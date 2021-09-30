Принудительной вакцинации педагогов не будет, будет обязательная, - Ляшко
"Принудительной" вакцинации ни педагогов, ни работников профессий указанных в перечне необходимой вакцинации не будет. Будет "обязательная".
Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на встрече с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Давайте различать обязательную и принудительную вакцинацию. Принудительной вакцинации не будет. Обязательная вакцинация предусмотрена законодательством. Минздрав может определить перечень профессий, должностей и производств, для которых есть определенная обязательность проведения определенных прививок против инфекционных болезней. В данном случае мы говорим о вакцинации против ковида. И определяем перечень профессий. По результатам правительственного решения мы говорим, что остановились на педагогах всех уровней, на работниках министерств и других ЦОИВ всех уровней и территориальных подразделений и местных администрациях — областных, городских, районных. Это минимум", — отметил Ляшко.
Министр сообщили, что после согласования всеми заинтересованными сторонами приказ регистрируется номером и отправляется в Минюст, который может рассматривать его до месяца. После присвоения документу номера происходит его госрегистрация, публикация и он вступает в силу с определенной даты.
"После этого работодатель должен будет отстранить от работы людей, которые не вакцинированы и не соответствуют требованиям. Сохранения зарплаты в таких случаях не будет. Есть контролирующие органы, которые проверяют. Если работодатель не отстранил от работы невакцинированных людей, то он будет нести за это ответственность. Перечень уже определен. Дискуссии о некоторых юридических вопросах еще продолжаются", — сказал министр здравоохранения.
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Совком уже не попахивает а воняет.
Про захист населення від інфекційних хвороб
Стаття 12. Профілактичні щеплення
профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи
В РАЗІ ВІДСУТНОСТІ У НЕЇ ВІДПОВІДНИХ МЕДИЧНИХ ПРОТИПОКАЗАНЬ.
Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться ЗА ЇХ ЗГОДОЮ ПІСЛЯ НАДАННЯ ОБ'ЄКТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ про щеплення, наслідки відмови від них
ТА МОЖЛИВІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text
профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи
Стесняюсь спросить, а сторонники вакцинации обследовались перед вакцинацией? Хотя бы анализ крови сдали, побывали у семейного врача со своей карточкой? Это как минимум.
Или вакцинировались в ближайшем ТЦ, без малейших оглядів і
обстежень?
Они читали инструкцию, где обязательно указываются
МОЖЛИВІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ?
Они уверены в том , что , что если у них возникнет серьезное поствакцинальне ускладнення, то кто-то удосужиться ТЕРМІНОВО ПОВІДОМИТИ об этом ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ?
Про захист населення від інфекційних хвороб
Стаття 13. Вимоги до медичних імунобіологічних препаратів, контроль за їх якістю та застосуванням
ПРО КОЖНИЙ ВИПАДОК ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО УСКЛАДНЕННЯ
заклади та установи охорони здоров'я незалежно від форм власності
ЗОБОВ'ЯЗАНІ ТЕРМІНОВО ПОВІДОМИТИ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ,
що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text
Він може довести ефективність або не ефективність вакцинації, якщо буде оприлюднена вся статистична інформація щодо захворюваності цих категорій до вакцинації та після.
Умови дослідження практично ідеальні.
Боюсь виробники вакцин будуть незадоволені таким підходом.
Они ВРАЛИ, ВРУТ и БУДУТ ВРАТЬ - не зависимо есть у вас ДРУГОЙ источник информации или нет !
По-перше, кламіктерічні бабусі з кровотечами - це лякалка від канадійської антиваксексерши, от її на свої сцилки та у ПНД і відправляй.
По-друге, хто такий «Путін»?
По-третє, від тебе лаптями ликовими смердить так, шо треба посипати дустом та закопати.
Повторюю, зникни та не мерехти.
А кто решает, что вредно , а что нет !? Вы !?
Можно читать со второй страницы!