Принудительной вакцинации педагогов не будет, будет обязательная, - Ляшко

"Принудительной" вакцинации ни педагогов, ни работников профессий указанных в перечне необходимой вакцинации не будет. Будет "обязательная".

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на встрече с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Давайте различать обязательную и принудительную вакцинацию. Принудительной вакцинации не будет. Обязательная вакцинация предусмотрена законодательством. Минздрав может определить перечень профессий, должностей и производств, для которых есть определенная обязательность проведения определенных прививок против инфекционных болезней. В данном случае мы говорим о вакцинации против ковида. И определяем перечень профессий. По результатам правительственного решения мы говорим, что остановились на педагогах всех уровней, на работниках министерств и других ЦОИВ всех уровней и территориальных подразделений и местных администрациях — областных, городских, районных. Это минимум", — отметил Ляшко.

Министр сообщили, что после согласования всеми заинтересованными сторонами приказ регистрируется номером и отправляется в Минюст, который может рассматривать его до месяца. После присвоения документу номера происходит его госрегистрация, публикация и он вступает в силу с определенной даты.

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"После этого работодатель должен будет отстранить от работы людей, которые не вакцинированы и не соответствуют требованиям. Сохранения зарплаты в таких случаях не будет. Есть контролирующие органы, которые проверяют. Если работодатель не отстранил от работы невакцинированных людей, то он будет нести за это ответственность. Перечень уже определен. Дискуссии о некоторых юридических вопросах еще продолжаются", — сказал министр здравоохранения.