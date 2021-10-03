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Екзитполи на виборах в Грузії віддають перемогу провладній партії "Грузинська мрія"

Екзитполи на виборах в Грузії віддають перемогу провладній партії

За даними екзитполів, на місцевих виборах в Грузії лідирує провладна партія "Грузинська мрія", набравши 47,6 відсотка голосів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Опозиційна партія "Єдиний національний рух" колишнього президента Міхеіла Саакашвілі, за цими даними, набирає 27,1 відсотка. Партія колишнього прем'єр-міністра Георгія Гахарії "За Грузію" - 6,8 відсотка, повідомила після закриття виборчих дільниць увечері в суботу, 2 жовтня, телекомпанія Imedi з посиланням на дослідження компанії Gorbi.

Дещо інші дані наводить телеканал "Мтаваров архі", який замовив екзитпол інституту Ipsos: "Грузинська мрія" отримує 38,5 відсотка, "ЄНР" - 33 відсотки, в партії "За Грузію" 7,6 відсотка.

Екзитпол, підготовлений телеканалом "Формула", представив такі попередні дані: "Грузинська мрія" - 46 відсотків, "ЄНР" - 33 відсотки, "За Грузію" - 6 відсотків голосів.

Активність виборців становить 52 відсотки.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Як повідомлялося, напередодні президент Грузії Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

Грузія (1844) екзитпол (96)


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Топ коментарі
+15
продублирую

Печерский холм
​​Саакашвили задержан в Грузии. Мы искренне
поздравляем

главу Офиса президента Украины, Андрея Ермака с удачно проведенной спецоперацией. Порошенко в свое время просто вытолкал Саакашвили из страны, и получил за это массу неприятностей. Глава ОП Ермак решил не повторять ошибки бывшего президента и отправил Саакашвили просто в один конец.

В чем проблема Саакашвили? Это тип Че Гевары, человек, которому постоянно нужно с кем-то бороться. Для системной работы он просто не предназначен, ему она скучна. Единственным, с кем Саакашвили мог работать в паре эффективно, был Каха Бендукидзе. Каху, бизнесмена из 90-х с роскошными связями в криминале, Саакашвили просто боялся. И уважал. Но парой они были превосходной. Каха тянул на себе всю реформаторскую деятельность, а Саакашвили с его темпераментом и театральной жилкой, работал «грузинским Зеленським». Он воплощал образ успешного президента.

Однако, украинские реалии быстро открыли, что из себя представляет Саакашвили как руководитель. Открылось, что рано или поздно эта личность создает конфликт и начинает им жить. Порошенко удавалось удачно направлять Саакашвили против своих противников. Но все поменялось, когда Саакашвили НЕ назначили премьером, вместо Яценюка. Врагом Саакашвили стал сам Порошенко. Дальше - известно.

Все в точности повторилось сейчас. Саакашвили с самого начала дали понять, что о премьерском кресле ему лучше не мечтать, мол, и без него хватает кандидатур. Понятно, что назначение главой «Исполнительного комитета реформ» это было классическое «отфутболивание на чердак». Но даже эта должность давала широкий простор для деятельности. Однако, результативность «комитета реформ» равна нулю, а все предложения Саакашвили по любой из реформ сводятся к двум вещам - сажать и карать. Что нереально просто в силу законодательства Украины.

Зато. Саакашвили постоянно приходит на телеэфиры и дает интервью, в которых снова пытается фрондировать. Буквально последние его заявления: Украина, мол, проходной двор для преступников постсоветского пространства и, мол, из госбюджета ежегодно воруют 37 миллиардов долларов. Самого Зеленского Саакашвили, естественно, не критикует. Но то, что это дело времени - очевидно.

Одним словом, возникла проблема, и ее нужно было решать. И проблему решили. Спецслужбам известно, что Саакашвили в последнее время маялся бездельем. С трудом удалось не довести до прессы пару его не в меру веселых загулов в ресторанах. Сейчас открылось, что при живой жене, гражданке Нидерландов, Саакашвили завел бурный роман с депутатом «Слуги народа» Елизаветой Ясько. Дальше - дело техники.

