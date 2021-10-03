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Новости Агрессия России против Украины Война
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ЕС может направить в Украину военную консультативную и учебную миссию, - Welt

ЕС может направить в Украину военную консультативную и учебную миссию, - Welt

На фоне обострения боевых действий на Донбассе, спровоцированного активностью гибридных войск России, ЕС рассматривает возможность создания европейской военной учебной миссии в Украине.

Об этом свидетельствуют документы EEAS (Европейский службы внешних связей), которые имеются в распоряжении немецкого издания Welt am Sonntag, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

В материале отмечается, что из-за не спадающей напряженности между Киевом и Москвой в ЕС рассматривают формирование независимой военной учебной миссии под названием "Военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине" (EUATM).

Документ Европейский службы внешних связей предусматривает, что создание такой миссии станет выражением солидарности с Украиной с учетом продолжающейся военной активности России у украинских границ и на оккупированных территориях.

Как выяснили немецкие журналисты, на создании военной миссии настаивают Литва, Латвия, Эстония, а также Польша, Румыния и Словакия. Кроме того, такую позицию поддерживают Швеция и Финляндия.

В материале говорится, что в конце июля руководители МИД и Минобороны Украины направили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю секретное обращение с просьбой о ее создании.

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Кроме варианта создания военной миссии, ЕС рассматривает ряд других способов усиления военного потенциала Вооруженных сил Украины. Среди них расширение консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины, которая существует с 2014 года.

Автор: 

агрессия (1704) армия РФ (19197) миссия (141) Донбасс (26956) Евросоюз (17119) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+2
Консультуватимуть ту сторону як дотримуватись режиму ністрілять.
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03.10.2021 09:28
+2
Какого рода консультации будут проводиться? Как не раздражать *****? Венгры тоже меня должны консультировать? Тогда лично сийярту хочу. Грамотный кнсультант, ага. Земана бы еще, ага. Всех немцев хочу, которые СП-2 к себе зубами тащили, ***** дупу вылизывая, тоже обязательно. Газ сейчас по 1200+, ну то такое.

А вот британцы, поляки, литовцы - вэлкам! Турков с радостью встречу, канадцев. США само собой.
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03.10.2021 10:09
+2
ЕС может направить в Украину военную консультативную и учебную миссию, - Welt

...
Агов! Цензоре! Я такого не заявляв!
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03.10.2021 15:47
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Консультативная миссия,десяток понторезов на погонах будут жить в блатных отелях,жрать, развлекаться на наш счёт и консультировать наших олухов,ждем-недождемся.
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03.10.2021 09:28 Ответить
Британці навчають, а галандці будуть консультувати.
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03.10.2021 09:31 Ответить
Будут жить в казармах, на полигонах. Это ты перенес передовую в инет, и бла, бла, бла.
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03.10.2021 10:31 Ответить
Мало . Ещё бы парочку озабоченностей .
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03.10.2021 09:28 Ответить
Консультуватимуть ту сторону як дотримуватись режиму ністрілять.
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03.10.2021 09:28 Ответить
Нх нам в Украине ещё и немецкие шпиены?
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03.10.2021 09:31 Ответить
быть может мид и минобороны об этом подумали и будут их брать в заложники, чтобы потом ими регулировать поток северного потока2
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03.10.2021 09:47 Ответить
Как же без немцев,хуйло будет против,немцев надо обязательно.
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03.10.2021 09:33 Ответить
Заголовок громкий, а от ЕС только страны-нахлебники что-то там выдумали.
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03.10.2021 09:39 Ответить
Япония будет защищать свою независимость....,позачера был Стрим Марк Фейгин-Андрей Пионтковский о созданных новых блоках военных....,Австралия намного важнее всяких франций... Доктрину Байдена хоть прочитали?Украина более важный партнер НАТО чем все остальные.... Дилетанты....вам лучше проо рюсский мир Путлера трындеть да про красоту Мымиры Ольги ********** типа Северный потоп...
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03.10.2021 09:46 Ответить
Какого рода консультации будут проводиться? Как не раздражать *****? Венгры тоже меня должны консультировать? Тогда лично сийярту хочу. Грамотный кнсультант, ага. Земана бы еще, ага. Всех немцев хочу, которые СП-2 к себе зубами тащили, ***** дупу вылизывая, тоже обязательно. Газ сейчас по 1200+, ну то такое.

А вот британцы, поляки, литовцы - вэлкам! Турков с радостью встречу, канадцев. США само собой.
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03.10.2021 10:09 Ответить
Почему не СП-3, как европейцы умеют помогать?
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03.10.2021 10:22 Ответить
ЕС может направить в Украину военную консультативную и учебную миссию, - Welt

...
Агов! Цензоре! Я такого не заявляв!
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03.10.2021 15:47 Ответить
Не потрібно
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03.10.2021 15:56 Ответить
Мадяроту хай дають до нас на передову, тоді москальня точно перестанет стрелять по своїм...)))
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03.10.2021 19:37 Ответить
 
 