У горах на Львівщині перекинувся автомобіль із туристами: п'ятеро постраждалих
На туристичному маршруті гори Високий Верх у Львівській області перекинувся автомобіль із туристами, травмовано 5 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
29 вересня поблизу с. Волосянка Стрийського району на туристичному маршруті гори Високий Верх, водій автомобіля, який перевозив туристів (7 осіб), перекинувся. У результаті цього було травмовано 5 осіб.
Рятувальним відділенням ДСНС транспортовано і передано медпрацівникам постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості, їх госпіталізовано.
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Юрий Кузьменко 0edf0b55
показати весь коментар30.09.2021 10:44 Відповісти Мені подобається 1
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