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ЄС може направити в Україну військову консультативну та навчальну місію, - Welt

ЄС може направити в Україну військову консультативну та навчальну місію, - Welt

На тлі загострення бойових дій на Донбасі, спровокованого активністю гібридних військ Росії, ЄС розглядає можливість створення європейської військової навчальної місії в Україні.

Про це свідчать документи EEAS (Європейської служби зовнішніх зв'язків), які є в розпорядженні німецького видання Welt am Sonntag, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

У матеріалі наголошується, що через постійне напруження між Києвом і Москвою в ЄС розглядають формування незалежної військової навчальної місії під назвою "Військова консультативна та навчальна місія ЄС в Україні" (EUATM).

Документ Європейської служби зовнішніх зв'язків передбачає, що створення такої місії стане висловленням солідарності з Україною з урахуванням тривалої військової активності Росії біля українських кордонів і на окупованих територіях.

Як з'ясували німецькі журналісти, на створенні військової місії наполягають Литва, Латвія, Естонія, а також Польща, Румунія і Словаччина. Крім того, таку позицію підтримують Швеція і Фінляндія.

У матеріалі йдеться, що в кінці липня керівники МЗС та Міноборони України направили голові європейської дипломатії Жозепу Боррелю секретне звернення з проханням про її створення.

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Крім варіанта створення військової місії, ЄС розглядає низку інших способів посилення військового потенціалу Збройних сил України. Серед них розширення консультативної місії ЄС щодо реформи сектору громадянської безпеки України, яка існує з 2014 року.

агресія (1194) армія рф (17359) місія (90) Донбас (22355) Євросоюз (13399) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+2
Консультуватимуть ту сторону як дотримуватись режиму ністрілять.
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03.10.2021 09:28
+2
Какого рода консультации будут проводиться? Как не раздражать *****? Венгры тоже меня должны консультировать? Тогда лично сийярту хочу. Грамотный кнсультант, ага. Земана бы еще, ага. Всех немцев хочу, которые СП-2 к себе зубами тащили, ***** дупу вылизывая, тоже обязательно. Газ сейчас по 1200+, ну то такое.

А вот британцы, поляки, литовцы - вэлкам! Турков с радостью встречу, канадцев. США само собой.
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03.10.2021 10:09
+2
ЕС может направить в Украину военную консультативную и учебную миссию, - Welt

...
Агов! Цензоре! Я такого не заявляв!
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03.10.2021 15:47
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Консультативная миссия,десяток понторезов на погонах будут жить в блатных отелях,жрать, развлекаться на наш счёт и консультировать наших олухов,ждем-недождемся.
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03.10.2021 09:28 Відповісти
Британці навчають, а галандці будуть консультувати.
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03.10.2021 09:31 Відповісти
Будут жить в казармах, на полигонах. Это ты перенес передовую в инет, и бла, бла, бла.
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03.10.2021 10:31 Відповісти
Мало . Ещё бы парочку озабоченностей .
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03.10.2021 09:28 Відповісти
Консультуватимуть ту сторону як дотримуватись режиму ністрілять.
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03.10.2021 09:28 Відповісти
Нх нам в Украине ещё и немецкие шпиены?
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03.10.2021 09:31 Відповісти
быть может мид и минобороны об этом подумали и будут их брать в заложники, чтобы потом ими регулировать поток северного потока2
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03.10.2021 09:47 Відповісти
Как же без немцев,хуйло будет против,немцев надо обязательно.
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03.10.2021 09:33 Відповісти
Заголовок громкий, а от ЕС только страны-нахлебники что-то там выдумали.
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03.10.2021 09:39 Відповісти
Япония будет защищать свою независимость....,позачера был Стрим Марк Фейгин-Андрей Пионтковский о созданных новых блоках военных....,Австралия намного важнее всяких франций... Доктрину Байдена хоть прочитали?Украина более важный партнер НАТО чем все остальные.... Дилетанты....вам лучше проо рюсский мир Путлера трындеть да про красоту Мымиры Ольги ********** типа Северный потоп...
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03.10.2021 09:46 Відповісти
Какого рода консультации будут проводиться? Как не раздражать *****? Венгры тоже меня должны консультировать? Тогда лично сийярту хочу. Грамотный кнсультант, ага. Земана бы еще, ага. Всех немцев хочу, которые СП-2 к себе зубами тащили, ***** дупу вылизывая, тоже обязательно. Газ сейчас по 1200+, ну то такое.

А вот британцы, поляки, литовцы - вэлкам! Турков с радостью встречу, канадцев. США само собой.
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03.10.2021 10:09 Відповісти
Почему не СП-3, как европейцы умеют помогать?
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03.10.2021 10:22 Відповісти
ЕС может направить в Украину военную консультативную и учебную миссию, - Welt

...
Агов! Цензоре! Я такого не заявляв!
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03.10.2021 15:47 Відповісти
Не потрібно
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03.10.2021 15:56 Відповісти
Мадяроту хай дають до нас на передову, тоді москальня точно перестанет стрелять по своїм...)))
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03.10.2021 19:37 Відповісти
 
 