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газ (10259) тарифи (1921) вугілля (2443) опалювальний сезон (1734) Теплокомуненерго (540) субвенція (67) Денис Шмигаль (4393)

Кабмін надасть субвенцію громадам на непідвищення тарифів, - Шмигаль

Кабмін надасть субвенцію громадам на непідвищення тарифів, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд надасть субвенцію громадам на покриття частини витрат підприємств теплопостачання для забезпечення їхньої безперебійної роботи і непідвищення тарифів.

"В основі меморандуму домовленість, що місцева влада не підвищуватиме тарифів на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону порівняно з попереднім сезоном", - сказав він на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президенті України в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Документ також передбачатиме положення про безперебійне постачання газу, щоб населення й соціальна інфраструктура були з теплом.

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Окрім того, меморандум передбачатиме фінансову підтримку громад із боку держави для безперебійної роботи теплокомуненерго і непідвищення тарифів.

"Ми розуміємо, що частина громад не зможе самостійно покривати частину витрат підприємств теплопостачання для забезпечення їх безперебійної роботи й непідвищення тарифів. Тому з боку держави буде передбачено субвенцію громадам із незадовільним індексом податкоспроможності вже з 4-го кварталу поточного року", - заявив прем'єр.

Серед іншого, для незмінності тарифів у 2022 році держава зобов'язується передати і спрямувати до місцевих бюджетів податок із доходів фізосіб у розмірі плюс 4%, а також акциз із пального у розмірі 13,44% також залишиться в місцевих бюджетах.

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поржите
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30.09.2021 13:51 Відповісти
перекачка государственных денег в карманы олигархов
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30.09.2021 13:55 Відповісти
Все украинцы в диком восторге, - т.е. при себестоимости украинского газа менее 1 гривны, нам его продадут, как минимум, по 8. Холопы радуются, - повышения цены не будет, ворье удовлетворится 7 гривнами навара с этого гешефта.
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30.09.2021 14:42 Відповісти
Так як оці 3,14здять постійно, то цікаво: Як швидко підвищать та на скільки?
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30.09.2021 15:13 Відповісти
 
 