Через депутатов «Слуги народа», которым Саакашвили доверяет еще со времен протестов в центре Киева зимой 2017-2018 гг., ему подбросили информацию (будто бы от СВР), что Грузия на пороге новой «Революции роз» и что приезд Саакашвили в Грузию резко качнет настроения в пользу партии Саакашвили. Этого оказалось достаточно.

Сейчас уже известно, что об отъезде в Грузию Саакашвили не предупредил даже руководителей своей партии «Движение новых сил». Они теперь чувствуют себя идиотами, т к абсолютно искренне утверждали, что новости об аресте Саакашвили это провокация. Они действительно считали, что Саакашвили уехал в Трускавец. А он уехал в Грузию. И судя по видео, он уверен, что сидеть ему дня три, от силы пять.

Не будем загадывать, посмотрим, чем закончатся грузинские выборы. Но если «майдана» там не случится, Саакашвили ждет глубокое разочарование, стремительно переходящее в тюремный срок. Украина естественно повозмущается. Выскажет глубокую озабоченность, например. Не больше.

Все-таки жизнь полна парадоксов. Саакашвили страстно боролся против Порошенко, который его выставил из страны. Выставил, но не посадил. А как раз те, кого Саакашвили привел к власти, отправили его за решетку. За решетку, самую опасную для него из всех решеток, существующих в мире.
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03.10.2021 13:28
+7
Прощай Михо. Ты пал жертвой своих дебильных амбиций.
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03.10.2021 13:51
+6
Твоя зекрыса сдала миху,а виноваты порохоботы)))ты,прям ,титульная зесрань...
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03.10.2021 13:44
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продублирую

Печерский холм
​​Саакашвили задержан в Грузии. Мы искренне
поздравляем

главу Офиса президента Украины, Андрея Ермака с удачно проведенной спецоперацией. Порошенко в свое время просто вытолкал Саакашвили из страны, и получил за это массу неприятностей. Глава ОП Ермак решил не повторять ошибки бывшего президента и отправил Саакашвили просто в один конец.

В чем проблема Саакашвили? Это тип Че Гевары, человек, которому постоянно нужно с кем-то бороться. Для системной работы он просто не предназначен, ему она скучна. Единственным, с кем Саакашвили мог работать в паре эффективно, был Каха Бендукидзе. Каху, бизнесмена из 90-х с роскошными связями в криминале, Саакашвили просто боялся. И уважал. Но парой они были превосходной. Каха тянул на себе всю реформаторскую деятельность, а Саакашвили с его темпераментом и театральной жилкой, работал «грузинским Зеленським». Он воплощал образ успешного президента.

Однако, украинские реалии быстро открыли, что из себя представляет Саакашвили как руководитель. Открылось, что рано или поздно эта личность создает конфликт и начинает им жить. Порошенко удавалось удачно направлять Саакашвили против своих противников. Но все поменялось, когда Саакашвили НЕ назначили премьером, вместо Яценюка. Врагом Саакашвили стал сам Порошенко. Дальше - известно.

Все в точности повторилось сейчас. Саакашвили с самого начала дали понять, что о премьерском кресле ему лучше не мечтать, мол, и без него хватает кандидатур. Понятно, что назначение главой «Исполнительного комитета реформ» это было классическое «отфутболивание на чердак». Но даже эта должность давала широкий простор для деятельности. Однако, результативность «комитета реформ» равна нулю, а все предложения Саакашвили по любой из реформ сводятся к двум вещам - сажать и карать. Что нереально просто в силу законодательства Украины.

Зато. Саакашвили постоянно приходит на телеэфиры и дает интервью, в которых снова пытается фрондировать. Буквально последние его заявления: Украина, мол, проходной двор для преступников постсоветского пространства и, мол, из госбюджета ежегодно воруют 37 миллиардов долларов. Самого Зеленского Саакашвили, естественно, не критикует. Но то, что это дело времени - очевидно.

Одним словом, возникла проблема, и ее нужно было решать. И проблему решили. Спецслужбам известно, что Саакашвили в последнее время маялся бездельем. С трудом удалось не довести до прессы пару его не в меру веселых загулов в ресторанах. Сейчас открылось, что при живой жене, гражданке Нидерландов, Саакашвили завел бурный роман с депутатом «Слуги народа» Елизаветой Ясько. Дальше - дело техники.

