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Кабмин предоставит субвенцию громадам на неповышение тарифов, - Шмыгаль

Кабмин предоставит субвенцию громадам на неповышение тарифов, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство предоставит субвенцию громадам на покрытие части расходов предприятий теплопоставки для обеспечения их бесперебойной работы и неповышения тарифов.

"В основе меморандума договоренность, что местная власть не будет повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим сезоном", - сказал он на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также документ будет включать положение о бесперебойной поставке газа, чтобы население и социальная инфраструктура была с теплом.

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Кроме того, меморандум будет предусматривать финансовую поддержку громад со стороны государства для бесперебойной работы теплокомунэнерго и неповышения тарифов.

"Мы понимаем, что часть громад не сможет самостоятельно покрывать часть расходов предприятий теплопоставки для обеспечения их бесперебойной работы и неповышения тарифов. Поэтому со стороны государства будет предусмотрена субвенция громадам с неудовлетворительным индексом налогоспособности уже с 4-го квартала текущего года", - заявил премьер.

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Среди прочего, для неизменности тарифов в 2022 году государство обязуется передать и направить в местные бюджеты налог с доходов физлиц в размене плюс 4%, а также акциз с топлива в размере 13,44% также останется в местных бюджетах.

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холодно и дорого.

поржите
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30.09.2021 13:51 Ответить
перекачка государственных денег в карманы олигархов
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30.09.2021 13:55 Ответить
Все украинцы в диком восторге, - т.е. при себестоимости украинского газа менее 1 гривны, нам его продадут, как минимум, по 8. Холопы радуются, - повышения цены не будет, ворье удовлетворится 7 гривнами навара с этого гешефта.
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30.09.2021 14:42 Ответить
Так як оці 3,14здять постійно, то цікаво: Як швидко підвищать та на скільки?
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30.09.2021 15:13 Ответить
 
 