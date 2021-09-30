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До кінця опалювального сезону тарифи на комунальні послуги для населення не підвищуватимуться, - Зеленський. ВIДЕО

До кінця опалювального сезону комунальні тарифи для населення в Україні підвищуватися не будуть.

Про це сьогодні на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України заявив глава держави Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що ціни будуть стабільними, незважаючи на зростання світових цін на енергоносії.

"До кінця опалювального сезону тарифи на тепло, тарифи на гарячу воду для населення не будуть підвищуватися. Я вважаю, що це велика перемога ... Люди цього чекали. Незважаючи ні на що, ні на які ринкові зміни, коливання, тиск інших держав, незважаючи на ту страшну на сьогодні ціну - понад тисячу доларів за тисячу кубометрів, як кажуть, європейську ціну ... тому я вважаю, що це важливо, правильно", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тарифи не зростуть, попри підвищення цін на газ у Європі, - Чернишов

Він уточнив, що в ході сьогоднішнього засідання буде підписано відповідний меморандум між "Нафтогазом України", урядом і місцевою владою.

"Але це поки латання дірок. Тому я чекаю появи аналогічного меморандуму. Ми вже почали працювати з місцевою владою. Я б хотів, щоб ми мали меморандум не на один, а на три наступні роки. І щоб не було сюрпризів для громадян України", - додав він.

Автор: 
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Топ коментарі
+17
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30.09.2021 13:34
+10
и это недолуге туда же....
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30.09.2021 13:33
+10
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30.09.2021 13:37
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и это недолуге туда же....
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30.09.2021 13:33 Відповісти
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30.09.2021 13:34 Відповісти
О кочегар Вова слово вставил.... просохло...
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30.09.2021 13:38 Відповісти
- Мама, он проснулся и не хочет.
- Не трогай ножик, халамидник. Мама сказала: «Ничуть не трогай!».
- Что Вы кричите, мама! Я понимаю слов!
- Нет, вы видели этого идьёта? Иди сыночка за мной.(с)
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30.09.2021 13:44 Відповісти
За это мы возьмем с вас больше налогов, чтобы компенсировать рост цен на энергоносители.
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30.09.2021 13:34 Відповісти
Ну и цены в магазинах никто не отменял. Инновация, фигли, коммуналку в продуктовых магазинах оплачивать.
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30.09.2021 13:38 Відповісти
За рахунок місцевих бюджетів?
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30.09.2021 13:35 Відповісти
Ти все скинув на місцеву владу, криворогатий поц. Нехай у них голова болить як компенсувати різнию ціни газу.
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30.09.2021 13:36 Відповісти
Что значит Повышаться не будут. Зеленский обязал снизить тарифы для украинцев уже до декабря этого года. 30 ****. 2019. Пацан сказал-пацан сделал.
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30.09.2021 13:37 Відповісти
брехня - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди ЄрЗе, прислуги уродів та 73/43%зебілів
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30.09.2021 13:37 Відповісти
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30.09.2021 13:37 Відповісти
ЗЕ-клоуны, верните людям эпоху зубожиння !
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30.09.2021 13:52 Відповісти
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30.09.2021 16:28 Відповісти
ну трішки не зовсім -- гречка і за порошенка в якийсь момент була більше 30-ти грн... а яйця мали різну динаміку (майже як біток )
Але олія! Мука та мучні вироби -- чітка тенденція виключно на зростання -- гадаю із-за податкових нововведень...
цукор -- було по різному, але зараз він реально все дорожче...
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30.09.2021 21:27 Відповісти
Ну а після опалювального сезону ціни знизяться в 4 рази.
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30.09.2021 13:38 Відповісти
помнится мне год-два назад мандель трындела про то что величайший усилием воли понизил цены на бензин, газ, нефть в мире. удержал валюты минимум трех, а то и четырех стран и развел тучи ногами.
вопрос - сейчас чего случилось с даром?
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30.09.2021 13:38 Відповісти
Ногами врядли тучи разводил. Иначе при этих манипуляциях все бы увидели руку Бени в его заднице.
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30.09.2021 13:48 Відповісти
мана кончилась
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30.09.2021 16:47 Відповісти
Можете скринить эту новость, зеленое брехло просто не сможет заставить местную власть компенсировать его хотели, у выдоеных на крадивництво местных бюджетов просто нет денег это все компенсировать. Естественно зеленое говно уже очень скоро во всем обвинит местные власти.
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30.09.2021 13:39 Відповісти
і Кабмін, також, звинуватить. Будуть наступні відставки
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30.09.2021 13:41 Відповісти
зеленский планомерно откатывает реформы предыдущей команды, включая децентрализацию.
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30.09.2021 13:42 Відповісти
Зелень провалилась на місцевих виборах. Ось воно і дискредитує місцеву владу, а зебіли повірять.
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30.09.2021 13:48 Відповісти
Это очередное обещание или тупо прогноз погоды цен на рынке?

