Нормандская встреча все же состоится. Меркель очень хочет успеть, - Зеленский

Нормандская встреча в том или ином формате все же состоится. Пока Россия блокирует проведение встречи.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Трускавце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Думаю, нормандская встреча в том или ином формате все же состоится. Госпожа Меркель очень хочет успеть на посту канцлера провести еще одну встречу. Она очень сильно подключилась к этому моменту", - заявил он.

Процесс блокируется именно Российской Федерацией, сообщил Зеленский.

"Россия не хочет говорить. Сколько ждать? Мы же не просто ждем, мы движемся вперед и делаем шаги в этом вопросе", - сообщил президент Украины.

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