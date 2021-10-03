Нормандская встреча все же состоится. Меркель очень хочет успеть, - Зеленский
Нормандская встреча в том или ином формате все же состоится. Пока Россия блокирует проведение встречи.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Трускавце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Думаю, нормандская встреча в том или ином формате все же состоится. Госпожа Меркель очень хочет успеть на посту канцлера провести еще одну встречу. Она очень сильно подключилась к этому моменту", - заявил он.
Процесс блокируется именно Российской Федерацией, сообщил Зеленский.
"Россия не хочет говорить. Сколько ждать? Мы же не просто ждем, мы движемся вперед и делаем шаги в этом вопросе", - сообщил президент Украины.
Топ комментарии
+9 alex orly
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+9 Anatoliy A #437998
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+8 Грицько Борисенко
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А нинішній "комірник" - ЗЄля...
Україна для Путіна - та ж "комора" для її утвердження, як імперії..
А "комірник" - все той же... - "слуга двох господ"... повна копія з комедії "дель а́рте"... Карло Гольдоні
А Меркель для України - "баба Яга"...
Меркель зробить Путіну прощальний подарунок. І мова не про газ | Студія Захід
https://youtu.be/2od7etCt1hY
Политолог конечно явно прокацапский, но инфу послушать стоит
по орт не показывали?
а найвеличнишый принял за день до приговора