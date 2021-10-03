ЕС может направить в Украину военную консультативную и учебную миссию, - Welt

На фоне обострения боевых действий на Донбассе, спровоцированного активностью гибридных войск России, ЕС рассматривает возможность создания европейской военной учебной миссии в Украине.

Об этом свидетельствуют документы EEAS (Европейский службы внешних связей), которые имеются в распоряжении немецкого издания Welt am Sonntag, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

В материале отмечается, что из-за не спадающей напряженности между Киевом и Москвой в ЕС рассматривают формирование независимой военной учебной миссии под названием "Военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине" (EUATM).

Документ Европейский службы внешних связей предусматривает, что создание такой миссии станет выражением солидарности с Украиной с учетом продолжающейся военной активности России у украинских границ и на оккупированных территориях.

Как выяснили немецкие журналисты, на создании военной миссии настаивают Литва, Латвия, Эстония, а также Польша, Румыния и Словакия. Кроме того, такую позицию поддерживают Швеция и Финляндия.

В материале говорится, что в конце июля руководители МИД и Минобороны Украины направили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю секретное обращение с просьбой о ее создании.

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Кроме варианта создания военной миссии, ЕС рассматривает ряд других способов усиления военного потенциала Вооруженных сил Украины. Среди них расширение консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины, которая существует с 2014 года.