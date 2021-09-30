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Новини
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Одеська область (2998) зброя (7277) Нацполіція (14872) стрілянина (1757) вбивство (3031)

Поліцейським довелося застосувати зброю, щоб зупинити чоловіка який влаштував стрілянину з мисливської рушниці на Одещині: погрожував підірвати гранату

Поліцейським довелося застосувати зброю, щоб зупинити чоловіка який влаштував стрілянину з мисливської рушниці на Одещині: погрожував підірвати гранату

Сьогодні, 30 вересня, вранці в Одеській області житель села Пужайкове Подільського району відкрив вогонь з мисливського обрізу. У ході переговорів з поліцією про припинення вогню стрілець почав погрожувати підривом гранати і попрямував у бік правоохоронців. Поліцейські змушені були застосувати зброю. Нападника поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Сьогодні вранці в селі Пужайкове на Одещині місцевий житель влаштував стрілянину з мисливського обрізу. Зокрема, він влучив в автомобіль дільничного поліцейського.

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Під час переговорів про припинення вогню він вийшов зі свого будинку і попрямував у бік поліцейських з рушницею і почав погрожувати підривом гранати.

Правоохоронці змушені були застосувати зброю. Правопорушник зазнав вогнепальних поранень.

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Топ коментарі
+5
криминогенная ситуация всегда отражает экономическую ситуацию в стране
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30.09.2021 10:57
+5
Если граната, так сразу Атошник? У нас цыгане бегали с гранатами друг за другом,
тоже Атошники?
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30.09.2021 11:14
+4
Пусть патрулька видео опубликует с нагрудных камер. Зная нашу полицию можно предположить что угодно
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30.09.2021 10:58
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Это что-же ,наступление на права граждан и свободу слова ?
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30.09.2021 10:53 Відповісти
Пужайково относится к Балтскому району.
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30.09.2021 10:54 Відповісти
С утречка, да? Наверное, футбол вчера посмотрел и расстроился. Бывает. Хрен зна, но я столько не выпью, как он сумел.
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30.09.2021 10:56 Відповісти
криминогенная ситуация всегда отражает экономическую ситуацию в стране
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30.09.2021 10:57 Відповісти
це скоріш за все банальна сінька
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30.09.2021 11:39 Відповісти
а люди бухают от хорошей жизни я так понимаю?
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30.09.2021 11:44 Відповісти
А от це по-різному. Я теж не проти на вихідних чарку випити з друзями, але зброя при цьому (законна, більше 15 років у власності) - виключно дома в сейфі. І проблем подібних немає. Хоча життя теж ну не саме просте.
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30.09.2021 12:28 Відповісти
Так по ногам стреляют ... Не?

Я не за то чтобы церемониться сильно, но и убивать сразу человека у которого по какой-то причине помутнение в мозгах тоже никуда не годится...
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30.09.2021 10:58 Відповісти
Пусть патрулька видео опубликует с нагрудных камер. Зная нашу полицию можно предположить что угодно
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30.09.2021 10:58 Відповісти
вам ця поліція хоч раз зробила щось погане?
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30.09.2021 11:03 Відповісти
вотка города бірьот...
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30.09.2021 11:02 Відповісти
Если была граната то Атошник скорей всего.
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30.09.2021 11:02 Відповісти
это типа плохой человек, да?
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30.09.2021 11:12 Відповісти
Гранаты не растут на деревьях а в АТО доступ к ним 24 часа в сутки.
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30.09.2021 11:17 Відповісти
....и? И что? АТО - это плохо? Нужно просто перестать стрелять?
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30.09.2021 11:19 Відповісти
Надо просто перестать применять ворованные в АТО гранаты на гражданке.
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30.09.2021 11:23 Відповісти
у вас всегда всё "просто" на словах, а на деле вы несёте ерунду и творите хаос

Несите следующего зелебота, этот выдохся
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30.09.2021 13:11 Відповісти
Это не зелеботство, это официальная статистика https://vesti.ua/strana/v-ivano-frankovskoj-oblasti-veteran-ato-podorval-sebya-na-granate ........ https://focus.ua/*******-novosti/489910-otdal-odnu-i-vzorval-vtoruyu-v-krivom-roge-veteran-ato-podorvalsya-na-granate-video ................ https://incident.obozrevatel.com/crime/v-lutske-ot-vzryiva-granatyi-pogib-veteran-ato-smi.htm .... https://www.bbc.com/ukrainian/news-58084426 ..... https://odessa-life.od.ua/news/ne-vynes-uhoda-ljubimoj-v-odesskoj-oblasti-byvshij-atoshnik-podorval-sebja-granatoj только за этот год и только то что попало в СМИ этого списали на терракт но там не понятно https://korrespondent.net/city/dnepr/4397244-vzryv-v-dnepre-pohybly-press-sekretar-hschs-y-veteran-ato
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30.09.2021 13:20 Відповісти
Еще один в этом году.. https://ua.news/ru/vo-vremya-vzryva-v-pyatyetazhke-pod-kyevom-pogyb-veteran-ato/ .. еще найти или достаточно?
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30.09.2021 13:26 Відповісти
молодец, ты хоршо работаешь, прямо как твой любимый зелефюрер. Хорошо видишь проблему, красиво критикуешь.

А когда дело доходит до решения проблемы - то выясняется, что кроме критики никакого понимания для решения проблемы нет.

Что делать, зелебобик? Закрывать АТО? Только без зеленого популизма, по пунктам давай свой "план трасформации". Сейчас каждый из вас немножечко президент, забыл?
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30.09.2021 13:32 Відповісти
А здесь много ума не нужно для человека в 21 веке, вбил вопрос в гугл и на тебе куча ссылок сразу.
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30.09.2021 13:46 Відповісти
Если граната, так сразу Атошник? У нас цыгане бегали с гранатами друг за другом,
тоже Атошники?
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30.09.2021 11:14 Відповісти
Ща на Одесчині пов'язали начальника складу, який мав свій склад на продаж. Так там цього добра було стільки що, добробати 2014-2015 років не мали і на два батальйони.
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30.09.2021 12:08 Відповісти
А началось с чего?
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30.09.2021 11:05 Відповісти
Началось с того что мозгов нет.
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30.09.2021 11:10 Відповісти
з консерваторії.
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30.09.2021 12:09 Відповісти
Молодці мени!
А то розвели всякої гопоти!
На враження треба було, а не ранить!
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30.09.2021 12:55 Відповісти
 
 