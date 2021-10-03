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Новости Агрессия России против Украины
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Нормандская встреча все же состоится. Меркель очень хочет успеть, - Зеленский

Нормандская встреча все же состоится. Меркель очень хочет успеть, - Зеленский

Нормандская встреча в том или ином формате все же состоится. Пока Россия блокирует проведение встречи.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Трускавце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Думаю, нормандская встреча в том или ином формате все же состоится. Госпожа Меркель очень хочет успеть на посту канцлера провести еще одну встречу. Она очень сильно подключилась к этому моменту", - заявил он.

Процесс блокируется именно Российской Федерацией, сообщил Зеленский.

"Россия не хочет говорить. Сколько ждать? Мы же не просто ждем, мы движемся вперед и делаем шаги в этом вопросе", - сообщил президент Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Личная встреча с Путиным может быть результативной, - Зеленский

Автор: 

Германия (6952) Зеленский Владимир (20343) Меркель Ангела (2125) переговоры (4936) россия (95502) Донбасс (26956) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+9
Та НЕ БУДЕ ніякої зустрічі, путлєр в бункер сховався, а макрон слабак!!!!!!! Та і ти ЧМО!!!!!!!!
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03.10.2021 14:22
+9
Комсомолка Меркель спешит сделать прощальный подарок *****? А в чем тут плюс Украине,что зеленский так ей помогает?
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03.10.2021 14:29
+8
Яке ж воно дурне Ермак Макрон і Путляр всі проти України Меркель агентка штазі буде виконувати завдання путляра ЗДАТЬ УКРАЇНУ
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03.10.2021 14:32
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Та НЕ БУДЕ ніякої зустрічі, путлєр в бункер сховався, а макрон слабак!!!!!!! Та і ти ЧМО!!!!!!!!
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03.10.2021 14:22 Ответить
Навіжений.
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03.10.2021 14:22 Ответить
Ты серьезно ?? Зеля??
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03.10.2021 14:23 Ответить
Україна - це ж "комора з ковбасами" для олігархів...

А нинішній "комірник" - ЗЄля...

Україна для Путіна - та ж "комора" для її утвердження, як імперії..
А "комірник" - все той же... - "слуга двох господ"... повна копія з комедії "дель а́рте"... Карло Гольдоні

А Меркель для України - "баба Яга"...
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03.10.2021 15:44 Ответить
А шо такое, Вофка вместо шаурмы покушает сосисок?
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03.10.2021 14:24 Ответить
А чё,бабушку в Трускавец не пригласили?Подселите её к кому нибудь в номер,если мест свободных нет.К Яременко,например.Он с неё за пару дней хоть леди сделает.
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03.10.2021 14:27 Ответить
мАкрель уже даже не хромая утка,а тупо сморщенная 3,14зда. так что можно только похихикать,а на большее рассчитывать не стоит.
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03.10.2021 14:28 Ответить
Комсомолка Меркель спешит сделать прощальный подарок *****? А в чем тут плюс Украине,что зеленский так ей помогает?
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03.10.2021 14:29 Ответить
А смысл? Встреча ради встречи.
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03.10.2021 14:29 Ответить
Яке ж воно дурне Ермак Макрон і Путляр всі проти України Меркель агентка штазі буде виконувати завдання путляра ЗДАТЬ УКРАЇНУ
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03.10.2021 14:32 Ответить
Яжнелох - мне ...
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03.10.2021 14:33 Ответить
Зелох заглядывает в рот Меркелихе ,а у той такая рожа как буд то ей говорящую собачку привезли показать. От же позорище.
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03.10.2021 14:43 Ответить
та путен просто ховается от зели, он с детства боится клоунов
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03.10.2021 14:51 Ответить
Муркель - гори в аду, паскуда!
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03.10.2021 14:59 Ответить
Рекомендую всем

Меркель зробить Путіну прощальний подарунок. І мова не про газ | Студія Захід

https://youtu.be/2od7etCt1hY

Политолог конечно явно прокацапский, но инфу послушать стоит
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03.10.2021 15:01 Ответить
Путін вже задовбася посилати на ...... з тими переговорами, аж в бункер заліг. Просіть Ердогана, може виманить.
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03.10.2021 15:03 Ответить
Встреча в Нормандском формате с участием Меркель станет огромньім внешнеполитическим успехом Украиньі. Не зря в Кремле так боятся , как минимум , Путину придется освободить наших пленньіх . Пожелаем Меркель и Макрону успеха в дожимании Пуйла , с целью притащить его за уши в Берлин на саммит. Удачи !
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03.10.2021 15:07 Ответить
Любая встреча до прекращения огня и освобождения заложников бессмысленна
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03.10.2021 15:29 Ответить
Зеленскому , в отличие от Порошенко , на людей не наплевать , они в приоритете. Вьітащил моряков и катера , вьітащит и заложников из Лугандона . Их там не одна сотня мается.
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03.10.2021 15:33 Ответить
Закусывать надо!
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03.10.2021 16:56 Ответить
очень топорная работа. передайте куратору, что люди вам не верят
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03.10.2021 17:21 Ответить
моряков вытащил международный морской трибунал, если шо.
по орт не показывали?
а найвеличнишый принял за день до приговора
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03.10.2021 17:22 Ответить
Она очень сильно подключилась к этому моменту - Меркельша на рашистской подключке к войне и созданию ордло , подконтрольного оккупанту Украины с 2014 года. Подключку Меркель врубил в Минске
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03.10.2021 15:13 Ответить
Неправда! Ота зустріч активно "педалюється" ****** у останній спробі примусити Україну до капітуляції за допомогою Нормандського трибуналу ( козломордія,пивопитія і жабожерія-"трійка суддів" із однієї сторони, Україна-"підсудна"із другої). Пуцик вельми поспішає допоки його холуйка, ще править Німеччиною і із шкіри вилізає,аби "втюхати" Україні,разом зі своїми "колегами" по "трійці", для втілення у життя отієї дурної ф-ли Штайнмайєра. Ну,то не є новиною, а от те,що зі сторони України у ********** щонайсильніше натиснення на Нормандські "педалі" приймає вельми активну участь д"Єрмак (і із чого би ото?) викликає, по самій меншій мірі,здивування. Враховуючи те,що вже давно та людина, фактично,править Україною, можна прийти до вельми сумних висновків щодо результатів отого саміту. Будьмо пильними,друзі,відстежуймо разом кожний крок,кожний подих, кожниу думку отих "держдіячів" задля запобігання втрати Україною незалежності.
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03.10.2021 15:38 Ответить
фрау комсомолка торопиться. не все приказы ***** исполнены.
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03.10.2021 16:12 Ответить
Ну,так Меркель уже всё сказала,когда отказалась остаться на Крымскую платформу.Що там може бути нового?
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03.10.2021 16:38 Ответить
А нельзя ********* послать куда подальше и провести встречу без неё??
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03.10.2021 17:09 Ответить
Меркель спішить вибити гарантії, що Україна не буде блокувати запуск Північного потоку-2. Саме для цього. Бо коли в Німеччині прийде новий коаліційний уряд ситуація зміниться. Претендент на міністра закордонних справ від партії Зелених категорично виступає проти ПП-2, підтримує Україну і виступає з жорсткою критикою Путіна. У Франції наступної весни вибори і перспективи Макрона примарні. Друзів путіна у новій владі Німеччини і Франції поменшає, тому вони спішать. Ну а Віслюк готовий на все, що йому нашіптує агент Козирь.
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03.10.2021 23:46 Ответить
Не наївся - не налижешся
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04.10.2021 06:30 Ответить
 
 