В горах на Львовщине перевернулся автомобиль с туристами: пятеро пострадавших
На туристическом маршруте горы Высокий Верх во Львовской области перевернулся автомобиль с туристами, травмированы 5 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
29 сентября вблизи с. Волосянка Стрыйского района на туристическом марше горы Высокий Верх, водитель автомобиля, который перевозил туристов (7 человек), перевернулся. В результате этого были травмированы 5 человек.
Спасательное отделение ГСЧС транспортировали и передали медработникам пострадавших с травмами различной степени тяжести, они госпитализированы.
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Юрий Кузьменко #269614
показать весь комментарий30.09.2021 10:44 Ответить Мне нравится 1
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