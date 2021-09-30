До кінця опалювального сезону тарифи на комунальні послуги для населення не підвищуватимуться, - Зеленський. ВIДЕО

До кінця опалювального сезону комунальні тарифи для населення в Україні підвищуватися не будуть.

Про це сьогодні на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України заявив глава держави Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що ціни будуть стабільними, незважаючи на зростання світових цін на енергоносії.

"До кінця опалювального сезону тарифи на тепло, тарифи на гарячу воду для населення не будуть підвищуватися. Я вважаю, що це велика перемога ... Люди цього чекали. Незважаючи ні на що, ні на які ринкові зміни, коливання, тиск інших держав, незважаючи на ту страшну на сьогодні ціну - понад тисячу доларів за тисячу кубометрів, як кажуть, європейську ціну ... тому я вважаю, що це важливо, правильно", - сказав Зеленський.

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Він уточнив, що в ході сьогоднішнього засідання буде підписано відповідний меморандум між "Нафтогазом України", урядом і місцевою владою.

"Але це поки латання дірок. Тому я чекаю появи аналогічного меморандуму. Ми вже почали працювати з місцевою владою. Я б хотів, щоб ми мали меморандум не на один, а на три наступні роки. І щоб не було сюрпризів для громадян України", - додав він.