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Примусової вакцинації педагогів не буде, буде обов'язкова, - Ляшко

Примусової вакцинації педагогів не буде, буде обов'язкова, - Ляшко

"Примусової" вакцинації ні педагогів, ні працівників професій, зазначених у переліку необхідної вакцинації, не буде. Буде "обов'язкова".

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на зустрічі із журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Давайте розрізняти обов’язкову і примусову вакцинацію. Примусової вакцинації не буде. Обов’язкова вакцинація передбачена законодавством. МОЗ може визначити перелік професій, посад і виробництв, для яких є певна обов’язковість проведення певних щеплень проти інфекційних хвороб. В даному випадку ми говоримо про вакцинацію проти ковіду. І визначаємо перелік професій. За результатами урядового рішення ми говоримо, що зупинилися на освітянах всіх рівнів, на працівниках міністерств та інших ЦОВВ всіх рівнів і територіальних підрозділів, і місцевих адміністраціях - обласних, міських, районних. Це мінімум", - зазначив Ляшко.

Міністр повідомив, що після погодження всіма зацікавленими сторонами наказ реєструється номером і відправляється до Мін’юсту, який може розглядати його до місяця. Після присвоєння документу номера відбувається його держреєстрація, публікація і він набуває чинності з визначеної дати.

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"Після цього роботодавець повинен буде відсторонити від роботи людей, які не вакциновані і не відповідають вимогам. Збереження зарплати в таких випадках не буде. Є контролюючі органи, які перевіряють. Якщо роботодавець не відсторонив від роботи невакциновану людину, то він нестиме за це відповідальність. Перелік вже визначений. Дискусії щодо деяких юридичних питань ще тривають", - сказав міністр охорони здоров’я.

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Топ коментарі
+26
Этот дебил не учитывает ВАЖНУЮ вещь...! Что ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ вакцины - не могут быть ни обязательными, ни принудительными - это запрещено международными нормами и национальным законодательством !

Другими словами, обязательность вакцинирования он написать может, а вот РЕАИЗОВЫВАТЬ НЕ ИМЕЕТ право ДО ТЕХ ПОР, пока не появятся ПОЛНОЦЕННЫЕ вакцины, а не экспериментальные !

А на сегодняшний день - вакцины от ковид-19 НЕ СУЩЕСТВУЕТ ! Есть ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ , А НЕ ВАКЦИНЫ !!!

а как известно - опыты на пациентах и на людях, без из ДОБРОВОЛЬНОГО письменного согласия - ЗАПРЕЩЕНЫ !
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30.09.2021 02:36
+21
"После этого работодатель должен будет отстранить от работы людей, которые не вакцинированы и не соответствуют требованиям. Сохранения зарплаты в таких случаях не будет. Есть контролирующие органы, которые проверяют. Если работодатель не отстранил от работы невакцинированных людей, то он будет нести за это ответственность. Перечень уже определен. Дискуссии о некоторых юридических вопросах еще продолжаются", - сказал министр здравоохранения.

Т.е., как я понимаю, заставляя человека что либо сделать путем лишения средств к существованию это уже не принуждение?
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30.09.2021 04:02
+16
Не логично ! Мало того, это и не законно ! Так как медицинский статус человека и вакцинный статус - это персональные данные ! И ни кто не имеет право требовать информацию о нем ! Любой человек ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ в вашем желании, что то узнать об этом ! И этот отказ - ни говорит. вакцинирован он или нет ! Это говорит о том, что человек не дает своего согласия на то, что бы кто то знал об этом !
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30.09.2021 02:39
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да-да, когда всего двое амбалов держат за руки-ноги, а доктор менгеле колет - это уже просто обязательная)))
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30.09.2021 10:53 Відповісти
Добровольно-принудительная?
Совком уже не попахивает а воняет.
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30.09.2021 10:00 Відповісти
Интересно,а вы не находите странным,что в стране,где вшивой маски на улице бесплатно никому не дали, бесплатная вакцинация дорогущими препаратами?! Что там в пословице про бесплатный сыр?
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30.09.2021 10:03 Відповісти
принудительного анального зондирования Ляшко не будет, будет обязательное)
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30.09.2021 10:27 Відповісти
"После этого работодатель должен будет отстранить от работы людей, которые не вакцинированы и не соответствуют требованиям. Сохранения зарплаты в таких случаях не будет." - тогда и работы никакой не будет, никто не будет учить, кормить в школах и садах, предоставлять мед.услуги, транспорт остановится, это будет покруче локдауна.
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30.09.2021 10:32 Відповісти
Браво, интересно только перед тем как издохнуть, эта професорша осознала ненужность и вред ширки от фарммафии?
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30.09.2021 22:17 Відповісти
підтримую! І взагалі має бути обов'язкова вакцинація усіх хто працює з людьми. Чому не згадують медиків наприклад, але ж серед них теж багато уражених московськими фейками
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30.09.2021 10:59 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист населення від інфекційних хвороб

Стаття 12. Профілактичні щеплення

профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи

В РАЗІ ВІДСУТНОСТІ У НЕЇ ВІДПОВІДНИХ МЕДИЧНИХ ПРОТИПОКАЗАНЬ.

Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться ЗА ЇХ ЗГОДОЮ ПІСЛЯ НАДАННЯ ОБ'ЄКТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ про щеплення, наслідки відмови від них

ТА МОЖЛИВІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text
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30.09.2021 11:07 Відповісти
Согласно закону
профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи

Стесняюсь спросить, а сторонники вакцинации обследовались перед вакцинацией? Хотя бы анализ крови сдали, побывали у семейного врача со своей карточкой? Это как минимум.
Или вакцинировались в ближайшем ТЦ, без малейших оглядів і
обстежень?
Они читали инструкцию, где обязательно указываются
МОЖЛИВІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ?

