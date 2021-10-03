Екзитполи на виборах в Грузії віддають перемогу провладній партії "Грузинська мрія"

За даними екзитполів, на місцевих виборах в Грузії лідирує провладна партія "Грузинська мрія", набравши 47,6 відсотка голосів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Опозиційна партія "Єдиний національний рух" колишнього президента Міхеіла Саакашвілі, за цими даними, набирає 27,1 відсотка. Партія колишнього прем'єр-міністра Георгія Гахарії "За Грузію" - 6,8 відсотка, повідомила після закриття виборчих дільниць увечері в суботу, 2 жовтня, телекомпанія Imedi з посиланням на дослідження компанії Gorbi.

Дещо інші дані наводить телеканал "Мтаваров архі", який замовив екзитпол інституту Ipsos: "Грузинська мрія" отримує 38,5 відсотка, "ЄНР" - 33 відсотки, в партії "За Грузію" 7,6 відсотка.

Екзитпол, підготовлений телеканалом "Формула", представив такі попередні дані: "Грузинська мрія" - 46 відсотків, "ЄНР" - 33 відсотки, "За Грузію" - 6 відсотків голосів.

Активність виборців становить 52 відсотки.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Як повідомлялося, напередодні президент Грузії Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.