Как-то вспомнилось знаменитое "Зима не будет".
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30.09.2021 13:41 Відповісти
ЭтоС Сергей, тупо ссык-ссык перед угрозой тарифного Майдана.
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30.09.2021 14:09 Відповісти
раз ЗЕбеня сказал нет - значит 100% будет подорожание.
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30.09.2021 13:41 Відповісти
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30.09.2021 13:42 Відповісти
мелкая, брехливая, трусливая, хамовитая, тупая,(ничего незабыл?) зеленая мерзость
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30.09.2021 13:46 Відповісти
не ну не бред !? Нефтегаз предлагает купить газ теплокомунэнерго за 24 тыс.грв.(было 7 тыс.грв.) - и нам его будут продавать эти твари себе в убыток !?
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30.09.2021 13:49 Відповісти
Тарас Кузьмич


«Надра України обіцяє погасити заборгованість усім робітникам «Полтаванафтогазгеології» звільнених через банкрутство підприємства.

Керівництво ПрАТ «НАК «Надра України» нещодавно саме повідомило про своє рішення взяти на себе усі боргові зобов'язення ДП «Полтаванафтогазгеологія» перед колишніми робітниками. Вперше про це рішення заявив начальник правління Компанії Тарас Кузьмич. Наразі відомо про те, що вже розпочаті виплати компенсації боргів по зарплаті підприємства збанкрутілого кілька років тому (а саме у 2011 році).

«З початку поточного року, наша компанія провела виплати заборгованості підприємства на суму майже 0,7 млн. гривень. До кінця березня 2021 року плануємо

укласти близько 40 контрактів по остаточній компенсації боргу, та проведенням розрахунків» - наголосив керуючий Компанією.

Ці фінансові зобов'язання визначались реєстром грошових вимог кредиторів, а саме по погашенню заборгованості по заробітної плати яке було ухвалене та затверджене господарським судом Полтавської області від 22.04.2011 року.

Як повідомили у НАК компенсація заборгованості триває за рахунок особистих коштів Компанії.

Нагадаємо, за минулий рік у компанії «Надра України» змогли компенсувати всі податкові борги дочірніх фірм компанії по єдиному соціальному внеску, які формувались за минулі роки та частково погасили борг перед Пенсійним фондом по пільгових пенсіях.
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30.09.2021 13:57 Відповісти
і найцікавіше що Зе лох знов повірить, а потім клястиме баригу
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30.09.2021 13:57 Відповісти
Сентябрь 2019: "Мы нашли интересное решение, которое позволит вдвое снизить тарифы на отопление", - сказал Зеленский.
Сентябрь 2021: "До конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут повышаться", - сказал Зеленский.
Найдите разницу. (Болдом выделено случайно, ошибка при наборе текста).
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30.09.2021 14:00 Відповісти
Свежо предание,да верится с трудом...
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30.09.2021 14:07 Відповісти
Нужно развивать экономику, строить фабрики, заводы, основывать фермерские хозяйства. А вместо этого наладили производство тупых сосок с огромными сиськами и губами, и гендеров из серии "я себя так вижу".
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30.09.2021 14:18 Відповісти
А за чєй Щєт банкЄт, позвольтьЄ АсвЄдаміЦЦА?
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30.09.2021 14:20 Відповісти
Ха -Ха- Ха А у нас почему то повышаются..и мы в Украине( при чем на все сразу мусор, жек, вода, тепло. в зависимости от вида услуги от 35 до 95%.) По новостям то у нас все конечно " хорошо", почти как "чемпионство по борьбе с ковидом", а по факту " маемо що маемо".
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30.09.2021 14:40 Відповісти
Это дело можно нужно отметить!
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30.09.2021 15:02 Відповісти
УЖЕ ПОВЫСИЛИСЬ!!! ещё неделю назад нас предупредили по местным СМИ!
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30.09.2021 15:02 Відповісти
ЗЕ-власть просто возмет разницу в цене в виде новых налогов.
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30.09.2021 15:26 Відповісти
Вважаю, що головне це те, що ми вигнали януковоща та тепер вiльнi !!! Кооозацькооого роодууу!
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30.09.2021 16:33 Відповісти
Значить зростуть 100%. А взагалі нагадайте йому, що воно обіцяло тарифи знизити.
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30.09.2021 17:12 Відповісти
От *****...
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30.09.2021 17:13 Відповісти
До 1 января они дотянут. И даже вероятно до 1 марта выкачав из хранилищ весь газ. А вот что потом делать если цена не упадет ? Скорее всего газ дешевле 500 долларов уже не будет, слишком много *пустых* долларов и евро напечатали во время карантинов и Азия не собираеться снижать аппетиты.
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30.09.2021 18:48 Відповісти
Щас зелюки обоссутся от счастья
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30.09.2021 19:31 Відповісти
Зеленський. ВIДЕО
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30.09.2021 21:28 Відповісти
 
 