізняти обов’язкову і примусову вакцинацію. Примусової вакцинації не буде. Обов’язкова вакцинація передбачена законодавством. МОЗ може визначити перелік професій, посад і виробництв, для яких є певна обов’язковість проведення певних щеплень проти інфекційних хвороб. В даному випадку ми говоримо про вакцинацію проти ковіду. І визначаємо перелік професій. За результатами урядового рішення ми говоримо, що зупинилися на освітянах всіх рівнів, на працівниках міністерств та інших ЦОВВ всіх рівнів і територіальних підрозділів, і місцевих адміністраціях - обласних, міських, районних. Це мінімум", - зазначив Ляшко.
Міністр повідомив, що після погодження всіма зацікавленими сторонами наказ реєструється номером і відправляється до Мін’юсту, який може розглядати його до місяця. Після присвоєння документу номера відбувається його держреєстрація, публікація і він набуває чинності з визначеної дати.
"Після цього роботодавець повинен буде відсторонити від роботи людей, які не вакциновані і не відповідають вимогам. Збереження зарплати в таких випадках не буде. Є контролюючі органи, які перевіряють. Якщо роботодавець не відсторонив від роботи невакциновану людину, то він нестиме за це відповідальність. Перелік вже визначений. Дискусії щодо деяких юридичних питань ще тривають", - сказав міністр охорони здоров’я.
Будь ласка, зачекайте...
Совком уже не попахивает а воняет.
Про захист населення від інфекційних хвороб
Стаття 12. Профілактичні щеплення
профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи
В РАЗІ ВІДСУТНОСТІ У НЕЇ ВІДПОВІДНИХ МЕДИЧНИХ ПРОТИПОКАЗАНЬ.
Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться ЗА ЇХ ЗГОДОЮ ПІСЛЯ НАДАННЯ ОБ'ЄКТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ про щеплення, наслідки відмови від них
ТА МОЖЛИВІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text
профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи
Стесняюсь спросить, а сторонники вакцинации обследовались перед вакцинацией? Хотя бы анализ крови сдали, побывали у семейного врача со своей карточкой? Это как минимум.
Или вакцинировались в ближайшем ТЦ, без малейших оглядів і
обстежень?
Они читали инструкцию, где обязательно указываются
МОЖЛИВІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ?
Они уверены в том , что , что если у них возникнет серьезное поствакцинальне ускладнення, то кто-то удосужиться ТЕРМІНОВО ПОВІДОМИТИ об этом ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ?
Про захист населення від інфекційних хвороб
Стаття 13. Вимоги до медичних імунобіологічних препаратів, контроль за їх якістю та застосуванням
ПРО КОЖНИЙ ВИПАДОК ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО УСКЛАДНЕННЯ
заклади та установи охорони здоров'я незалежно від форм власності
ЗОБОВ'ЯЗАНІ ТЕРМІНОВО ПОВІДОМИТИ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ,
що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text
Він може довести ефективність або не ефективність вакцинації, якщо буде оприлюднена вся статистична інформація щодо захворюваності цих категорій до вакцинації та після.
Умови дослідження практично ідеальні.
Боюсь виробники вакцин будуть незадоволені таким підходом.
Они ВРАЛИ, ВРУТ и БУДУТ ВРАТЬ - не зависимо есть у вас ДРУГОЙ источник информации или нет !
По-перше, кламіктерічні бабусі з кровотечами - це лякалка від канадійської антиваксексерши, от її на свої сцилки та у ПНД і відправляй.
По-друге, хто такий «Путін»?
По-третє, від тебе лаптями ликовими смердить так, шо треба посипати дустом та закопати.
Повторюю, зникни та не мерехти.
А кто решает, что вредно , а что нет !? Вы !?
Можно читать со второй страницы!