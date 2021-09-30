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ВР (14812) відставка (1453) Арахамія (1097) Разумков Дмитро (1526)

Сьогодні була розмова з Арахамією. Жодних претензій я не почув, - Разумков

Сьогодні була розмова з Арахамією. Жодних претензій я не почув, - Разумков

Після отримання листа від глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про запит на видачу підписних листів для збору підписів за відставку спікера ВР Дмитро Разумков телефоном розмовляв з Арахамією.

Про це сьогодні в коментарі журналістам заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"З Арахамією була розмова. Претензій я також не почув ... Гадаю, головним ініціатором цього процесу був не Давид Георгійович", - зазначив Разумков.

Він також розповів, що деякі депутати вже повідомили йому, що не підтримуватимуть це питання.

"Знаю, що є такі, які точно підпишуть. Трускавець стане для них мотиваційним стимулом", - пожартував спікер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про ініціативу Арахамії щодо відкликання спікера: Було завдання. Давид Георгійович його виконав

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Топ коментарі
+9
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30.09.2021 15:28
+7
Какие могут быть претензии от шестёрки и чушкана?
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30.09.2021 15:30
+7
Павуки в банці. Кушають один одного...)))

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30.09.2021 15:31
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30.09.2021 15:28 Відповісти
сцыкливый абхазец просто)
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30.09.2021 16:30 Відповісти
30.‎09.‎2021

Вопрос ротации министров отложен Зеленским. Слишком много кандидатур из сопутствующих фракций хотят министерских портфелей, которые им обещали за закон об олигархах. В дерибан должностей уже включена и должность генерального прокурора.
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30.09.2021 15:28 Відповісти
Какие могут быть претензии от шестёрки и чушкана?
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30.09.2021 15:30 Відповісти
Павуки в банці. Кушають один одного...)))

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30.09.2021 15:31 Відповісти
Порешали ?
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30.09.2021 15:31 Відповісти
А туалет долго от крови отмывали? Или оппоненты после разговора штаны себе поменяли и все?
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30.09.2021 15:32 Відповісти
Мавр сделал своё дело, Мавр должен уйти.
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30.09.2021 15:34 Відповісти
начинаю симпатизировать разумкову. из влады, конечно, гэть. но Агрохимия что-то совсем берега попутал.
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30.09.2021 15:34 Відповісти
это все игра!!!
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30.09.2021 15:40 Відповісти
Претензий нет. А всё равно уволят
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30.09.2021 15:34 Відповісти
Кацап, ти не заблукав?
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30.09.2021 15:45 Відповісти
Милі сваряться- тільки тішаться...
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30.09.2021 15:41 Відповісти
верно - зеленая ЛГБТ тусовка..
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30.09.2021 16:11 Відповісти
Один из немногих адекватных людей что пришли с зеленой волной.
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30.09.2021 15:52 Відповісти
Останнього адекватна прибрати вочевидь для остаточної узурпації влади! Слухняний голова то шлях для другого терміну Зе і остаточного руйнування економіки та стратегічного курсу України! А свіжі громадяни рфії арахамія і очевидний "козирь" кремля керують цим варварським шоу🤬
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30.09.2021 16:08 Відповісти
......................якщо Розумков досі не в курсі, - арагніди - це порожнє місце - прокладка поміж рЄшалами та олігархами (фірташі-бєні).. як такі, ці тварини (ті та інші) - ніщо.. уся їхня сила - це тупість 73%го лохторату, та їх досить багато.. наголосували, дебіли....
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30.09.2021 16:56 Відповісти
О чем можно говорить с хламидией?
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30.09.2021 18:05 Відповісти
 
 