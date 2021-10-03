Нормандська зустріч все ж відбудеться. Меркель дуже хоче встигнути, - Зеленський
Нормандська зустріч в тому чи іншому форматі все ж відбудеться. Поки що Росія блокує проведення зустрічі.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Трускавці, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Думаю, нормандська зустріч у тому чи іншому форматі все ж відбудеться. Пані Меркель дуже хоче встигнути на посаді канцлера провести ще одну зустріч. Вона дуже сильно підключилася до цього моменту", - заявив він.
Процес блокується саме Російською Федерацією, повідомив Зеленський.
"Росія не хоче говорити. Скільки чекати? Ми ж не просто чекаємо, ми рухаємося вперед і робимо кроки в цьому питанні", - повідомив президент України.
Топ коментарі
+9 alex orly
показати весь коментар03.10.2021 14:22
+9 Anatoliy A #437998
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+8 Грицько Борисенко
показати весь коментар03.10.2021 14:32
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А нинішній "комірник" - ЗЄля...
Україна для Путіна - та ж "комора" для її утвердження, як імперії..
А "комірник" - все той же... - "слуга двох господ"... повна копія з комедії "дель а́рте"... Карло Гольдоні
А Меркель для України - "баба Яга"...
Меркель зробить Путіну прощальний подарунок. І мова не про газ | Студія Захід
https://youtu.be/2od7etCt1hY
Политолог конечно явно прокацапский, но инфу послушать стоит
по орт не показывали?
а найвеличнишый принял за день до приговора