Нормандська зустріч все ж відбудеться. Меркель дуже хоче встигнути, - Зеленський

Нормандська зустріч в тому чи іншому форматі все ж відбудеться. Поки що Росія блокує проведення зустрічі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Трускавці, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Думаю, нормандська зустріч у тому чи іншому форматі все ж відбудеться. Пані Меркель дуже хоче встигнути на посаді канцлера провести ще одну зустріч. Вона дуже сильно підключилася до цього моменту", - заявив він.

Процес блокується саме Російською Федерацією, повідомив Зеленський.

"Росія не хоче говорити. Скільки чекати? Ми ж не просто чекаємо, ми рухаємося вперед і робимо кроки в цьому питанні", - повідомив президент України.

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