Они уверены в том , что , что если у них возникнет серьезное поствакцинальне ускладнення, то кто-то удосужиться ТЕРМІНОВО ПОВІДОМИТИ об этом ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ?
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30.09.2021 15:16 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист населення від інфекційних хвороб

Стаття 13. Вимоги до медичних імунобіологічних препаратів, контроль за їх якістю та застосуванням

ПРО КОЖНИЙ ВИПАДОК ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО УСКЛАДНЕННЯ

заклади та установи охорони здоров'я незалежно від форм власності

ЗОБОВ'ЯЗАНІ ТЕРМІНОВО ПОВІДОМИТИ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ,

що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text
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30.09.2021 11:10 Відповісти
Ваш эксперимент с принудительной вакцинацией закончился тем, что 50% учителей вакцинировались липовыми справками по 1.5 - 4 тыс грн за штуку. Процесс обязательной стрижки поголовья прошел успешно !
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30.09.2021 11:43 Відповісти
Це цікавий експеремент вакцинувати певні професії.
Він може довести ефективність або не ефективність вакцинації, якщо буде оприлюднена вся статистична інформація щодо захворюваності цих категорій до вакцинації та після.
Умови дослідження практично ідеальні.
Боюсь виробники вакцин будуть незадоволені таким підходом.
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30.09.2021 12:01 Відповісти
Та вже ы так видно
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30.09.2021 13:24 Відповісти
"Про це повідомив заступник міністра - головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін Джерело: "- его цитировать, - то же самое что собирать слухи на базаре !
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01.10.2021 13:06 Відповісти
У Вас есть более надежные источники - выкладывайте со ссылками. А "явамниверю" это не аргумент.
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01.10.2021 13:50 Відповісти
Когда представитель организации или государства, которые ВРУТ ВСЕГДА - вам сто то говорит - то даже если у вас нет ДРУГОГО источника информации - это не значит, что вам перестали врать именно сейчас !

Они ВРАЛИ, ВРУТ и БУДУТ ВРАТЬ - не зависимо есть у вас ДРУГОЙ источник информации или нет !
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01.10.2021 13:58 Відповісти
И равноправие граждан Украины теряет свой приоритет...
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02.10.2021 11:24 Відповісти
Ув, Цензор, не считаете ли вы правильным банить оголтелых антивакцинаторщиков как распространителей вредной идеологии?
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30.09.2021 14:02 Відповісти
Так, було б непогано. Бо ці неадеквати реально працюють на кремлівську пропаганду. Це гібридна війна, яка ведеться по всіх фронтах. Україна на другому місці в Європі по смертності, а ці клімактеричні бабусі із отрядів хутіна спокійно продовжують заробляти на нашій біді.
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30.09.2021 21:01 Відповісти
Якщо Ви впевнені, що вакцина від ковіду, яка є сьогодні, Вас захистить, тоді вперед на вакцинацію. І будете спокійно жити і не захворієте, ніхто Вас не заразить. А перейматися за всіх людей в Україні - не потрібно. Кожна людина має право вибору, кожна людина особисто несе відповідальність за своє життя, а не за чуже. А то Ви дуже розумна, звикли, загрібати чужими руками, в даному випадку здоровям вчителя.
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01.10.2021 23:11 Відповісти
https://zib.com.ua/ua/149109-obovyazkova_vakcinaciya_vid_covid-19_cherez_espl_de_pomilivs.html
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01.10.2021 23:13 Відповісти
Юра Юльева! Ти звідки взялося зі своїми порадами? Щось я тебе раніше не бачила на теренах Цензора.

По-перше, кламіктерічні бабусі з кровотечами - це лякалка від канадійської антиваксексерши, от її на свої сцилки та у ПНД і відправляй.
По-друге, хто такий «Путін»?

По-третє, від тебе лаптями ликовими смердить так, шо треба посипати дустом та закопати.
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02.10.2021 11:55 Відповісти
Если скажешь, в каком городе живешь, даже адрес дам.
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02.10.2021 12:01 Відповісти
Бачу, ти тут антиваксером підробляєш.

Повторюю, зникни та не мерехти.
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02.10.2021 12:13 Відповісти
"вредной идеологии" !? )

А кто решает, что вредно , а что нет !? Вы !?
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30.09.2021 21:32 Відповісти
А лучше сразу расстреливать . Вон в Беларуси арестовывают за пост в социальных сетях . Почему бы не перенять передовой опыт ?
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01.10.2021 01:55 Відповісти
Ми чомусь знаємо скільки захворіло, та скільки померло, а от з них скільки вакцинованих - невідомо. А як добре було б доказати антиваксерам ефективність вакцини, що вакцинованих набагато менше помирає від ковіду. Та чомусь відкритої статистики в нас немає і доказів немає...
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30.09.2021 21:32 Відповісти
Юлія Юрьев
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02.10.2021 12:15 Відповісти
Йододефицитного Ляшка пиндюрить долго кверху задницей день и ночь без перерыва разными вакцинами и смотреть, что будет...
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30.09.2021 22:24 Відповісти
Главный Щуромор страны рулит!
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01.10.2021 09:17 Відповісти
Главный Щуромор страны оказывается читает всё это!
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01.10.2021 21:11 Відповісти
https://zib.com.ua/ua/149109-obovyazkova_vakcinaciya_vid_covid-19_cherez_espl_de_pomilivs.html https://zib.com.ua/ua/149109-obovyazkova_vakcinaciya_vid_covid-19_cherez_espl_de_pomilivs.html

Можно читать со второй страницы!
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02.10.2021 11:40 Відповісти
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