ЄС може направити в Україну військову консультативну та навчальну місію, - Welt

На тлі загострення бойових дій на Донбасі, спровокованого активністю гібридних військ Росії, ЄС розглядає можливість створення європейської військової навчальної місії в Україні.

Про це свідчать документи EEAS (Європейської служби зовнішніх зв'язків), які є в розпорядженні німецького видання Welt am Sonntag, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

У матеріалі наголошується, що через постійне напруження між Києвом і Москвою в ЄС розглядають формування незалежної військової навчальної місії під назвою "Військова консультативна та навчальна місія ЄС в Україні" (EUATM).

Документ Європейської служби зовнішніх зв'язків передбачає, що створення такої місії стане висловленням солідарності з Україною з урахуванням тривалої військової активності Росії біля українських кордонів і на окупованих територіях.

Як з'ясували німецькі журналісти, на створенні військової місії наполягають Литва, Латвія, Естонія, а також Польща, Румунія і Словаччина. Крім того, таку позицію підтримують Швеція і Фінляндія.

У матеріалі йдеться, що в кінці липня керівники МЗС та Міноборони України направили голові європейської дипломатії Жозепу Боррелю секретне звернення з проханням про її створення.

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Крім варіанта створення військової місії, ЄС розглядає низку інших способів посилення військового потенціалу Збройних сил України. Серед них розширення консультативної місії ЄС щодо реформи сектору громадянської безпеки України, яка існує з 2014 року.