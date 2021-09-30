До кінця опалювального сезону тарифи на комунальні послуги для населення не підвищуватимуться, - Зеленський. ВIДЕО
До кінця опалювального сезону комунальні тарифи для населення в Україні підвищуватися не будуть.
Про це сьогодні на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України заявив глава держави Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що ціни будуть стабільними, незважаючи на зростання світових цін на енергоносії.
"До кінця опалювального сезону тарифи на тепло, тарифи на гарячу воду для населення не будуть підвищуватися. Я вважаю, що це велика перемога ... Люди цього чекали. Незважаючи ні на що, ні на які ринкові зміни, коливання, тиск інших держав, незважаючи на ту страшну на сьогодні ціну - понад тисячу доларів за тисячу кубометрів, як кажуть, європейську ціну ... тому я вважаю, що це важливо, правильно", - сказав Зеленський.
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Він уточнив, що в ході сьогоднішнього засідання буде підписано відповідний меморандум між "Нафтогазом України", урядом і місцевою владою.
"Але це поки латання дірок. Тому я чекаю появи аналогічного меморандуму. Ми вже почали працювати з місцевою владою. Я б хотів, щоб ми мали меморандум не на один, а на три наступні роки. І щоб не було сюрпризів для громадян України", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
- Не трогай ножик, халамидник. Мама сказала: «Ничуть не трогай!».
- Что Вы кричите, мама! Я понимаю слов!
- Нет, вы видели этого идьёта? Иди сыночка за мной.(с)
Але олія! Мука та мучні вироби -- чітка тенденція виключно на зростання -- гадаю із-за податкових нововведень...
цукор -- було по різному, але зараз він реально все дорожче...
вопрос - сейчас чего случилось с даром?
погодыцен на рынке?
Как-то вспомнилось знаменитое "Зима не будет".
«Надра України обіцяє погасити заборгованість усім робітникам «Полтаванафтогазгеології» звільнених через банкрутство підприємства.
Керівництво ПрАТ «НАК «Надра України» нещодавно саме повідомило про своє рішення взяти на себе усі боргові зобов'язення ДП «Полтаванафтогазгеологія» перед колишніми робітниками. Вперше про це рішення заявив начальник правління Компанії Тарас Кузьмич. Наразі відомо про те, що вже розпочаті виплати компенсації боргів по зарплаті підприємства збанкрутілого кілька років тому (а саме у 2011 році).
«З початку поточного року, наша компанія провела виплати заборгованості підприємства на суму майже 0,7 млн. гривень. До кінця березня 2021 року плануємо
укласти близько 40 контрактів по остаточній компенсації боргу, та проведенням розрахунків» - наголосив керуючий Компанією.
Ці фінансові зобов'язання визначались реєстром грошових вимог кредиторів, а саме по погашенню заборгованості по заробітної плати яке було ухвалене та затверджене господарським судом Полтавської області від 22.04.2011 року.
Як повідомили у НАК компенсація заборгованості триває за рахунок особистих коштів Компанії.
Нагадаємо, за минулий рік у компанії «Надра України» змогли компенсувати всі податкові борги дочірніх фірм компанії по єдиному соціальному внеску, які формувались за минулі роки та частково погасили борг перед Пенсійним фондом по пільгових пенсіях.
Сентябрь 2021: "До конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут повышаться", - сказал Зеленский.
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