Через депутатов «Слуги народа», которым Саакашвили доверяет еще со времен протестов в центре Киева зимой 2017-2018 гг., ему подбросили информацию (будто бы от СВР), что Грузия на пороге новой «Революции роз» и что приезд Саакашвили в Грузию резко качнет настроения в пользу партии Саакашвили. Этого оказалось достаточно.

Сейчас уже известно, что об отъезде в Грузию Саакашвили не предупредил даже руководителей своей партии «Движение новых сил». Они теперь чувствуют себя идиотами, т к абсолютно искренне утверждали, что новости об аресте Саакашвили это провокация. Они действительно считали, что Саакашвили уехал в Трускавец. А он уехал в Грузию. И судя по видео, он уверен, что сидеть ему дня три, от силы пять.

Не будем загадывать, посмотрим, чем закончатся грузинские выборы. Но если «майдана» там не случится, Саакашвили ждет глубокое разочарование, стремительно переходящее в тюремный срок. Украина естественно повозмущается. Выскажет глубокую озабоченность, например. Не больше.

Все-таки жизнь полна парадоксов. Саакашвили страстно боролся против Порошенко, который его выставил из страны. Выставил, но не посадил. А как раз те, кого Саакашвили привел к власти, отправили его за решетку. За решетку, самую опасную для него из всех решеток, существующих в мире.
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03.10.2021 13:28 Відповісти
вот вот скоро свет уже виден ура! блюм бухлтых что это подумало ОНО а мама моя раздался гул и вода смыло ЭТО в городскую канализацию.. вот что такое выбор грузиняток типа ЗЕ у власти в Украине время кретинов и придурков в США Трапуша...... в России Путинол там более 20 лет ....в КНДР у нас...... в Грузии.... и в Картофельном колхозе на севере...
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03.10.2021 14:31 Відповісти
Я уже где то тут писал. Повторюсь. Лошара
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03.10.2021 15:34 Відповісти
Посадили мишку на пол,оторвали мишке лапу ...
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03.10.2021 13:29 Відповісти
Все равно его не брошу, потому что он хороший..( Зеленский)
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03.10.2021 13:33 Відповісти
Значит, что Михо будет сидеть. тоже наверное поплыли мозги.
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03.10.2021 13:34 Відповісти
Хотів хайп
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03.10.2021 13:35 Відповісти
Представляю, что он сейчас грызет в камере...
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03.10.2021 13:37 Відповісти
The END

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03.10.2021 13:37 Відповісти
Показательная героическая посадка Мишико голосов его карманной партии не добавила.
Мишико можно уже отпускать с кичи, тем более, что он уже привык к тому виду кокса, который потребляет Зеля с поставкой его от }{уйла-Дерьмака. Верните Мишико взад, пусть нюхают на пару.
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03.10.2021 13:38 Відповісти
Какая гадость , єти порохоботьі на "Цензоре" , вовсю подпевают российской пропаганде.
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03.10.2021 13:41 Відповісти
Твоя зекрыса сдала миху,а виноваты порохоботы)))ты,прям ,титульная зесрань...
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03.10.2021 13:44 Відповісти
Так, СТОП!!!!
А шоколадная РЫГО-УБЛЮДИНА не отозвала у него гражданство, после того как миха хотел разворушить трухано-киваловское кубло??? И после того, как миха хотел разворушить кубло одесской мытныци???
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03.10.2021 13:49 Відповісти
Чувак ты во времени потерялся...и в событиях....
Речь идет о сейчас...а о не о том что было ...
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03.10.2021 13:51 Відповісти
Ага.
Давай так.
Кто виновен, что в 2010-м пришел овощь Чивокуня??? Правильно!!! Позорный Дрыщ, который все просрал, на всех насрал и который даже и не собирался исполнять ни одного своего обещания, которых говорил на Майдане. Более того!!! ОНО еще и поставило ступень, что бы прокремлядьский Овощь сел в кресло президента!!!!

