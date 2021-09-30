Поліцейським довелося застосувати зброю, щоб зупинити чоловіка який влаштував стрілянину з мисливської рушниці на Одещині: погрожував підірвати гранату
Сьогодні, 30 вересня, вранці в Одеській області житель села Пужайкове Подільського району відкрив вогонь з мисливського обрізу. У ході переговорів з поліцією про припинення вогню стрілець почав погрожувати підривом гранати і попрямував у бік правоохоронців. Поліцейські змушені були застосувати зброю. Нападника поранено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Сьогодні вранці в селі Пужайкове на Одещині місцевий житель влаштував стрілянину з мисливського обрізу. Зокрема, він влучив в автомобіль дільничного поліцейського.
Під час переговорів про припинення вогню він вийшов зі свого будинку і попрямував у бік поліцейських з рушницею і почав погрожувати підривом гранати.
Правоохоронці змушені були застосувати зброю. Правопорушник зазнав вогнепальних поранень.
Будь ласка, зачекайте...
Я не за то чтобы церемониться сильно, но и убивать сразу человека у которого по какой-то причине помутнение в мозгах тоже никуда не годится...
Несите следующего зелебота, этот выдохся
А когда дело доходит до решения проблемы - то выясняется, что кроме критики никакого понимания для решения проблемы нет.
Что делать, зелебобик? Закрывать АТО? Только без зеленого популизма, по пунктам давай свой "план трасформации". Сейчас каждый из вас немножечко президент, забыл?
тоже Атошники?
А то розвели всякої гопоти!
На враження треба було, а не ранить!