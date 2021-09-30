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Новости ДТП
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В горах на Львовщине перевернулся автомобиль с туристами: пятеро пострадавших

В горах на Львовщине перевернулся автомобиль с туристами: пятеро пострадавших

На туристическом маршруте горы Высокий Верх во Львовской области перевернулся автомобиль с туристами, травмированы 5 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

29 сентября вблизи с. Волосянка Стрыйского района на туристическом марше горы Высокий Верх, водитель автомобиля, который перевозил туристов (7 человек), перевернулся. В результате этого были травмированы 5 человек.

Спасательное отделение ГСЧС транспортировали и передали медработникам пострадавших с травмами различной степени тяжести, они госпитализированы.

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Немає на ту гору ніякого туристичного маршруту для автобусів. Канатка, пішки- так, є. Вони б ще двоповерховим автобусом туди поїхали, то колеса до річки докотились би.
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30.09.2021 10:44 Ответить
 
 