Кто виновен, что ЗЕленый сОпель стал президентом???? Правильно!!! шоколадная РЫГО-УБЛЮДИНА!!!! Почему??? Да потому что оно сделало "жытыпоновому" не народу, который за него голосовал, а своим корешам типа ахм......, да ну их, ухе замахался перечистлять!!!!!

Так вот!!! Причиной сегодняшних бед, всегда будут паєрєдники! Как говорил когда-то наш бывший геоЛУХ
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03.10.2021 14:01 Відповісти
То что к власти приходят овощи и зекрысы виноват ты,т к за них голосуешь...и свой кретинизм у тебя не получится на кого то натянуть)
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03.10.2021 14:46 Відповісти
Хрена с два!
Голосовал как и в 2014-м так и в 2019-м за шоколадного РЫГО-УБЛЮДКА, потому как вариантов не было.
И кто виноват? Я??? Или тот, кто просрал свой рейтинг ниже плинтуса и теперь сОпель в президентах.

Вы там - секта пэдра шоколадного наведите порядок в своих извилинах
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03.10.2021 14:59 Відповісти
Верно!!! Там еще и смердячий мусор Макаков подключился. Как как бубло с таможни идет не в бюджет, а в основной массе на дачки, тачки, телок вышеперечисленным и их ********* мажорам
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03.10.2021 13:51 Відповісти
Порошенко вышвырнул припадочного из страны-в Нидерланды,а зекрыса тепленьким его передал грузинским властям -в тюрьму)вот и вся разница между человеком и зелёным стукачем,зесрань)
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03.10.2021 13:55 Відповісти
Твоя Миха тогда просрала выборы в Грузии,в очередной раз,и захотела стать премьером у нас....а когда не получила желаемого пошла в разнос )так что свои сказочки,про саака борцуна, рассказывай сам себе -люди прекрасно помнят ,как все было
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03.10.2021 14:02 Відповісти
По официальным данным ЦИК правящая партия набирает 48% а по договору перевыборы должны быть если наберут менее 43%. Так что сидеть Михуилу на нарах очень долго.
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03.10.2021 13:45 Відповісти
Прощай Михо. Ты пал жертвой своих дебильных амбиций.
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03.10.2021 13:51 Відповісти
Якщо Ліза Ясько вагітна- років з 10-15 вона буде розповідати дитині про тата- космонавта.
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03.10.2021 13:56 Відповісти
Михо віпустят если не через 2 недели, то через 2 месяца.
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03.10.2021 13:59 Відповісти
ТАКИЕ НАЗВАНИЯ ПАРТИЙ ПО МИРУ ПОШЛИ, ЧТО КОНКРЕТНО ДЛЯ ЛОХОВ ))) А НЕ ДЛЯ ЧЕСТНЫХ, НО ЖЕСТКИХ ВОЙНОВ !!!
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03.10.2021 14:02 Відповісти
Уважаемый Михо, если вы вновь станете президентом Грузии, я вас умоляю: заберите к себе Зеленского какимнибудь советником по реформам.
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03.10.2021 14:03 Відповісти
Мишаня сам сделал боольшой такой подарочек ватной грузинской власти - сам и виноват...сидел бы себе тихо на Украине,тискал бы зеленую Ясько и не только ее - а нет - амбиции сыграли свое,теперь грузинские и рашистские ватнички прям хлопают в ладошки - украинским ватогопникам из власти тоже проблем меньше...
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03.10.2021 14:06 Відповісти
Дуже цікавий вираз "на Украіне", та ще й Саакашвіллі не такий...
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03.10.2021 15:00 Відповісти
Чем именно вас заинтересовало? Я всегда говорю/пишу "на Украине" а не "в Украине" - привык так,а правильно ли это грамматически как то не заморачиваюсь...К Саакашвили можно относиться по разному - такой или не такой - каждому свое. Но я твердо уверен что на данный момент на Украине и в Грузии ватное управление с комплексом власти!
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03.10.2021 15:43 Відповісти
"Грузинская мечта" -- это объятия паРаши...
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03.10.2021 14:14 Відповісти
уж лучше сидеть у грузии у тюрьме, чем у киеви на крыше
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03.10.2021 14:16 Відповісти
на'пали карлсона.
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03.10.2021 15:03 Відповісти
 
 